https://ukraina.ru/20240917/1057484975.html

"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города

"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города - 17.09.2024 Украина.ру

"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города

Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим. На ее месте армия США просто снесла бы стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-17T05:00

2024-09-17T05:00

2024-09-17T05:00

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Сложно понимать, в какой степени ВС РФ действительно воюют с Украиной. Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим, отметил военкор.Он подчеркнул, что американская армия просто бы снесла стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести, И дальше шли бы по выжженной земле. Города бы просто исчезли, добавил он."Но российская армия так не делает, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки", — указал военкор.Количество западного оружия на Украине достаточно большое. Европа оголяет себя, поставляя оружие Украине, а нарастить производство, чтобы восполнить его запасы, у нее не получается. ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ будут пытаться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ukraina.ru/20240916/1057482290.html

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новости, украина, россия, сша, впк, авиация, бомбардировка, европа, поставки, сво