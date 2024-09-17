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Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк - 17.09.2024 Украина.ру
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил 17 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2024-09-17T15:13
2024-09-17T15:13
2024-09-17T15:13
новости
украина
верховная рада
рада
ярослав железняк
кабмин
военные
налоги
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"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении историческое большое увеличение налогов на 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – ред.) в этом году и 137 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов. – Ред.) в следующем. За – 241", - написал Железняк.По его словам, законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.В июле Железняк сообщил, что Кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Военный сбор, который взимается с физических лиц, ввели в 2014 году для финансирования потребностей ВСУ. Его платят не только граждане Украины, но и нерезиденты, официально трудоустроенные в стране. Он взимается не только с заработной платы, но и поощрительных и компенсационных выплат, других рабочих выплат и вознаграждений. А кроме того, арендной платы, социальных выплат, доходов по авторскому праву, роялти, прибыли от криптовалют, выигрышей в лотереях и прочее.Подробнее о повышении сбора - в материале Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, рада, ярослав железняк, кабмин, военные, налоги
Новости, Украина, Верховная Рада, Рада, Ярослав Железняк, Кабмин, военные, налоги
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил 17 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале