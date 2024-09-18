Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа - 18.09.2024 Украина.ру
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Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа
Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа - 18.09.2024 Украина.ру
Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-09-18T15:21
2024-09-18T15:21
новости
украина
россия
ростислав ищенко
украина.ру
удары
запад
оружие
видео
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❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.00:39 – Об обрушении фронта ВСУ и вводе "миротворческих сил";05:14 - был ли Brexit случайностью?11:14 - Кто спонсировал "жёлтые жилеты" во Франции и возможно ли повторение этого сценария во всей Европе?14:12 – О российском ответе на дальнобойные удары вглубь страны;19:04 - почему Китаю было выгодно форсировать тайваньский вопрос?33:14 – Об интересах сторон в поставках оружия другим странам;36:17 – о развитии событий после потери Украиной государственности;42:12 – о нагрузке на российскую экономику при увеличении численности армии;48:40 – о противостоянии с Западом после падения фронта на Украине;55:07 - о годовщине присоединения Западной Украины и Белоруссии к СССР.#Ищенко #СВО #фронт #ЕС #Brexit #Британия #коалиция #Запад #Евросоюз #Европа #экономика #политика #РФ #Украина #Россия #ДальнобойныеРакеты #спецоперация #Запад #США #промышленность #удары #блокада #войска #эскалация #границы #патриоты #Белоруссия #СССР #присоединение #КНР #Китай #Тайвань #вооружение #ВПК #оружие #НАТО #конфликт #Днепр #общество #власть #референдум #Херсон #Харьков #регионы #Одесса #Крым #Сирия #армия #война #враг #сепаратисты #ВВП #Прибалтика #Азия #режим #пропаганда #история #Франция #война #конфликт #армия #БеларусьТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, удары, запад, оружие, видео
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, удары, Запад, оружие, Видео

Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа

15:21 18.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:39 – Об обрушении фронта ВСУ и вводе "миротворческих сил";
05:14 - был ли Brexit случайностью?
11:14 - Кто спонсировал "жёлтые жилеты" во Франции и возможно ли повторение этого сценария во всей Европе?
14:12 – О российском ответе на дальнобойные удары вглубь страны;
19:04 - почему Китаю было выгодно форсировать тайваньский вопрос?
33:14 – Об интересах сторон в поставках оружия другим странам;
36:17 – о развитии событий после потери Украиной государственности;
42:12 – о нагрузке на российскую экономику при увеличении численности армии;
48:40 – о противостоянии с Западом после падения фронта на Украине;
55:07 - о годовщине присоединения Западной Украины и Белоруссии к СССР.
#Ищенко #СВО #фронт #ЕС #Brexit #Британия #коалиция #Запад #Евросоюз #Европа #экономика #политика #РФ #Украина #Россия #ДальнобойныеРакеты #спецоперация #Запад #США #промышленность #удары #блокада #войска #эскалация #границы #патриоты #Белоруссия #СССР #присоединение #КНР #Китай #Тайвань #вооружение #ВПК #оружие #НАТО #конфликт #Днепр #общество #власть #референдум #Херсон #Харьков #регионы #Одесса #Крым #Сирия #армия #война #враг #сепаратисты #ВВП #Прибалтика #Азия #режим #пропаганда #история #Франция #война #конфликт #армия #Беларусь
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Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
12:14
Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters
 
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Заголовок открываемого материала
15:24Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России
15:21Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа
15:00Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну
14:52Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя
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14:38Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальше
14:24Живые и мертвые: состязание экзистенций
13:39Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии
13:12Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
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