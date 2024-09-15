Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
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ВСУ давно накапливали штурмовые подразделения для вторжения в Россию, поэтому украинская интервенция была спланированной, а не спровоцированной обсуждением такой угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
"Мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев срок собрал вооружение и технику, способную проломить нашу оборону, - констатировал советник губернатора Курской области.
"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0",потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали. Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа-Мартыновка всушники свою сгоревшую технику уже нормально объезжать не могут", - пояснил Алехин.
По его словам, ВСУ понесли большие потери не только в технике, но и в личном составе. Российские бойцы рассказали ему: "Их настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут. Под чем они и как их гонят – мы не понимаем".
10 сентября, 05:45Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ в ДонбассеНельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска противника деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Это правда. Их тела везде там разбросаны", - добавил советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
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"Киев попыткой вторжения в Курскую область попытался оттянуть часть российских сил из Донбасса и принудить Москву к переговорам", - заявил 10 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область