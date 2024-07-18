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Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп

Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп - 18.07.2024 Украина.ру

Украинский кабмин намерен повысить военный сбор до 5% - нардеп

Киев намерен увеличить расходы "на оборону", повысив военный сбор на 3,5%. Об этом в четверг сообщил депутат Рады Ярослав Железняк

2024-07-18T10:56

2024-07-18T10:56

2024-07-18T11:03

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На свое странице в телеграм-канале он написал, что сегодня правительство намерено рассмотреть два законопроекта: изменения в бюджете на 2024 год, правки в налоговый кодекс. В заключении Железняк указал, что кабмин планирует увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Примечательно, что позже политик удалил это сообщение из своего телеграм-канала. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что в 2024 году бюджету Украины не будет хватать 400-500 миллиардов гривен. Позже сообщалось, что Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за нехватки средств.Подробнее о том, как деньги победили идеологию и разрушили Украину читайте в интервью бывшего вице-премьера Украины, министра образования и науки Дмитрия Табачника на сайте Украина.ру.

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новости, киев, рада, верховная рада, украина, ярослав железняк, сво, всу, финансирование