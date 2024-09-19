https://ukraina.ru/20240919/1057541384.html

Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события

Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события - 19.09.2024 Украина.ру

Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события

В последние дни в западных СМИ все чаще появляются различные мнения о позиции Германии относительно российско-украинского конфликта. Ведь Германия - одна из главных пострадавших в результате наложенных на Россию санкций страна в Европе. И при этом она же - активный участник поставок вооружений Украине. Как это могло произойти?

2024-09-19T05:25

2024-09-19T05:25

2024-09-19T05:25

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Ровно десять лет назад вышло интервью с известным немецким политиком Вилли Виммером.Этот документ относится к тем, о которых не следует забывать – напротив, с годами их ценность, скорее, растет. Ведь интервью Виммера наглядно показывает, как Европа пришла к ее нынешнему состоянию, превратившись в полностью зависимый протекторат США, готовый воевать за Америку в очередной мировой войне.Конечно, это случилось не сразу и не само по себе. Американцы проделали значительную работу над тем, чтобы поставить под свой контроль немецкие политические элиты.Рассказ Виммера показывает этапы этого процесса, в ходе которого политический ландшафт Германии изменился буквально до неузнаваемости – например, антивоенные "Зеленые", которые в восьмидесятые годы требовали убрать американские войска с территории ФРГ, стали главными сторонниками войны и самыми преданными вассалами Вашингтона.Фигура самого политика придает этой информации дополнительный вес.Вилли Виммер был депутатом немецкого парламента в течение 33 лет – а это очень много, и не только по немецким меркам.В период между 1985 годом и 1992 годом – то есть, еще в эпоху Холодной войны, которая едва не стала горячей, он отвечал во фракции ХДС/ХСС за вопросы оборонной политики, работал парламентским статс-секретарем в министерстве обороны ФРГ, а потом занимал пост вице-председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Сейчас на таких постах работают профессиональные ястребы, однако христианский демократ Виммер был не из таких. Он относился к ныне вымершей части немецкой элиты, которая еще была представлена в Германии в восьмидесятых годах прошлого века. Эти люди понимали, что американцы хотят сделать их страну фронтом новой войны, и пытались избежать такого сценария, предпочитая добиваться разрядки с Москвой.Известно, что во время натовских учений WINTEX в 1986 году, когда программа предусматривала имитацию ядерных ударов по территории ГДР – что могло вызвать понятную реакцию со стороны Организации Варшавского договора, Виммер настолько резко сопротивлялся подобным планам, что его шеф, канцлер ФРГ Гельмут Коль, вообще отослал с места проведения учений всех западногерманский политиков, чтобы потушить возникший конфликт.В своем интервью Виммер рассказал о том, что уже в восьмидесятые, после объединения Германии, Гельмут Коль был по-прежнему уверен, что в будущем Европе все так же угрожает война.Судя по всему, американцы дали понять Колю, что они намерены продолжать наступление на восток – несмотря на то, какое правительство находится в данный момент в Кремле. И опытный политик посчитал, что ничем хорошим эта стратегия для Германии не закончится.Более того, немецкий канцлер попытался исправить ситуацию дипломатическими маневрами, привлекая для этого своих доверенных лиц. Однако этим инициативам помешали американцы."Когда Гельмут Коль в то время вернулся после своей поезди в Соединенные Штаты, он во фракции стал постоянно и возбужденно говорить о том, какие настроения господствуют в Конгрессе США: "Третья мировая война закончена, и мы в ней оказались победителями". Тогда он нам сказал: "Война в Европе еще не закончена".Гельмут Коль был активным сторонником идеи о том, что следует обратиться к другим народам Европы. Это касалось русских, поляков, но также и сербов. По его поручению я провел переговоры с Милошевичем для того, чтобы мирным путем урегулировать конфликт на Балканах. Это противоречило американским интересам", – вспоминал Вилли Виммер.Германия восьмидесятых и девяностых была страной, где хотели дружить с Россией – на эту тему пели даже рок-звезды. Поэтому в Белом доме проводили планомерную стратегию влияния на немецкое общество, прежде всего используя с этой целью прессу.Как признал Виммер, в немецких масс-медиа того времени существовала специальная информационная сеть, направленная на продвижение НАТО.