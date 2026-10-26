https://ukraina.ru/20261026/restorannyy-biznes-kieva-na-grani-20-zavedeniy-mogut-uyti-na-pauzu-1084069390.html

Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу

Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу - 26.10.2026 Украина.ру

Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу

Около 20% ресторанов в Киеве могут приостановить работу зимой из-за новых правил работы во время жёлтой тревоги. Об этом 26 октября сообщила эксперт Ольга Насонова в интервью РБК-Украина

2026-10-26T13:17

2026-10-26T13:17

2026-10-26T13:17

новости

киев

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083609643_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b5908288fc292f31c40ba7e783f31589.jpg

Постановление Кабмина обязывает бизнес до 4 декабря обустроить укрытие или безопасное пространство, чтобы работать во время жёлтого уровня угрозы. Бизнесы уже готовят коллективные обращения к власти с просьбой отменить постановление или уточнить его положения."Обустройство собственных безопасных пространств доставит много трудностей заведениям. Государство не обеспечило население укрытиями, а здесь перекладывает ответственность на бизнес, которому и так тяжело живётся. Ассоциации предпринимателей уже готовят коллективные обращения, они будут бороться с постановлением, потому что во многих случаях его невозможно выполнить", — жалуется Насонова.Ранее в новостях: в Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытияБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября

киев

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сумская область