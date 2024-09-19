"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну
Новая украинская граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть в какой-то момент коллективный Запад может ее не признать. Что в свою очередь обернется для России серьезной головной болью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, поскольку поляки сами не прочь претендовать на Галичину, они заявляют, что готовы к войне с Россией после развала Украины. Чтобы потом сказать: "Мы заняли западные области, давайте проведем границу и не будем воевать друг с другом. Вы же свое уже забрали, Житомир, Винница ваши", указал он.
Но проблема в том, что эта граница может оказаться не границей, а демаркационной линией. То есть в какой-то момент коллективный Запад может ее не признать. А это обернется для России серьезной "головной болью", как было с Южной и Северной Кореей, отметил обозреватель.
"Но это маленькие страны, за которые решают их большие друзья. Там этот пожар можно погасить. А когда это демаркационная линия между Россией и НАТО, то это источник постоянного огромного напряжения, огромной опасности, где в любой момент можно спровоцировать военный кризис. Поэтому нам нужна четкая граница", — подчеркнул Ищенко.
Поляки, заявляя о готовности к войне с Россией, хотят вести ее чисто психологически. Ее армия будет перемещаться по украинским территориям, а дипломаты будут говорить, что России не нужна война с НАТО и можно "договориться по-быстрому и все", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
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