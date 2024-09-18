https://ukraina.ru/20240918/1057528454.html

Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа

Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа - 18.09.2024 Украина.ру

Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-09-18T15:21

2024-09-18T15:21

2024-09-18T15:21

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