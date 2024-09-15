Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию - 15.09.2024 Украина.ру
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Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию
Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию - 15.09.2024 Украина.ру
Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию
Сегодня, 15 сентября, -- Всемирный день худеющих, и у многих, у кого есть вопросы к этому дню, настроение самое разное. Но вот у просроченного недофюрера украинских неонацистов вопрос совсем другой: "А чего добился ты?". Ответы очень плохие
2024-09-15T12:53
2024-09-15T12:53
украина
сша
запад
владимир зеленский
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
google
мнения
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В этот день в 1812 году французский император Наполеон Бонапарт, треуголку которого Владимир Зеленский в прошлой жизни примерял в кино, вошел в московский Кремль. Вместе с армией.В 1916 году англичане в битве на Сомме (Франция) впервые задействовали в боевых действиях свои танки Mk I и всех страшно напугали. Через год, в 1917-м, в продажу поступил первый номер журнала Forbes, куда Зеленский стремился хоть чучелом, хоть тушкой и уже, похоже, там угнездился, ибо такого разворовывания властью Украина не знала. И даже у Адольфа Гитлера, духовного наставника украинского политического недомерка, был праздник: 15 сентября 1935 года свастике присвоен статус госсимвола Германии, чем сегодня на шару пользуются и Зеленский со сворой.Праздник был и в СССР, при котором Зеленского научили читать и писать, но ще не плясать: в этот день в 1959 году началось первое плавание советского ледокола "Ленин", который стал первым надводным судном с ядерной силовой установкой. А тогдашний советский лидер Никита Хрущев прилетел в США и начал там свой, как потом многие отмечали, триумфальный 13-дневный визит и навсегда влюбился в кукурузу. И Google в 1997 году отметился — официально зарегистрировал домен Google.com.А вот у Зеленского – сплошной облом. Как у жителей перуанской деревни Каранкас, где в 2007 году упал метеорит, и вскоре местные жители заразились неизвестной болезнью. У Зеленского все проще – болезнь называется то ли "крах", то ли "провал". И передалась она ему на полях сражений спецвоенной операции (СВО) всеми возможными путями.А некогда лучшие союзники еще и сладострастно ковыряют в ранках, рассказывая, как Зеленскому свербит от дискомфорта. Например, немецкой издание Bild* поведало, что план Украины, который Зеленский хочет представить Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу, содержит самый страшный для Зеленского пункт -- согласие Киева на локальную заморозку войны.А война против России -- это, как известно, единственный способ, благодаря которому Зеленский может доказывать свою дееспособность и нужность западным спонсорам и кураторам. Без войны Зеленский нужен Западу, как зайцу стоп-сигнал.Значит, в любой момент могут сменить у руля Украины пинком под зад. Потому что представить, что в России наступит коллективное помутнение и кто-то захочет сесть с Зеленский за стол переговоров, практически невозможно. Москва не только выдержана и терпелива к провокациям, но еще и брезглива. Да и сам Зеленский, как известно, сдуру еще в 2022 году запретил сам себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.И потому многие обратили внимание на то, что вместе с англосаксонским десантом в Киев (госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Великобритании Дэвид Ламми) в Киеве привозили и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Бывшего главнокомандующего ВСУ, популярного до сих пор генерала и потому главного политического конкурента, при виде которого у Зеленского мигрень делается. И страшно повышается тяга спрятаться от проблем где-то в кустах. За бугром. Или пристрелить генерала. Дома.Но страшно со всех сторон. А главное: а вдруг генерала привозили не просто проветрить, а присматривали, с какого боку он столкнет недофюрера на помойку истории.И Зеленский вместе со своим прихлебате.., пардон, соратниками завибрировал, как старый холодильник, у которого проблемы с морозильной камерой. А Bild* только ехидно подзуживает: "Зеленский теперь хочет поставить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя, для чего ему нужно решение президента Байдена, что показывает, насколько велико отчаяние в Украине".По данным издания, Зеленский попытался обменять главный неудобный для себя пункт на разрешение использовать западное оружие по целям в глубине России. И даже готов ради сохранения у кормушки "принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание ситуации".Но кому нужны его политические вихляния, если Западу требуется мир, а Зеленский его обеспечить не может даже в виде мирных переговоров, потому что Москва его на дух не переносит? Это хороший вопрос. От него только похудеть и можно…Но Зеленский вихляет и вибрирует дальше, потому предлагает Западу принять Украину в НАТО и тем самым определить ее под защитный зонтик и США и Европы. Призрачная надежда на это имеется, потому как дураки в политике есть не только в Украине. Например, упомянутый выше госсекретарь Блинкен готов рассматривать такую постановку вопроса. И его бывшая заместительница Виктория Нуланд согласна.