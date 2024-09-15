https://ukraina.ru/20240915/1057347880.html

Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"

Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0" - 15.09.2024 Украина.ру

Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"

ВСУ давно накапливали штурмовые подразделения для вторжения в Россию, поэтому украинская интервенция была спланированной, а не спровоцированной обсуждением такой угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-15T07:51

2024-09-15T07:51

2024-09-15T07:51

новости

курская область

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совбез

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всу

потери всу

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"Мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев срок собрал вооружение и технику, способную проломить нашу оборону, - констатировал советник губернатора Курской области.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0",потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали. Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа-Мартыновка всушники свою сгоревшую технику уже нормально объезжать не могут", - пояснил Алехин.По его словам, ВСУ понесли большие потери не только в технике, но и в личном составе. Российские бойцы рассказали ему: "Их настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут. Под чем они и как их гонят – мы не понимаем"."Это правда. Их тела везде там разбросаны", - добавил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар "Киев попыткой вторжения в Курскую область попытался оттянуть часть российских сил из Донбасса и принудить Москву к переговорам", - заявил 10 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

https://ukraina.ru/20240910/1057337323.html

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новости, курская область, россия, украина, совбез, волонтеры, кто, всу, потери всу