Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0" - 15.09.2024 Украина.ру
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Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"
Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0" - 15.09.2024 Украина.ру
Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"
ВСУ давно накапливали штурмовые подразделения для вторжения в Россию, поэтому украинская интервенция была спланированной, а не спровоцированной обсуждением такой угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T07:51
2024-09-15T07:51
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"Мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев срок собрал вооружение и технику, способную проломить нашу оборону, - констатировал советник губернатора Курской области.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0",потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали. Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа-Мартыновка всушники свою сгоревшую технику уже нормально объезжать не могут", - пояснил Алехин.По его словам, ВСУ понесли большие потери не только в технике, но и в личном составе. Российские бойцы рассказали ему: "Их настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут. Под чем они и как их гонят – мы не понимаем"."Это правда. Их тела везде там разбросаны", - добавил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар "Киев попыткой вторжения в Курскую область попытался оттянуть часть российских сил из Донбасса и принудить Москву к переговорам", - заявил 10 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
https://ukraina.ru/20240910/1057337323.html
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новости, курская область, россия, украина, совбез, волонтеры, кто, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Совбез, волонтеры, КТО, ВСУ, потери ВСУ

Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"

07:51 15.09.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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ВСУ давно накапливали штурмовые подразделения для вторжения в Россию, поэтому украинская интервенция была спланированной, а не спровоцированной обсуждением такой угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
"Мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев срок собрал вооружение и технику, способную проломить нашу оборону, - констатировал советник губернатора Курской области.
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0",потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали. Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа-Мартыновка всушники свою сгоревшую технику уже нормально объезжать не могут", - пояснил Алехин.
По его словам, ВСУ понесли большие потери не только в технике, но и в личном составе. Российские бойцы рассказали ему: "Их настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут. Под чем они и как их гонят – мы не понимаем".
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ в ДонбассеНельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска противника деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Это правда. Их тела везде там разбросаны", - добавил советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
"Киев попыткой вторжения в Курскую область попытался оттянуть часть российских сил из Донбасса и принудить Москву к переговорам", - заявил 10 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСовбезволонтерыКТОВСУпотери ВСУ
 
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