Но кто им разрешит, если западу окончательно понадобится передышка в войне? Правильно, никто. И в США уже об этом говорят открыто. Американский политолог Джон Миршмайер назвал пронатовские метания Блинкена/Нуланд и их уверения, что Украина будет в НАТО обязательно, "бредом и безумием". "Блинкен давно потерял связь с реальностью. Это еще одно доказательство этого. Я имею в виду, когда он говорит о том, как идет конфликт, и что США обещают сделать для украинцев в будущем. Все, что я могу сказать — этот парень бредит. Это просто безумие", — заявил эксперт.А потом рассказал, почему. По словам Миршмайера, в реальности на линии боевого соприкосновения СВО ВСУ находится в очень плохом положении – фронт пока не рвется, но трещит по швам. Кроме того, в долгосрочной перспективе существенно сократятся поставки Западом киевскому режиму денег и оружия. Особенно это касается Германии и США, уверен профессор-эксперт. То есть у Зеленского не будет возможности ни воевать, ни даже привычно украсть. Вот это житуха грядет!Но что самое интересное: провал Украина начинают понимать и в Киеве. И ищут любые пути, чтобы сохраниться. Особенно тех, кто только дорвался до кормушки и еще не наворовался впрок – времени было мало. Глава МИД Украины Андрей Сибига, например, от отчаяния призвал ЕС лишить выплат украинцев мобилизационного возраста. Чтобы, значит, не отлынивали от защиты "нэньки" за бугром, а ехали домой. И позволили и Сибиге немножко прибарахлиться.По его информации, за границей проживает около миллиона украинских мужчин призывного возраста, которых легко можно превратить в расходный материал для утилизации на фронтах СВО, если вернуть в Украину. "Пребывание за границей не освобождает вас от мобилизации, особенно по сравнению с теми украинскими мужчинами, которые остаются в Украине и защищают свою страну, и это есть обязательным для всех украинских мужчин, независимо от того, где они проживают сегодня", -- призывал министр-неофит европейских политиков.Но в Европе: а) дармовые украинские заробитчане самим нужны; б) ждут, что скажет хозяин из-за Атлантики, а там хотят перемирия. И пока не разрешили Зеленскому даже бить вглубь "материковой" России.Да и Путин четко сказал, что Западу и его НАТО за это будет. И если Зеленскому все равно, то на Западе, похоже, Путина поняли.Одно плохо: скептики утверждают, что все эти миротворческие инициативы Запада могут быть элементарным прикрытием, дымовой завесой над подлинными планами ВСУ, неонацистов и их недофюрера. Те могут под разговоры о мире и на скрытые западные деньги уже сейчас готовиться к новому витку эскалации. Как раз к президентским выборам в США к 5 ноября.Но, с другой стороны, повторяю, Путин все сказал четко. И повод для вибрации у Зеленского и его спонсоров стопроцентный.О том, какие реальные цели стоят в ходе спецоперации России на Украине - в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО"* Организация, признанная в РФ иноагентом
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Владимир Скачко
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украина, сша, запад, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, google, мнения
Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, google, Мнения

Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию

12:53 15.09.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня, 15 сентября, -- Всемирный день худеющих, и у многих, у кого есть вопросы к этому дню, настроение самое разное. Но вот у просроченного недофюрера украинских неонацистов вопрос совсем другой: "А чего добился ты?". Ответы очень плохие
В этот день в 1812 году французский император Наполеон Бонапарт, треуголку которого Владимир Зеленский в прошлой жизни примерял в кино, вошел в московский Кремль. Вместе с армией.
В 1916 году англичане в битве на Сомме (Франция) впервые задействовали в боевых действиях свои танки Mk I и всех страшно напугали. Через год, в 1917-м, в продажу поступил первый номер журнала Forbes, куда Зеленский стремился хоть чучелом, хоть тушкой и уже, похоже, там угнездился, ибо такого разворовывания властью Украина не знала. И даже у Адольфа Гитлера, духовного наставника украинского политического недомерка, был праздник: 15 сентября 1935 года свастике присвоен статус госсимвола Германии, чем сегодня на шару пользуются и Зеленский со сворой.
Праздник был и в СССР, при котором Зеленского научили читать и писать, но ще не плясать: в этот день в 1959 году началось первое плавание советского ледокола "Ленин", который стал первым надводным судном с ядерной силовой установкой. А тогдашний советский лидер Никита Хрущев прилетел в США и начал там свой, как потом многие отмечали, триумфальный 13-дневный визит и навсегда влюбился в кукурузу. И Google в 1997 году отметился — официально зарегистрировал домен Google.com.
А вот у Зеленского – сплошной облом. Как у жителей перуанской деревни Каранкас, где в 2007 году упал метеорит, и вскоре местные жители заразились неизвестной болезнью. У Зеленского все проще – болезнь называется то ли "крах", то ли "провал". И передалась она ему на полях сражений спецвоенной операции (СВО) всеми возможными путями.
А некогда лучшие союзники еще и сладострастно ковыряют в ранках, рассказывая, как Зеленскому свербит от дискомфорта. Например, немецкой издание Bild* поведало, что план Украины, который Зеленский хочет представить Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу, содержит самый страшный для Зеленского пункт -- согласие Киева на локальную заморозку войны.
А война против России -- это, как известно, единственный способ, благодаря которому Зеленский может доказывать свою дееспособность и нужность западным спонсорам и кураторам. Без войны Зеленский нужен Западу, как зайцу стоп-сигнал.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Значит, в любой момент могут сменить у руля Украины пинком под зад. Потому что представить, что в России наступит коллективное помутнение и кто-то захочет сесть с Зеленский за стол переговоров, практически невозможно. Москва не только выдержана и терпелива к провокациям, но еще и брезглива. Да и сам Зеленский, как известно, сдуру еще в 2022 году запретил сам себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
И потому многие обратили внимание на то, что вместе с англосаксонским десантом в Киев (госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Великобритании Дэвид Ламми) в Киеве привозили и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Бывшего главнокомандующего ВСУ, популярного до сих пор генерала и потому главного политического конкурента, при виде которого у Зеленского мигрень делается. И страшно повышается тяга спрятаться от проблем где-то в кустах. За бугром. Или пристрелить генерала. Дома.
Но страшно со всех сторон. А главное: а вдруг генерала привозили не просто проветрить, а присматривали, с какого боку он столкнет недофюрера на помойку истории.
И Зеленский вместе со своим прихлебате.., пардон, соратниками завибрировал, как старый холодильник, у которого проблемы с морозильной камерой. А Bild* только ехидно подзуживает: "Зеленский теперь хочет поставить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя, для чего ему нужно решение президента Байдена, что показывает, насколько велико отчаяние в Украине".
По данным издания, Зеленский попытался обменять главный неудобный для себя пункт на разрешение использовать западное оружие по целям в глубине России. И даже готов ради сохранения у кормушки "принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание ситуации".
Но кому нужны его политические вихляния, если Западу требуется мир, а Зеленский его обеспечить не может даже в виде мирных переговоров, потому что Москва его на дух не переносит? Это хороший вопрос. От него только похудеть и можно…
Но Зеленский вихляет и вибрирует дальше, потому предлагает Западу принять Украину в НАТО и тем самым определить ее под защитный зонтик и США и Европы. Призрачная надежда на это имеется, потому как дураки в политике есть не только в Украине. Например, упомянутый выше госсекретарь Блинкен готов рассматривать такую постановку вопроса. И его бывшая заместительница Виктория Нуланд согласна.
Но кто им разрешит, если западу окончательно понадобится передышка в войне? Правильно, никто. И в США уже об этом говорят открыто. Американский политолог Джон Миршмайер назвал пронатовские метания Блинкена/Нуланд и их уверения, что Украина будет в НАТО обязательно, "бредом и безумием". "Блинкен давно потерял связь с реальностью. Это еще одно доказательство этого. Я имею в виду, когда он говорит о том, как идет конфликт, и что США обещают сделать для украинцев в будущем. Все, что я могу сказать — этот парень бредит. Это просто безумие", — заявил эксперт.
А потом рассказал, почему. По словам Миршмайера, в реальности на линии боевого соприкосновения СВО ВСУ находится в очень плохом положении – фронт пока не рвется, но трещит по швам. Кроме того, в долгосрочной перспективе существенно сократятся поставки Западом киевскому режиму денег и оружия. Особенно это касается Германии и США, уверен профессор-эксперт. То есть у Зеленского не будет возможности ни воевать, ни даже привычно украсть. Вот это житуха грядет!
Но что самое интересное: провал Украина начинают понимать и в Киеве. И ищут любые пути, чтобы сохраниться. Особенно тех, кто только дорвался до кормушки и еще не наворовался впрок – времени было мало. Глава МИД Украины Андрей Сибига, например, от отчаяния призвал ЕС лишить выплат украинцев мобилизационного возраста. Чтобы, значит, не отлынивали от защиты "нэньки" за бугром, а ехали домой. И позволили и Сибиге немножко прибарахлиться.
По его информации, за границей проживает около миллиона украинских мужчин призывного возраста, которых легко можно превратить в расходный материал для утилизации на фронтах СВО, если вернуть в Украину. "Пребывание за границей не освобождает вас от мобилизации, особенно по сравнению с теми украинскими мужчинами, которые остаются в Украине и защищают свою страну, и это есть обязательным для всех украинских мужчин, независимо от того, где они проживают сегодня", -- призывал министр-неофит европейских политиков.
Но в Европе: а) дармовые украинские заробитчане самим нужны; б) ждут, что скажет хозяин из-за Атлантики, а там хотят перемирия. И пока не разрешили Зеленскому даже бить вглубь "материковой" России.
Да и Путин четко сказал, что Западу и его НАТО за это будет. И если Зеленскому все равно, то на Западе, похоже, Путина поняли.
Одно плохо: скептики утверждают, что все эти миротворческие инициативы Запада могут быть элементарным прикрытием, дымовой завесой над подлинными планами ВСУ, неонацистов и их недофюрера. Те могут под разговоры о мире и на скрытые западные деньги уже сейчас готовиться к новому витку эскалации. Как раз к президентским выборам в США к 5 ноября.
Но, с другой стороны, повторяю, Путин все сказал четко. И повод для вибрации у Зеленского и его спонсоров стопроцентный.
О том, какие реальные цели стоят в ходе спецоперации России на Украине - в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО"
* Организация, признанная в РФ иноагентом
 
УкраинаСШАЗападВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОgoogleМнения
 
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