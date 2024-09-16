Проблемы у них серьезные: эксперт раскрыл, почему ВСУ будут удерживать Суджу "всеми руками и ногами"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытается контратаковать. С российской стороны было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь его левый фланг. Через некоторое время противник опомнился и начал прощупывать российскую оборону на ранее незадействованных участках границы, сейчас идут тяжелые бои.
Курское направление характерно тем, что с обеих сторон там задействовано мало личного состава. К тому же и у ВС РФ, и у ВСУ не было времени, чтобы построить там укрепрайоны как в Донбассе или как "линию Суровикина" в Запорожье, рассказал эксперт.
Фронт там был разряжен и линия соприкосновения постоянно была в движении. А это значит, что там можно вести маневренную войну, когда можно многое быстро приобрести, но и быстро потерять, отметил историк.
"Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытается контратаковать. Это обоюдоострый вариант, поскольку при удаче ты приобретаешь многое, а при неудаче ты усиливаешь свои проблемы. А проблемы у них серьезные", — подчеркнул Норин.
У противника нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся. С российской стороны было бы логично продвинуться чуть дальше хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум артиллерией. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу двумя руками и ногами, а также будут стараться контратаковать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
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Вчера, 05:08Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все, как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют