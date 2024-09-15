Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
США и Запад в целом обладает возможностями поставить ВСУ оружие и боеприпасы, которые создадут дополнительные проблемы российской армии в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Там есть еще различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны", - сказал Линин, оценивая новые смертоносные поставки Запада для ВСУ.
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Он отметил, что сейчас ВСУ лишены возможности получать разные снаряды для 155-мм гаубиц калибра стандарта НАТО. США могут поставить САУ Paladin и снаряды к ним, которые могут поражать цели "на 60-80 километров с невероятной точностью".
"А если они поставили F-16, то могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности, - продолжил военкор. - Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения подавления. Авиация это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество. Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения".
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Линин напомнил, как армия США в Афганистане сдерживала наступление талибов* корректируемыми авиабомбами с реактивными ускорителями. По мнению военкора, "это очень дешевое и эффективное оружие".
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная в РФ террористическая организация
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