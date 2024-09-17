https://ukraina.ru/20240917/1057486923.html

"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар

"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар - 17.09.2024 Украина.ру

"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар

Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-09-17T04:15

2024-09-17T04:15

2024-09-17T04:15

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА, сообщил эксперт.При этом он отметил, что вряд ли этот удар будет эффективным. Как показывает практика, у украинских БПЛА эффективность низкая, расчеты ПВО перехватывают Storm Shadow, с ATACMS российские военные тоже научились бороться, подчеркнул Орлов.Он уточнил, что запуск ракет Storm Shadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию на Украине и пригодны для запуска любых натовских ракет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.руО различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240916/1057485328.html

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новости, украина, россия, запад, сергей лавров, f-16, миг-29, мид, пво, самолет, ракетный удар, ракеты, storm shadow