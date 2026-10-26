Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках
13:34 26.10.2026 (обновлено: 13:35 26.10.2026)
© telegram ukr_2025_ruПресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о прошедших переговорах Путина и Лукашенко, а также иным вопросам
© telegram ukr_2025_ru
Решение о возобновлении трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной не накладывает никаких ограничений на ведение военных действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
По его словам, дипломатический процесс идет параллельно с боевыми задачами: российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию.
"Как вам известно, наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию, наносят массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также продолжают поражать военные и военизированные объекты", — отметил представитель Кремля.
В Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области — механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер, и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом на сайте Украина.ру.
"Как вам известно, наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию, наносят массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также продолжают поражать военные и военизированные объекты", — отметил представитель Кремля.
В Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области — механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер, и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом на сайте Украина.ру.
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