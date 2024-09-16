https://ukraina.ru/20240916/1057465141.html

"Воткнут в ВСУ новые иголки": Норин раскрыл, пойдут ли ВС РФ на Сумы или будут дрессировать по-другому

"Воткнут в ВСУ новые иголки": Норин раскрыл, пойдут ли ВС РФ на Сумы или будут дрессировать по-другому - 16.09.2024 Украина.ру

"Воткнут в ВСУ новые иголки": Норин раскрыл, пойдут ли ВС РФ на Сумы или будут дрессировать по-другому

Если у тебя есть возможность создавать противнику точки напряжения меньшими силами, чем задействует противник, ты молодец. Командование ВС РФ это понимает и будет пытаться воткнуть в ВСУ новые "иголки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T06:00

2024-09-16T06:00

2024-09-16T06:00

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В Курской области задача состоит в следующем: освободить российскую территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ доставить им это напряжение — хоть как-то продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.При этом я совершенно не уверен, что российские войска пойдут на Сумы. Скорее всего, ВС РФ будут "дрессировать" ВСУ в других местах. Я говорю об общем принципе. Сейчас ВС РФ владеют инициативой, отметил историк.Часть энергоблоков там работает, это недалеко от границы, для киевского режима это будет очень больно. Варианты есть, и они рассчитываются. Где-то обязательно ткнем, указал журналист.В СВО же учатся не только рядовые, но и генералы. И российское управление войсками уже не такое, как в 2022 году. Кто не имел опыта — тот его приобрел. Кто имел опыт — тот его добавил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057461968.html

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новости, россия, сумы, польша, евгений норин, вс рф, бои, курск, курская область, сво, контрнаступление