Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка - 18.09.2024 Украина.ру
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Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка
Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка - 18.09.2024 Украина.ру
Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка
Запад уже разрешил удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-18T04:00
2024-09-18T04:00
новости
россия
запад
сша
алексей подберезкин
владимир путин
нато
нпз
ядерное оружие
ядерная война
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"Это уже происходит, - констатировал эксперт. - Уже были нанесены удары по Крыму ракетами ATACMS, это высокоточные баллистические ракеты. Ничего нового здесь нет, идет процесс легализации. Ракеты повышенной дальности уже поставляются на Украину".Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Подберёзкин отметил, что таких ракет на Западе не так много. При этом, помимо ракет дальностью до 300 километров "есть еще и беспилотники с дальностью до тысячи километров, которые уже запускались по НПЗ в Омске", напомнил он."Но есть еще и ракеты морского базирования, которые принадлежат военно-морским силам США и странам НАТО, поэтому здесь важно не это конкретное решение, которое уже принято", - добавил эксперт."Американцы просто валяют дурачка, когда говорят, что это их не касается, это инициатива Англии и Франции. Они заинтересованы, чтобы повоевали Париж и Лондон и понесли издержки, а США остались бы в стороне", - уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО.Владимир Путин прочертил "красные линии" в проблеме применения дальнобойным оружием по территории России, заявив, что в таком случае Москва будет считать страны НАТО прямыми участниками военного конфликта."Но какие конкретные действия предпримет Россия, он не сказал. А эти действия могут быть самыми разными. Но ясно, что это не будут ответные ядерные удары. Но ответных действий в инициативном порядке ждут все граждане нашей страны. Нас удивляет, почему серьезная эскалация со стороны Запада не встречает более серьезных мер", - отметил Подберёзкин.По его мнению, ответные действия Россия может предпринять "против объектов США, Великобритании и Франции, расположенных в других частях света".Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
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новости, россия, запад, сша, алексей подберезкин, владимир путин, нато, нпз, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, франция, великобритания, москва, atacms, ракеты, бпла, беспилотники, крым
Новости, Россия, Запад, США, Алексей Подберезкин, Владимир Путин, НАТО, НПЗ, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, Франция, Великобритания, Москва, ATACMS, ракеты, БПЛА, беспилотники, Крым

Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка

04:00 18.09.2024
 
© AP / Joe Lamberti
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP / Joe Lamberti
Читать в
Запад уже разрешил удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Это уже происходит, - констатировал эксперт. - Уже были нанесены удары по Крыму ракетами ATACMS, это высокоточные баллистические ракеты. Ничего нового здесь нет, идет процесс легализации. Ракеты повышенной дальности уже поставляются на Украину".
Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Подберёзкин отметил, что таких ракет на Западе не так много. При этом, помимо ракет дальностью до 300 километров "есть еще и беспилотники с дальностью до тысячи километров, которые уже запускались по НПЗ в Омске", напомнил он.
"Но есть еще и ракеты морского базирования, которые принадлежат военно-морским силам США и странам НАТО, поэтому здесь важно не это конкретное решение, которое уже принято", - добавил эксперт.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 12:42
Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировуюНа Западе идут активные обсуждения, связанные с целесообразностью разрешения Украине бить западным оружием вглубь России
"Американцы просто валяют дурачка, когда говорят, что это их не касается, это инициатива Англии и Франции. Они заинтересованы, чтобы повоевали Париж и Лондон и понесли издержки, а США остались бы в стороне", - уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО.
Владимир Путин прочертил "красные линии" в проблеме применения дальнобойным оружием по территории России, заявив, что в таком случае Москва будет считать страны НАТО прямыми участниками военного конфликта.
"Но какие конкретные действия предпримет Россия, он не сказал. А эти действия могут быть самыми разными. Но ясно, что это не будут ответные ядерные удары. Но ответных действий в инициативном порядке ждут все граждане нашей страны. Нас удивляет, почему серьезная эскалация со стороны Запада не встречает более серьезных мер", - отметил Подберёзкин.
По его мнению, ответные действия Россия может предпринять "против объектов США, Великобритании и Франции, расположенных в других частях света".
Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
 
НовостиРоссияЗападСШААлексей ПодберезкинВладимир ПутинНАТОНПЗЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасностьядерная угрозаФранцияВеликобританияМоскваATACMSракетыБПЛАбеспилотникиКрым
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка
03:45Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда - Суздальцев
03:30Демократы предпримут все усилия, чтобы Трамп не стал президентом США, считает Суздальцев
03:15Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"
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