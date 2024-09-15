https://ukraina.ru/20240915/1057349096.html

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи - 15.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи

Проблема связи, о которой "говорили миллион раз", не теряет своей актуальности в ходе КТО на оккупированной ВСУ территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-15T07:19

2024-09-15T07:19

2024-09-15T07:19

новости

курская область

россия

курск

черноморский флот

морская пехота

кто

минобороны рф

всу

связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/01/1055435020_0:109:3094:1849_1920x0_80_0_0_e00ee5e57fa48643d95c780dbb56f739.jpg

Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерПо словам Алехина, в ходе контртеррористической операции в Курской области выявлены проблемы не только с применением fpv-дронов, которых у российской армии номинально много. Есть также проблема связи, констатировал советник губернатора Курской области."Мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы. Я не могу сказать, что в каждой нашей пятерке по две рации, и все они выстроены в единое целое, но у командира и замкомандира роты они точно есть", - сказал Алехин.По его словам, в процессе КТО выявилась другая проблема - технически вроде всё есть, но система не работает, потому что нет организации межведомственного и внутриведомственного взаимодействия."У нас под Курск приехало множество разных подразделений из разных дивизий и округов. Например, 810-я бригада морской пехоты из Черноморского флота, а 18-я дивизия из Калининграда. Они приехали, поставили одинаковые ретрансляторы, и они начинают забивать друг друга. Рация одного подразделения цепляет ретрансляторы другого подразделения и забивает канал", - привёл пример Алехин.Он рассказал о своём вкладе в устранение этой проблемы. По словам Алехина, пока эффект есть на уроне межличностном, хотя требуется "настроить организацию, выявить узкие места и устранить их"."Этого связиста знакомлю с этим связистом, а потом их знакомлю с бойцом из подразделения радиоэлектронной разведки, который показывает им свободные диапазоны. Я прошу начсвязи из "Ахмата", чтобы он обучал других связистов прошивкам и настройкам антенн. Все работает исключительно на горизонтальных связях", - рассказал Алехин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе

https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html

курская область

россия

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, курск, черноморский флот, морская пехота, кто, минобороны рф, всу, связь, рэб, дроны