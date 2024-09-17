Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057501368.html
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк - 17.09.2024 Украина.ру
Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил 17 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2024-09-17T15:13
2024-09-17T15:13
новости
украина
верховная рада
рада
ярослав железняк
кабмин
военные
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_472732bdb419533baa551ed20a1901b3.jpg.webp
"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении историческое большое увеличение налогов на 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – ред.) в этом году и 137 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов. – Ред.) в следующем. За – 241", - написал Железняк.По его словам, законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.В июле Железняк сообщил, что Кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Военный сбор, который взимается с физических лиц, ввели в 2014 году для финансирования потребностей ВСУ. Его платят не только граждане Украины, но и нерезиденты, официально трудоустроенные в стране. Он взимается не только с заработной платы, но и поощрительных и компенсационных выплат, других рабочих выплат и вознаграждений. А кроме того, арендной платы, социальных выплат, доходов по авторскому праву, роялти, прибыли от криптовалют, выигрышей в лотереях и прочее.Подробнее о повышении сбора - в материале Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_a4a01b8f253b1b2598b1868ac52d0fe5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, рада, ярослав железняк, кабмин, военные, налоги
Новости, Украина, Верховная Рада, Рада, Ярослав Железняк, Кабмин, военные, налоги

Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк

15:13 17.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил 17 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении историческое большое увеличение налогов на 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – ред.) в этом году и 137 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов. – Ред.) в следующем. За – 241", - написал Железняк.
По его словам, законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.
"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет задним числом с 1 октября. Сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - добавил Железняк.
В июле Железняк сообщил, что Кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора.
Военный сбор, который взимается с физических лиц, ввели в 2014 году для финансирования потребностей ВСУ. Его платят не только граждане Украины, но и нерезиденты, официально трудоустроенные в стране. Он взимается не только с заработной платы, но и поощрительных и компенсационных выплат, других рабочих выплат и вознаграждений. А кроме того, арендной платы, социальных выплат, доходов по авторскому праву, роялти, прибыли от криптовалют, выигрышей в лотереях и прочее.
Подробнее о повышении сбора - в материале Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВерховная РадаРадаЯрослав ЖелезнякКабминвоенныеналоги
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
16:09Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
16:07Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма
16:00Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле
15:55Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта
15:35Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
15:32Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
15:13Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
15:10Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт
14:47"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
14:26Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов
14:12Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"
14:01Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России
13:49"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России
13:23Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
13:17Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0
13:12Превратится в "страну-кладбище". Главное на Украине на 13:00 17 сентября
13:03Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех
12:59Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз"
12:56Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии
Лента новостейМолния