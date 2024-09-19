И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ - 19.09.2024 Украина.ру
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И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ
И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ - 19.09.2024 Украина.ру
И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ
Сотрудники ФСБ РФ задержали участников ОПГ, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза. В состав преступной группы входили украинцы. Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространили 19 сентября
2024-09-19T10:34
2024-09-19T10:34
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Транзит граждан Африки осуществлялся с использованием незаконных схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ. Таким образом, клиенты ОПГ легализовывались на территории России.По версии следствия, организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. Он и пять его подельников задержаны.При обыске у членов ОПГ были изъяты паспорта граждан Нигерии, а в мобильных телефонах и компьютерах задержанных были обнаружены фотографии и скриншоты, подтверждающие их противоправную деятельность. Силовики нашли и крайне неожиданное:Читайте также материал Александра Сокуренко Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события.
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Новости, Россия, Африка, Нигерия, ОПГ, ФСБ, РУДН, ЕС

И преподаватель РУДН: задержаны участники ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ

10:34 19.09.2024
 
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Сотрудники ФСБ РФ задержали участников ОПГ, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза. В состав преступной группы входили украинцы. Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространили 19 сентября
Транзит граждан Африки осуществлялся с использованием незаконных схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ. Таким образом, клиенты ОПГ легализовывались на территории России.
"По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 миллионов рублей", - отметили в спецслужбе.
По версии следствия, организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. Он и пять его подельников задержаны.
При обыске у членов ОПГ были изъяты паспорта граждан Нигерии, а в мобильных телефонах и компьютерах задержанных были обнаружены фотографии и скриншоты, подтверждающие их противоправную деятельность. Силовики нашли и крайне неожиданное:
"В одном из домовладений во Владимирской области обнаружены и переданы сотрудникам полиции трое российских граждан (уроженцы Московского региона), на протяжении длительного времени незаконно удерживавшихся и эксплуатировавшихся злоумышленниками", - заявили в ФСБ.
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