Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
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00:39 – Об обрушении фронта ВСУ и вводе "миротворческих сил";
05:14 - был ли Brexit случайностью?
14:12 – О российском ответе на дальнобойные удары вглубь страны;
19:04 - почему Китаю было выгодно форсировать тайваньский вопрос?
33:14 – Об интересах сторон в поставках оружия другим странам;
36:17 – о развитии событий после потери Украиной государственности;
42:12 – о нагрузке на российскую экономику при увеличении численности армии;
48:40 – о противостоянии с Западом после падения фронта на Украине;
55:07 - о годовщине присоединения Западной Украины и Белоруссии к СССР.
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12:14Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters