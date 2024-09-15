Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи - 15.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи
Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи - 15.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи
Проблема связи, о которой "говорили миллион раз", не теряет своей актуальности в ходе КТО на оккупированной ВСУ территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T07:19
2024-09-15T07:19
новости
курская область
россия
курск
черноморский флот
морская пехота
кто
минобороны рф
всу
связь
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерПо словам Алехина, в ходе контртеррористической операции в Курской области выявлены проблемы не только с применением fpv-дронов, которых у российской армии номинально много. Есть также проблема связи, констатировал советник губернатора Курской области."Мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы. Я не могу сказать, что в каждой нашей пятерке по две рации, и все они выстроены в единое целое, но у командира и замкомандира роты они точно есть", - сказал Алехин.По его словам, в процессе КТО выявилась другая проблема - технически вроде всё есть, но система не работает, потому что нет организации межведомственного и внутриведомственного взаимодействия."У нас под Курск приехало множество разных подразделений из разных дивизий и округов. Например, 810-я бригада морской пехоты из Черноморского флота, а 18-я дивизия из Калининграда. Они приехали, поставили одинаковые ретрансляторы, и они начинают забивать друг друга. Рация одного подразделения цепляет ретрансляторы другого подразделения и забивает канал", - привёл пример Алехин.Он рассказал о своём вкладе в устранение этой проблемы. По словам Алехина, пока эффект есть на уроне межличностном, хотя требуется "настроить организацию, выявить узкие места и устранить их"."Этого связиста знакомлю с этим связистом, а потом их знакомлю с бойцом из подразделения радиоэлектронной разведки, который показывает им свободные диапазоны. Я прошу начсвязи из "Ахмата", чтобы он обучал других связистов прошивкам и настройкам антенн. Все работает исключительно на горизонтальных связях", - рассказал Алехин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
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новости, курская область, россия, курск, черноморский флот, морская пехота, кто, минобороны рф, всу, связь, рэб, дроны
Новости, Курская область, Россия, Курск, Черноморский флот, морская пехота, КТО, Минобороны РФ, ВСУ, связь, РЭБ, дроны

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи

07:19 15.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота российских связистов на Херсонском направлении
Работа российских связистов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Проблема связи, о которой "говорили миллион раз", не теряет своей актуальности в ходе КТО на оккупированной ВСУ территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
По словам Алехина, в ходе контртеррористической операции в Курской области выявлены проблемы не только с применением fpv-дронов, которых у российской армии номинально много. Есть также проблема связи, констатировал советник губернатора Курской области.
"Мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы. Я не могу сказать, что в каждой нашей пятерке по две рации, и все они выстроены в единое целое, но у командира и замкомандира роты они точно есть", - сказал Алехин.
По его словам, в процессе КТО выявилась другая проблема - технически вроде всё есть, но система не работает, потому что нет организации межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.
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"У нас под Курск приехало множество разных подразделений из разных дивизий и округов. Например, 810-я бригада морской пехоты из Черноморского флота, а 18-я дивизия из Калининграда. Они приехали, поставили одинаковые ретрансляторы, и они начинают забивать друг друга. Рация одного подразделения цепляет ретрансляторы другого подразделения и забивает канал", - привёл пример Алехин.
Он рассказал о своём вкладе в устранение этой проблемы. По словам Алехина, пока эффект есть на уроне межличностном, хотя требуется "настроить организацию, выявить узкие места и устранить их".
"Этого связиста знакомлю с этим связистом, а потом их знакомлю с бойцом из подразделения радиоэлектронной разведки, который показывает им свободные диапазоны. Я прошу начсвязи из "Ахмата", чтобы он обучал других связистов прошивкам и настройкам антенн. Все работает исключительно на горизонтальных связях", - рассказал Алехин.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
 
НовостиКурская областьРоссияКурскЧерноморский флотморская пехотаКТОМинобороны РФВСУсвязьРЭБдроны
 
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