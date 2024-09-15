Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру
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Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ
Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру
Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ
США и Запад в целом обладает возможностями поставить ВСУ оружие и боеприпасы, которые создадут дополнительные проблемы российской армии в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T07:10
2024-09-15T07:10
новости
запад
сша
афганистан
вооруженные силы украины
нато
f-16
новые регионы
сво
украина-нато
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"У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Там есть еще различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны", - сказал Линин, оценивая новые смертоносные поставки Запада для ВСУ.Он отметил, что сейчас ВСУ лишены возможности получать разные снаряды для 155-мм гаубиц калибра стандарта НАТО. США могут поставить САУ Paladin и снаряды к ним, которые могут поражать цели "на 60-80 километров с невероятной точностью"."А если они поставили F-16, то могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности, - продолжил военкор. - Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения подавления. Авиация это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество. Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения".Линин напомнил, как армия США в Афганистане сдерживала наступление талибов* корректируемыми авиабомбами с реактивными ускорителями. По мнению военкора, "это очень дешевое и эффективное оружие".*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная в РФ террористическая организацияТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240912/1057397561.html
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новости, запад, сша, афганистан, вооруженные силы украины, нато, f-16, новые регионы, сво, украина-нато, военная помощь, военная техника, военная эскалация, сау, "талибан", талибы, армия сша, atacms, ракеты, ракетный удар, ракета, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), самолет
Новости, Запад, США, Афганистан, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Новые регионы, СВО, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, военная эскалация, САУ, "Талибан", талибы, Армия США, ATACMS, ракеты, ракетный удар, Ракета, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), самолет

Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ

07:10 15.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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США и Запад в целом обладает возможностями поставить ВСУ оружие и боеприпасы, которые создадут дополнительные проблемы российской армии в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Там есть еще различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны", - сказал Линин, оценивая новые смертоносные поставки Запада для ВСУ.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 09:32
Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The GuardianРешение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева. Об этом 12 сентября написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве
Он отметил, что сейчас ВСУ лишены возможности получать разные снаряды для 155-мм гаубиц калибра стандарта НАТО. США могут поставить САУ Paladin и снаряды к ним, которые могут поражать цели "на 60-80 километров с невероятной точностью".
"А если они поставили F-16, то могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности, - продолжил военкор. - Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения подавления. Авиация это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество. Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения".
Зеленский Блинкен
12 сентября, 12:21
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВСВо время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
Линин напомнил, как армия США в Афганистане сдерживала наступление талибов* корректируемыми авиабомбами с реактивными ускорителями. По мнению военкора, "это очень дешевое и эффективное оружие".
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная в РФ террористическая организация
Также на эту тему интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
 
НовостиЗападСШААфганистанВооруженные силы УкраиныНАТОF-16Новые регионыСВОУкраина-НАТОвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияСАУ"Талибан"талибыАрмия СШАATACMSракетыракетный ударРакетаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )самолет
 
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