Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках - 26.10.2026 Украина.ру
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Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках
Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках - 26.10.2026 Украина.ру
Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках
Решение о возобновлении трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной не накладывает никаких ограничений на ведение военных действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
2026-10-26T13:34
2026-10-26T13:35
сво
новости
кремль
россия
украина
дмитрий песков
юрий ушаков
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По его словам, дипломатический процесс идет параллельно с боевыми задачами: российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию."Как вам известно, наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию, наносят массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также продолжают поражать военные и военизированные объекты", — отметил представитель Кремля.В Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области — механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает Дмитрий Песков.Трехсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер, и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом на сайте Украина.ру.
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сво, новости, кремль, россия, украина, дмитрий песков, юрий ушаков, украина.ру
СВО, Новости, Кремль, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Украина.ру

Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках

13:34 26.10.2026 (обновлено: 13:35 26.10.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruПресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о прошедших переговорах Путина и Лукашенко, а также иным вопросам
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о прошедших переговорах Путина и Лукашенко, а также иным вопросам - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Решение о возобновлении трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной не накладывает никаких ограничений на ведение военных действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
По его словам, дипломатический процесс идет параллельно с боевыми задачами: российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию.

"Как вам известно, наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию, наносят массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также продолжают поражать военные и военизированные объекты", — отметил представитель Кремля.

В Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области — механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает Дмитрий Песков.

Трехсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер, и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом на сайте Украина.ру.
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