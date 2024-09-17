https://ukraina.ru/20240917/1057480012.html

"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА

"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА - 17.09.2024 Украина.ру

"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА

У противника не хватает дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. Потому что сейчас война 21 века — война техники. Танкисты остаются танкистами, а пилоты — пилотами, даже если они управляют дронами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-17T05:30

2024-09-17T05:30

2024-09-17T05:30

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Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но в первую очередь надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА. Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов, рассказал военкор.У противника не хватает дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. У нас же война 21 века — война техники. Танкисты остаются танкистами, а пилоты — пилотами, даже если они управляют дронами, подчеркнул журналист.При этом реактивная и ствольная артиллерия остается богом войны. Чтобы ей управлять, тоже нужны люди. А когда прилетает кассетный боеприпас и выкашивает вражеский расчет, подготовить следующий расчет ВСУ очень тяжело. Они не успевают восполнить потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, вс рф, потери всу, артиллерия, дроны, бпла, прорыв, сво, всу