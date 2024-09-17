"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города - 17.09.2024 Украина.ру
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"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города - 17.09.2024 Украина.ру
"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим. На ее месте армия США просто снесла бы стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-17T05:00
2024-09-17T05:00
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Сложно понимать, в какой степени ВС РФ действительно воюют с Украиной. Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим, отметил военкор.Он подчеркнул, что американская армия просто бы снесла стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести, И дальше шли бы по выжженной земле. Города бы просто исчезли, добавил он."Но российская армия так не делает, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки", — указал военкор.Количество западного оружия на Украине достаточно большое. Европа оголяет себя, поставляя оружие Украине, а нарастить производство, чтобы восполнить его запасы, у нее не получается. ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ будут пытаться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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новости, украина, россия, сша, впк, авиация, бомбардировка, европа, поставки, сво
Новости, Украина, Россия, США, ВПК, авиация, бомбардировка, Европа, поставки, СВО

"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города

05:00 17.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим. На ее месте армия США просто снесла бы стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Сложно понимать, в какой степени ВС РФ действительно воюют с Украиной. Российская армия воюет против ВСУ, мы их сдерживаем и уничтожаем, но города не бомбим, отметил военкор.
Афганистане американцы сдерживали наступление талибов*, применяя корректируемые авиабомбы с реактивными ускорителями. Это очень дешевое и эффективное оружие", — отметил Линин.
Он подчеркнул, что американская армия просто бы снесла стратегической авиацией и ночными бомбардировками B-52 все, что можно было бы снести, И дальше шли бы по выжженной земле. Города бы просто исчезли, добавил он.
"Но российская армия так не делает, у нас же не война, а спецоперация. Цели другие, поэтому мы не уничтожаем плотины, мосты через реки", — указал военкор.
Количество западного оружия на Украине достаточно большое. Европа оголяет себя, поставляя оружие Украине, а нарастить производство, чтобы восполнить его запасы, у нее не получается. ВПК США работают на прибыль, выпуская оружие под свои же бюджеты, а долг ложится на Украину, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ будут пытаться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Донецк. Мы за мир
Вчера, 16:59
Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулированияЧем дольше длится конфликт, тем больше желающих помочь России и Украине его урегулировать. С одной стороны, обилие посредников это даже хорошо – хоть кто-то да устроит обе стороны, которые испытывают дефицит взаимного доверия. С другой стороны, очевидно ведь, что посредники будут преследовать свои цели, и цели эти далеки от целей СВО
 
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