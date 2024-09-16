Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода - 16.09.2024 Украина.ру
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Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода
Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода - 16.09.2024 Украина.ру
Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода
Предварительно, восемь человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 16 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-09-16T09:00
2024-09-16T09:01
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте - открытое горение ликвидировано", - написал Гладков.Губернатор также сообщил, что приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом, там никто не пострадал: люди вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда началось возгорание, соседи бросились помогать быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу, отметил Гладков, назвав их "настоящими героями".Ранее утром Гладков писал, что Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения.Подробнее об ударах по городу - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода

09:00 16.09.2024 (обновлено: 09:01 16.09.2024)
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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Предварительно, восемь человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 16 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте - открытое горение ликвидировано", - написал Гладков.
Губернатор также сообщил, что приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом, там никто не пострадал: люди вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда началось возгорание, соседи бросились помогать быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу, отметил Гладков, назвав их "настоящими героями".
"На текущий момент в Белгороде в 21 МКД (многоквартирном доме) повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. В Белгородском районе в посёлке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля", - добавил он.
Ранее утром Гладков писал, что Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения.
Подробнее об ударах по городу - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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