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Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода

Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода - 16.09.2024 Украина.ру

Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода

Предварительно, восемь человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 16 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-09-16T09:00

2024-09-16T09:00

2024-09-16T09:01

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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"Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте - открытое горение ликвидировано", - написал Гладков.Губернатор также сообщил, что приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом, там никто не пострадал: люди вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда началось возгорание, соседи бросились помогать быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу, отметил Гладков, назвав их "настоящими героями".Ранее утром Гладков писал, что Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения.Подробнее об ударах по городу - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины