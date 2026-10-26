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Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области

Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области - 26.10.2026 Украина.ру

Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" прорвали оборону противника и освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские бойцы продвинулись вглубь позиций ВСУ, полностью взяв контроль над стратегически важной точкой

2026-10-26T13:04

2026-10-26T13:04

2026-10-26T13:04

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Успешные действия на этом направлении стали частью масштабной работы по ликвидации резервов противника по всей линии боевого соприкосновения.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях, уничтожив 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. На Красно-Лиманском направлении, в зоне действия группировки "Запад", российские войска улучшили положение по переднему краю, поразив пять бригад противника в ДНР и Харьковской области, 20 автомобилей и три станции РЭБ."Юг" нанес удар по шести бригадам ВСУ в районах Краматорска и Славянска, лишив противника двух бронемашин, 33 автомобилей, артиллерийского орудия и четырех станций РЭБ. На Торецком участке бойцы "Центра" заняли выгодные позиции, уничтожив три бронемашины, восемь автомобилей, 155-мм американскую самоходную установку "Paladin" и две станции РЭБ в районах Степановки, Криниц и Белозерского.По информации Минобороны, в ночь на 26 октября подразделения ПВО сбили в регионах России 290 украинских беспилотников самолётного типа. Подробнее о последствиях ночной атаки дронов в Воронежской области – в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.

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