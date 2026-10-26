Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу - 26.10.2026 Украина.ру
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Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу
Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу - 26.10.2026 Украина.ру
Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу
Около 20% ресторанов в Киеве могут приостановить работу зимой из-за новых правил работы во время жёлтой тревоги. Об этом 26 октября сообщила эксперт Ольга Насонова в интервью РБК-Украина
2026-10-26T13:17
2026-10-26T13:17
новости
киев
сумская область
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Постановление Кабмина обязывает бизнес до 4 декабря обустроить укрытие или безопасное пространство, чтобы работать во время жёлтого уровня угрозы. Бизнесы уже готовят коллективные обращения к власти с просьбой отменить постановление или уточнить его положения."Обустройство собственных безопасных пространств доставит много трудностей заведениям. Государство не обеспечило население укрытиями, а здесь перекладывает ответственность на бизнес, которому и так тяжело живётся. Ассоциации предпринимателей уже готовят коллективные обращения, они будут бороться с постановлением, потому что во многих случаях его невозможно выполнить", — жалуется Насонова.Ранее в новостях: в Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытияБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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Ресторанный бизнес Киева на грани: 20% заведений могут уйти на паузу

13:17 26.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Около 20% ресторанов в Киеве могут приостановить работу зимой из-за новых правил работы во время жёлтой тревоги. Об этом 26 октября сообщила эксперт Ольга Насонова в интервью РБК-Украина
Постановление Кабмина обязывает бизнес до 4 декабря обустроить укрытие или безопасное пространство, чтобы работать во время жёлтого уровня угрозы.
Бизнесы уже готовят коллективные обращения к власти с просьбой отменить постановление или уточнить его положения.
"Обустройство собственных безопасных пространств доставит много трудностей заведениям. Государство не обеспечило население укрытиями, а здесь перекладывает ответственность на бизнес, которому и так тяжело живётся. Ассоциации предпринимателей уже готовят коллективные обращения, они будут бороться с постановлением, потому что во многих случаях его невозможно выполнить", — жалуется Насонова.
Ранее в новостях: в Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия
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