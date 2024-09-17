"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
У противника не хватает дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. Потому что сейчас война 21 века — война техники. Танкисты остаются танкистами, а пилоты — пилотами, даже если они управляют дронами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА. Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов, рассказал военкор.
"Как работают их пожарные команды? Три-четыре расчета куда-то приезжают и благодаря своим навыкам и умениям локализуют наши прорывы. Потом их перебрасывают в другое место, а мы там движемся снова", — уточнил Линин.
У противника не хватает дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. У нас же война 21 века — война техники. Танкисты остаются танкистами, а пилоты — пилотами, даже если они управляют дронами, подчеркнул журналист.
При этом реактивная и ствольная артиллерия остается богом войны. Чтобы ей управлять, тоже нужны люди. А когда прилетает кассетный боеприпас и выкашивает вражеский расчет, подготовить следующий расчет ВСУ очень тяжело. Они не успевают восполнить потери, заключил собеседник издания.
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