https://ukraina.ru/20240915/1057428680.html

Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ

Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру

Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ

США и Запад в целом обладает возможностями поставить ВСУ оружие и боеприпасы, которые создадут дополнительные проблемы российской армии в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T07:10

2024-09-15T07:10

2024-09-15T07:10

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"У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Там есть еще различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны", - сказал Линин, оценивая новые смертоносные поставки Запада для ВСУ.Он отметил, что сейчас ВСУ лишены возможности получать разные снаряды для 155-мм гаубиц калибра стандарта НАТО. США могут поставить САУ Paladin и снаряды к ним, которые могут поражать цели "на 60-80 километров с невероятной точностью"."А если они поставили F-16, то могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности, - продолжил военкор. - Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения подавления. Авиация это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество. Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения".Линин напомнил, как армия США в Афганистане сдерживала наступление талибов* корректируемыми авиабомбами с реактивными ускорителями. По мнению военкора, "это очень дешевое и эффективное оружие".*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная в РФ террористическая организацияТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057397561.html

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

запад

сша

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