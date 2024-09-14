https://ukraina.ru/20240914/1057441260.html

Память и беспамятство: Столыпин в Киеве

Память и беспамятство: Столыпин в Киеве - 14.09.2024 Украина.ру

Память и беспамятство: Столыпин в Киеве

Председатель Совета министров российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин был смертельно ранен в киевском оперном театре 14 сентября 1911 года и четыре дня спустя скончался в больнице Маковского. Похоронен был на территории Киево-Печерской лавры. При всей неоднозначности Столыпин был личностью яркой и в любом случае достойной памяти

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

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Вскоре после смерти Столыпина городская дума приняла решение установить в городе памятник.От идеи его сооружения около оперного театра отказались (в т.ч. по настоянию семьи), избрав место перед зданием думы (сейчас этого здания нет, тогда оно отделяло нынешний Майдан независимости, тогда – Думскую площадь, от Крещатика).Сразу же последовали пожертвования, благодаря которым удалось собрать 120 тыс. рублей (20 тыс. внес из личных средств император).В октябре 1911 года был объявлен конкурс, на котором в 1913 году победил итальянский скульптор Этторе Ксименес (он, кстати, отказался брать деньги за свою работу). Архитектором был Ипполит Николаев – сын легендарного киевского архитектора Владимира Николаева.Памятник был заложен летом 1912 года (до завершения конкурса), а уже 19 сентября 1913 года его открыли.Бронзовая статуя изображала Столыпина в полный рост, в форменном сюртуке. Высота памятника составляла около 8,5 м. Пьедестал был сделан из светло-серого гранита. По правой и левой сторонам памятника располагались аллегорические фигуры: Мощи (русский витязь) и Скорби (русская женщина). На передней стороне памятника была написано: "Петру Аркадьевичу Столыпину – русскиe люди". С левой стороны, над фигурой женщины: "Твёрдо верю, что затеплившийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и вскоре озарит всю Россию". С правой стороны, над фигурой витязя: "Вам нужны великие потрясения, – нам нужна великая Россия". Надпись на задней стороне пьедестала гласила: "Родился 2-го апреля 1862 года в Москве. Жизнь посвятил служению родине. Пал от руки убийцы 1-5-го сентября 1911 г. в Киеве".30 марта 1917 года, после "народного суда", памятник был разрушен. Его сняли с постамента при помощи специальной конструкции, имитировавшей повешение (намёк на знаменитые "столыпинские галстуки").Статуя некоторое время хранилась на заводе "Арсенал", а потом была переплавлена. Скульптуры "Витязя" и "Женщины-России" были переданы в Лаврский музейный заповедник, где они бесследно исчезли.Спустя два года после разрушения памятника Столыпину на том же месте был воздвигнут гипсовый памятник Карлу Марксу, который вскоре был разрушен деникинцами. В 1922 году в стороне от места бывшего памятника был сооружен новый памятник в стиле кубизма по проекту Иосифа Чайкова. Пиджак Маркса оказался почему-то застегнут на женскую сторону, левая рука пряталась за лацканом. К тому же, пьедестал был белым, а сам Маркс – чёрным.Михаил Булгаков описал его так:"Слов для описания чёрного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо. Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского учёного может вылепить всякий, кому не лень".Выполненная наспех гипсовая фигура, которую покрыли слоем бронзы, была задумана как временная – её собирались заменить на полностью бронзовую. Но так и не заменили. Он простоял до 1933 года. Причины сноса остались непонятными.Вновь к памяти Столыпина вернулись почти через столетие.17 сентября 2011 года, на здании клиники Маковского на ул. Гончара (Маловладимирская – Гершуни – Кецховели – Чкалова) установили мемориальную доску.На открытии присутствовали министр образования Украины Дмитрий Табачник, посол России Михаил Зурабов, режиссёр Никита Михалков. Доску открывал внук Петра Столыпина.Табачник заявил, что "Пётр Столыпин был, можно сказать, серьёзным проукраинским деятелем. Ведь его реформы наиболее последовательно были осуществлены именно в Литве и Украине. Именно при нём активно строились железные дороги, фабрики, заводы, дороги – то есть, индустриальная мощь будущей Украины".Уже 21 ноября доска была повреждена – по ней были нанесены рубящие удары (по-видимому – топором). Следствие ничего не выявило, хотя искать было нечего – в здании находится провод (руководящий орган) Народного Руха Украины, чьи представители критиковали идею установки доски и обещали её уничтожить.В 2012 году Зураб Церетели предложил Киеву установить его вариант памятника Столыпину, над которым он трудился в 2011 году и который не был утверждён для установки в Москве. Однако профильный комитет Киевсовета от предложения отказался по политическим соображениям. По словам депутата Александра Бригинца:"Недопустимо, чтобы в центре города стоял памятник царскому министру, который нанёс немало вреда Украине. Это абсурд. Если городские власти примут решение установить такой памятник в Киеве, это приведет к акциям протеста".Памятник, правда, бесхозным не остался – скульптуры были установлены в Ульяновской и Орловской областях.29 июля 2013 года мемориальная доска была похищена. Основная версия следствия – искали цветной металл, однако, политической версии это никак не противоречило. Российское посольство заявило протест. Милиция никого не нашла. А позже вопрос утратил актуальность.Что касается могилы Столыпина в лавре, то её судьбы тоже была сложной.В 1962 году во избежание политических провокаций надгробие было снято, а место могилы заасфальтировано. Надгробный памятник несколько десятилетий хранился в колокольне Дальних пещер, а потом пропал. Только в 1989 году, при содействии художника Ильи Глазунова, по фотографиям удалось восстановить могилу практически в изначальном виде.В июле 2013 года, во время празднования 1025 годовщины крещения Руси, цветы на могилу Столыпина возложил президент России Владимир Путин.В феврале 2024 года директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил включить прах Столыпина в обменный фонд:"Как бы это ни выглядело и ни звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену".Российская сторона обсуждать эту тему отказывается.

https://ukraina.ru/20230108/1042394266.html

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https://ukraina.ru/20230112/1042365849.html

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история, украина, киев, россия, памятник, могила, киево-печерская лавра, российская империя