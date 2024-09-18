Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум" - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"
Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум" - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"
Наращивание численности российской армии – ль одна из задач, которая решается в новой оборонной реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-18T03:15
2024-09-18T03:15
новости
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британия
алексей подберезкин
ростислав ищенко
нато
минобороны рф
оборона
национальные интересы
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Указом президента России численность Вооруженных Сил увеличена до 2,4 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. По мнению Подберёзкина, эта мера призвана увеличить количество войск, которые сражаются в зоне СВО, а также усилит нашу обороноспособность России на других рубежах."Конечно, это будет ориентировано на то, чтобы увеличить численность вооружённых сил на линии боевого соприкосновения, это наиболее приоритетно. Но у нас появились новые округа, новые противники, которые с севера запускают беспилотники по Мурманской области", - сказал эксперт.Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Он уверен, что это ещё не вся полнота решения проблемы в условиях, когда против России действует широкая коалиция государств и наёмников. Решение проблемы Подберёзкину видится в реформировании структуры армии. В частности - в ещё большем наращивании численности Вооружённых Сил Российской Федерации - "до четырех миллионов, как минимум" с упором на контрактников."Но главное – надо менять структуру и пересматривать документы, - сказал Подберёзкин. - В нынешней структуре вооруженных сил у нас слишком много людей заняты обслуживанием. И даже по новому закону значительная часть ВС это гражданские. В реальности воюет одна пятая часть армии".Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
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новости, россия, сша, британия, алексей подберезкин, ростислав ищенко, нато, минобороны рф, оборона, национальные интересы, государственная граница, армия, сво, скандинавия, арктика
Новости, Россия, США, Британия, Алексей Подберезкин, Ростислав Ищенко, НАТО, Минобороны РФ, оборона, национальные интересы, государственная граница, Армия, СВО, Скандинавия, Арктика

Эксперт рассказал, почему важно увеличить Вооруженные силы "до четырех миллионов, как минимум"

03:15 18.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наращивание численности российской армии – ль одна из задач, которая решается в новой оборонной реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Указом президента России численность Вооруженных Сил увеличена до 2,4 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. По мнению Подберёзкина, эта мера призвана увеличить количество войск, которые сражаются в зоне СВО, а также усилит нашу обороноспособность России на других рубежах.
"Конечно, это будет ориентировано на то, чтобы увеличить численность вооружённых сил на линии боевого соприкосновения, это наиболее приоритетно. Но у нас появились новые округа, новые противники, которые с севера запускают беспилотники по Мурманской области", - сказал эксперт.
Алексей Подберёзкин: кто он Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он уверен, что это ещё не вся полнота решения проблемы в условиях, когда против России действует широкая коалиция государств и наёмников. Решение проблемы Подберёзкину видится в реформировании структуры армии. В частности - в ещё большем наращивании численности Вооружённых Сил Российской Федерации - "до четырех миллионов, как минимум" с упором на контрактников.
"Но главное – надо менять структуру и пересматривать документы, - сказал Подберёзкин. - В нынешней структуре вооруженных сил у нас слишком много людей заняты обслуживанием. И даже по новому закону значительная часть ВС это гражданские. В реальности воюет одна пятая часть армии".
Полный текст интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
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