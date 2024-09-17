"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.
Сейчас Украина обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У противника есть больше 20 ракет Storm Shadow, больше 20 ракет ATACMS, а также большое количество ударных БПЛА, сообщил эксперт.
При этом он отметил, что вряд ли этот удар будет эффективным. Как показывает практика, у украинских БПЛА эффективность низкая, расчеты ПВО перехватывают Storm Shadow, с ATACMS российские военные тоже научились бороться, подчеркнул Орлов.
"Так что этот удар будет носить больше пропагандистский характер. "Смотрите, мы можем бить по России". Понятно, что какие-то ракеты и беспилотники прорвутся. Но даже в этом случае мы можем констатировать, что эффективность нашей ПВО достаточно высока", — сказал он.
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