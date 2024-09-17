"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим. На ее месте армия США просто снесла бы стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Сложно понимать, в какой степени ВС РФ действительно воюют с Украиной. Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим, отметил военкор.
"В Афганистане американцы сдерживали наступление талибов*, применяя корректируемые авиабомбы с реактивными ускорителями. Это очень дешевое и эффективное оружие", — отметил Линин.
Он подчеркнул, что американская армия просто бы снесла стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести, И дальше шли бы по выжженной земле. Города бы просто исчезли, добавил он.
"Но российская армия так не делает, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки", — указал военкор.
Количество западного оружия на Украине достаточно большое. Европа оголяет себя, поставляя оружие Украине, а нарастить производство, чтобы восполнить его запасы, у нее не получается. ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину, заключил собеседник издания.
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* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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