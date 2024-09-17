"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар - 17.09.2024 Украина.ру
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"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар - 17.09.2024 Украина.ру
"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-09-17T04:15
2024-09-17T04:15
новости
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запад
сергей лавров
f-16
миг-29
мид
пво
самолет
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА, сообщил эксперт.При этом он отметил, что вряд ли этот удар будет эффективным. Как показывает практика, у украинских БПЛА эффективность низкая, расчеты ПВО перехватывают Storm Shadow, с ATACMS российские военные тоже научились бороться, подчеркнул Орлов.Он уточнил, что запуск ракет Storm Shadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию на Украине и пригодны для запуска любых натовских ракет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.руО различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, сергей лавров, f-16, миг-29, мид, пво, самолет, ракетный удар, ракеты, storm shadow
Новости, Украина, Россия, Запад, Сергей Лавров, F-16, МиГ-29, МИД, ПВО, самолет, ракетный удар, ракеты, Storm Shadow

"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар

04:15 17.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.
Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА, сообщил эксперт.
При этом он отметил, что вряд ли этот удар будет эффективным. Как показывает практика, у украинских БПЛА эффективность низкая, расчеты ПВО перехватывают Storm Shadow, с ATACMS российские военные тоже научились бороться, подчеркнул Орлов.
"Так что этот удар будет носить больше пропагандистский характер. "Смотрите, мы можем бить по России". Понятно, что какие-то ракеты и беспилотники прорвутся. Но даже в этом случае мы можем констатировать, что эффективность нашей ПВО достаточно высока", — сказал он.
Он уточнил, что запуск ракет Storm Shadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию на Украине и пригодны для запуска любых натовских ракет, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.ру
О различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру
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Вчера, 17:26
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