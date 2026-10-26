Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области - 26.10.2026 Украина.ру
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Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области
Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области - 26.10.2026 Украина.ру
Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" прорвали оборону противника и освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские бойцы продвинулись вглубь позиций ВСУ, полностью взяв контроль над стратегически важной точкой
2026-10-26T13:04
2026-10-26T13:04
новости
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Успешные действия на этом направлении стали частью масштабной работы по ликвидации резервов противника по всей линии боевого соприкосновения.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях, уничтожив 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. На Красно-Лиманском направлении, в зоне действия группировки "Запад", российские войска улучшили положение по переднему краю, поразив пять бригад противника в ДНР и Харьковской области, 20 автомобилей и три станции РЭБ."Юг" нанес удар по шести бригадам ВСУ в районах Краматорска и Славянска, лишив противника двух бронемашин, 33 автомобилей, артиллерийского орудия и четырех станций РЭБ. На Торецком участке бойцы "Центра" заняли выгодные позиции, уничтожив три бронемашины, восемь автомобилей, 155-мм американскую самоходную установку "Paladin" и две станции РЭБ в районах Степановки, Криниц и Белозерского.По информации Минобороны, в ночь на 26 октября подразделения ПВО сбили в регионах России 290 украинских беспилотников самолётного типа. Подробнее о последствиях ночной атаки дронов в Воронежской области – в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, россия, воронежская область, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво
Новости, Запорожская область, Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, СВО

Ликвидация узла: Освобождение Общего и прорыв обороны ВСУ в Запорожской области

13:04 26.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения группировки войск "Восток" прорвали оборону противника и освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские бойцы продвинулись вглубь позиций ВСУ, полностью взяв контроль над стратегически важной точкой
Успешные действия на этом направлении стали частью масштабной работы по ликвидации резервов противника по всей линии боевого соприкосновения.

Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях, уничтожив 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

На Красно-Лиманском направлении, в зоне действия группировки "Запад", российские войска улучшили положение по переднему краю, поразив пять бригад противника в ДНР и Харьковской области, 20 автомобилей и три станции РЭБ.
"Юг" нанес удар по шести бригадам ВСУ в районах Краматорска и Славянска, лишив противника двух бронемашин, 33 автомобилей, артиллерийского орудия и четырех станций РЭБ. На Торецком участке бойцы "Центра" заняли выгодные позиции, уничтожив три бронемашины, восемь автомобилей, 155-мм американскую самоходную установку "Paladin" и две станции РЭБ в районах Степановки, Криниц и Белозерского.

По информации Минобороны, в ночь на 26 октября подразделения ПВО сбили в регионах России 290 украинских беспилотников самолётного типа. Подробнее о последствиях ночной атаки дронов в Воронежской области – в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.
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