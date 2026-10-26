Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Около 20% ресторанов в Киеве могут приостановить работу зимой из-за новых правил работы во время жёлтой тревоги. Об этом 26 октября сообщила эксперт Ольга Насонова в интервью РБК-Украина
Постановление Кабмина обязывает бизнес до 4 декабря обустроить укрытие или безопасное пространство, чтобы работать во время жёлтого уровня угрозы.
Бизнесы уже готовят коллективные обращения к власти с просьбой отменить постановление или уточнить его положения.
"Обустройство собственных безопасных пространств доставит много трудностей заведениям. Государство не обеспечило население укрытиями, а здесь перекладывает ответственность на бизнес, которому и так тяжело живётся. Ассоциации предпринимателей уже готовят коллективные обращения, они будут бороться с постановлением, потому что во многих случаях его невозможно выполнить", — жалуется Насонова.
Ранее в новостях: в Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
Подписывайся на