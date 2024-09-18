https://ukraina.ru/20240918/1057503189.html

Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка

Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка - 18.09.2024 Украина.ру

Подберёзкин о российском военном ответе НАТО: Американцы просто валяют дурачка

Запад уже разрешил удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-18T04:00

2024-09-18T04:00

2024-09-18T04:00

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"Это уже происходит, - констатировал эксперт. - Уже были нанесены удары по Крыму ракетами ATACMS, это высокоточные баллистические ракеты. Ничего нового здесь нет, идет процесс легализации. Ракеты повышенной дальности уже поставляются на Украину".Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Подберёзкин отметил, что таких ракет на Западе не так много. При этом, помимо ракет дальностью до 300 километров "есть еще и беспилотники с дальностью до тысячи километров, которые уже запускались по НПЗ в Омске", напомнил он."Но есть еще и ракеты морского базирования, которые принадлежат военно-морским силам США и странам НАТО, поэтому здесь важно не это конкретное решение, которое уже принято", - добавил эксперт."Американцы просто валяют дурачка, когда говорят, что это их не касается, это инициатива Англии и Франции. Они заинтересованы, чтобы повоевали Париж и Лондон и понесли издержки, а США остались бы в стороне", - уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО.Владимир Путин прочертил "красные линии" в проблеме применения дальнобойным оружием по территории России, заявив, что в таком случае Москва будет считать страны НАТО прямыми участниками военного конфликта."Но какие конкретные действия предпримет Россия, он не сказал. А эти действия могут быть самыми разными. Но ясно, что это не будут ответные ядерные удары. Но ответных действий в инициативном порядке ждут все граждане нашей страны. Нас удивляет, почему серьезная эскалация со стороны Запада не встречает более серьезных мер", - отметил Подберёзкин.По его мнению, ответные действия Россия может предпринять "против объектов США, Великобритании и Франции, расположенных в других частях света".Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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