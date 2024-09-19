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И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ

И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ - 19.09.2024 Украина.ру

И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ

Сотрудники ФСБ РФ задержали участников ОПГ, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза. В состав преступной группы входили украинцы. Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространили 19 сентября

2024-09-19T10:34

2024-09-19T10:34

2024-09-19T10:34

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Транзит граждан Африки осуществлялся с использованием незаконных схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ. Таким образом, клиенты ОПГ легализовывались на территории России.По версии следствия, организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. Он и пять его подельников задержаны.При обыске у членов ОПГ были изъяты паспорта граждан Нигерии, а в мобильных телефонах и компьютерах задержанных были обнаружены фотографии и скриншоты, подтверждающие их противоправную деятельность. Силовики нашли и крайне неожиданное:Читайте также материал Александра Сокуренко Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события.

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