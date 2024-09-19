https://ukraina.ru/20240919/1057521893.html

"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну

"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну - 19.09.2024 Украина.ру

"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну

Новая украинская граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть в какой-то момент коллективный Запад может ее не признать. Что в свою очередь обернется для России серьезной головной болью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T03:45

2024-09-19T03:45

2024-09-19T03:45

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россия

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ростислав ищенко

нато

польша

граница

война

дипломаты

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По мнению эксперта, поскольку поляки сами не прочь претендовать на Галичину, они заявляют, что готовы к войне с Россией после развала Украины. Чтобы потом сказать: "Мы заняли западные области, давайте проведем границу и не будем воевать друг с другом. Вы же свое уже забрали, Житомир, Винница ваши", указал он. Но проблема в том, что эта граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть в какой-то момент коллективный Запад может ее не признать. А это обернется для России серьезной "головной болью", как было с Южной и Северной Кореей, отметил обозреватель.Поляки, заявляя о готовности к войне с Россией, хотят вести ее чисто психологически. Ее армия будет перемещаться по украинским территориям, а дипломаты будут говорить, что России не нужна война с НАТО и можно "договориться по-быстрому и все", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам — в интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057512414.html

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