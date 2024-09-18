https://ukraina.ru/20240918/1057501664.html

Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"

Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум" - 18.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"

Наращивание численности российской армии – ль одна из задач, которая решается в новой оборонной реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-18T03:15

2024-09-18T03:15

2024-09-18T03:15

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Указом президента России численность Вооруженных Сил увеличена до 2,4 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. По мнению Подберёзкина, эта мера призвана увеличить количество войск, которые сражаются в зоне СВО, а также усилит нашу обороноспособность России на других рубежах."Конечно, это будет ориентировано на то, чтобы увеличить численность вооружённых сил на линии боевого соприкосновения, это наиболее приоритетно. Но у нас появились новые округа, новые противники, которые с севера запускают беспилотники по Мурманской области", - сказал эксперт.Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Он уверен, что это ещё не вся полнота решения проблемы в условиях, когда против России действует широкая коалиция государств и наёмников. Решение проблемы Подберёзкину видится в реформировании структуры армии. В частности - в ещё большем наращивании численности Вооружённых Сил Российской Федерации - "до четырех миллионов, как минимум" с упором на контрактников."Но главное – надо менять структуру и пересматривать документы, - сказал Подберёзкин. - В нынешней структуре вооруженных сил у нас слишком много людей заняты обслуживанием. И даже по новому закону значительная часть ВС это гражданские. В реальности воюет одна пятая часть армии".Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

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новости, россия, сша, британия, алексей подберезкин, ростислав ищенко, нато, минобороны рф, оборона, национальные интересы, государственная граница, армия, сво, скандинавия, арктика