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Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область - 10.09.2024 Украина.ру

Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

Курская авантюра ВСУ должна была оттянуть силы ВС РФ от Донбасса и принудить Россию к переговорам, однако о них и речи идти не может, пока террористы не будут выбиты. Такое заявление 10 сентября сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

2024-09-10T11:27

2024-09-10T11:27

2024-09-10T11:27

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Он добавил, что каждый день Украина в среднем теряет 28 квадратных километров и до двух тысяч убитыми и ранеными.Буквально на днях стало известно, что свой план по урегулированию конфликта на Украине готовит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает. что это - попытка Запада прощупать Россию на готовность пойти на уступки.Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Мнение о том, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой оттянуть силы ВС РФ с других участков фронта, ранее высказывалась и на Западе. В частности, об этом писал американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщали, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее фактически похвалил ВСУ за атаку на мирное население Курского региона. Он сказал, что курское наступление Киева не нарушает международное право.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20240909/1057313185.html

https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

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новости, россия, курская область, украина, сергей шойгу, олаф шольц, дмитрий белик, вооруженные силы украины, атака