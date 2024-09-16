https://ukraina.ru/20240916/1057464159.html

Проблемы у них серьезные: эксперт раскрыл, почему ВСУ будут удерживать Суджу "всеми руками и ногами"

Проблемы у них серьезные: эксперт раскрыл, почему ВСУ будут удерживать Суджу "всеми руками и ногами" - 16.09.2024 Украина.ру

Проблемы у них серьезные: эксперт раскрыл, почему ВСУ будут удерживать Суджу "всеми руками и ногами"

Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытается контратаковать. С российской стороны было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T05:45

2024-09-16T05:45

2024-09-16T05:45

новости

россия

украина

сумы

евгений норин

всу

курская область

бои

граница

сво

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Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник опомнился и начал прощупывать российскую оборону на ранее незадействованных участках границы, сейчас идут тяжелые бои.Курское направление характерно тем, что с обеих сторон там задействовано мало личного состава. К тому же и у ВС РФ, и у ВСУ не было времени, чтобы построить там укрепрайоны как в Донбассе или как "линию Суровикина" в Запорожье, рассказал эксперт.Фронт там был разряжен и линия соприкосновения постоянно была в движении. А это значит, что там можно вести маневренную войну, когда можно многое быстро приобрести, но и быстро потерять, отметил историк.У противника нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся. С российской стороны было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум артиллерией. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу двумя руками и ногами, а также будут стараться контратаковать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области — в интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html

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новости, россия, украина, сумы, евгений норин, всу, курская область, бои, граница, сво, донбасс, курск