Любые важные события, прежде всего, освещались так, как это было выгодно США. Причем, Госдепартамент давно прибегал с этой целью к информационной цензуре. А информация о событиях в странах бывшего СССР поступала немцам через фильтры, которыми выступали американские телеканалы, радиостанции, а позднее – интернет-сайты."Я хорошо помню о продолжительной беседе с одним из ведущих сотрудников газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, которого я знаю уже несколько десятков лет. По его словам, если кто-то из сотрудников американского Госдепартамента ночью, но еще до отправки номера в печать, позвонит в редакцию, то на следующее утро желаемая статья появится на страницах этой газеты.Когда в 1985 году я был официальным представителем фракции по оборонным вопросам, один из руководящих сотрудников отдела печати ХДС/ХСС предупредил меня о существовании сети НАТО в немецкой прессе. И если сегодня появляется какой-нибудь повод для комментирования событий внутри Российской Федерации, то для этого в наших средствах информации постоянно привлекаются американские организации, работающие в Москве. Вы не услышите никакого русского голоса из Москвы", – рассказывал об этом Вилли Виммер.Слова немецкого политика свидетельствует о глубине стратегических планов НАТО. Он подтверждает, что намерения отсечь россиян от Европы – в первую очередь, от той же Германии – появились у американцев еще задолго до начала вспыхнувших в последующие годы конфликты."Представители Госдепартамента США ясно дали понять, что они хотят переделать в соответствии с собственной правовой системой то, каким образом мы обращаемся со своими соседями, как мы решаем вопросы собственности и уголовного процесса…Кроме того, они сообщили о том, каким они представляют себе будущее Европы. Они хотели провести линию, проходящую от Балтийского до Черного моря и дальше до Анатолии. Все, что находится к западу от этой линии, они рассматривали как зону влияния Соединенных Штатов. Российская Федерация, по их мнению, не должна была принимать участия в европейских событиях. Нынешние события на Украине являются для меня доказательством того, что эти люди не бросают слов на ветер", – говорил Вилли Виммер, что интересно – в 2014 году, то есть 10 лет назад.И признание известного немецкого политика представляют интерес не только для историков – они проливают свет на подлинные цели американской политики.Господство в немецких медиа явилось для американцев важным инструментом, с помощью которого они захватили немецкую экономику."Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство представляет собой попытку Соединенных Штатов подстроить под свои интересы территории, находящиеся по ту сторону "пограничной линии". Если бы наша пресса была свободной, то тогда мы увидели бы обсуждение подобного рода вопросов в средствах массовой информации. Однако в области внешней политики и политики в области безопасности больше вообще не существует свободного освещения событий", – объяснял этот механизм ветеран бундестага.Наконец, американцы попытались втянуть увязших в их сетях немцев в войну. Вилли Виммер еще до майдана написал об этом специальную книгу. Этот осведомленный и прозорливый человек еще до 2014 года моделировал варианты, согласно которым решение об использовании германских вооруженных сил сможет принимать руководство Европейского Союза или военного блока НАТО.Политик отмечал, что при необходимости немецкие войска могут применить и против своих немцев – например, если они начнут слишком рьяно сопротивляться правительственной политике. Хотя десять лет назад их тоже накачивали натовской пропагандой, которая стала нормой даже для бывших пацифистов."Зеленые" почти отвратительным образом превратились в партию сторонников войны", – отметил уже в те годы Виммер.В последующие годы он активно критиковал националистический переворот на Украине – за что немецкому христианскому демократу запретили въезжать в эту квази-демократическую страну.В прошлом году Вилли Виммер представил собственный план урегулирования украинского кризиса, однако он вызвал в Киеве ярость – потому что немецкий политик требовал немедленно остановить огонь, снять все антироссийски санкции, прекратить преследование российских граждан и побыстрее запустить отремонтированные "Северные потоки".Между тем, депутат Виммер никогда не был радикалом, и работал с канцлером Гельмутом Колем, к которому на Западе формально продолжают относиться с большим пиететом.Он просто не хочет для своей страны деградации и войны – указывая на огромную опасность, которую представляет для немцев политическая, информационная, экономическая и военная зависимость от Америки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

германия, европа, сша, нато, обсе, северный поток, эксклюзив