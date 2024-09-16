"Воткнут в ВСУ новые иголки": Норин раскрыл, пойдут ли ВС РФ на Сумы или будут дрессировать по-другому
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Если у тебя есть возможность создавать противнику точки напряжения меньшими силами, чем задействует противник, ты молодец. Командование ВС РФ это понимает и будет пытаться воткнуть в ВСУ новые "иголки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
В Курской области задача состоит в следующем: освободить российскую территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ доставить им это напряжение — хоть как-то продвигаться в сторону Сум, рассказал эксперт.
При этом я совершенно не уверен, что российские войска пойдут на Сумы. Скорее всего, ВС РФ будут "дрессировать" ВСУ в других местах. Я говорю об общем принципе. Сейчас ВС РФ владеют инициативой, отметил историк.
"Если у тебя есть возможность создавать противнику точки напряжения меньшими силами, чем задействует противник, ты молодец. Мы это понимаем и будем пытаться воткнуть в ВСУ новые иголки. Может быть, нам вообще придет в голову экстравагантная идея — например, попытаться второй раз отжать Чернобыльскую АЭС", — подчеркнул Норин.
Часть энергоблоков там работает, это недалеко от границы, для киевского режима это будет очень больно. Варианты есть, и они рассчитываются. Где-то обязательно ткнем, указал журналист.
В СВО же учатся не только рядовые, но и генералы. И российское управление войсками уже не такое, как в 2022 году. Кто не имел опыта — тот его приобрел. Кто имел опыт — тот его добавил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру