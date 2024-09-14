https://ukraina.ru/20240914/1057432508.html

Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман

Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 14.09.2024 Украина.ру

Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман

В украинской политике всё внимание на себя ревностно пытается перетянуть Владимир Зеленский, не терпящий конкурентов даже в информационном поле. За кадром обычно остаются украинские политики запасного эшелона, у которых тоже есть политические амбиции, особенно, если раньше они занимали высокие посты, пробудившие аппетит

2024-09-14T07:42

2024-09-14T07:42

2024-09-14T07:44

эксклюзив

владимир гройсман

михаил порошенко

владимир зеленский

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слуга народа

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К ним можно отнести бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, который ушел от своего патрона Порошенко, пытаясь вести самостоятельную политическую игру. Сейчас он возглавляет политическую структуру под названием "Украинская стратегия Гройсмана". В июне 2019 года, после смены власти на Украине, так была переименована "Винницкая европейская стратегия", а Винница – база для Гройсмана, где он долгое время был мэром.На выборах 2019 года она набрала чуть более 2% голосов и в Раду не прошла. Зато в Винницкой области заняла второе место, уступив лишь "Слугам народа". В какой-то степени эта политическая структура является прикрытием экономических амбиций клана Гройсмана, который пытается удержать под контролем Винницкую область.Сам Владимир Гройсман в своей вотчине пытается выстроить нечто вроде феодального княжества, понимая, что на широком украинском уровне ему вряд ли удастся вернуться к власти. Гройсман несколько изменил имидж, отпустил бородку и более стал походить на итальянского мафиози.В июле текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Гройсмана за совершение преступлений по статье за использование запрещенных методов ведения войны.Ради сохранения своего "феода" в Винницкой области, Гройсман в своей риторике ничем не отличается от Зеленского или Порошенко. Как и они на встречах с западными политиками, он просит оружия, денег и прямого участия Запада в конфликте. "Сегодня нам нужен новый "День Д" [высадка в Нормандии]. Эта война более не должна рассматриваться, как война Украины, но как война свободного мира", - патетически заявляет Гройсман, требуя ввести войска НАТО.Свой путь в политику Гройсман начал с винницкого базара, где его отец в годы перестройки основал кооператив "Школьник", который его сын в 1990х развил в частное предприятие "Юность", выстроив отдельный базар, а сейчас там уже стоит крупный торговый центр.Выживание базарных бизнес-структур в начале 1990х не обходилось обычно без использования методов бандитизма и рэкета. Отец со временем отошел от дел, передав их сыну, и выехал в Израиль. Частное предприятие Гройсмана развивается в сеть коммерческих структур, которые переплетаются с компанией Петра Порошенко "Рошен". Именно в Виннице появилась первая кондитерская фабрика будущего пятого президента.Лично Гройсман-младший начал сотрудничать с Петром Порошенко сразу после избрания мэром Винницы в 2006 году. После "оранжевой революции" депутаты горсовета отстранили избранного мэра, поставив на его место 28-летнего бизнесмена Гройсмана.Всячески защищая интересы "шоколадного" олигарха, он получил репутацию "человека" Порошенко. Его появление в Верховной Раде, затем – во главе правительства как раз объясняли верной службой. Взамен, благодаря поддержке клана Гройсмана, сын Порошенко Алексей избирается депутатом Рады от Винницкой области.Поддерживала его тогда и Юлия Тимошенко, впоследствии назвав правительство Гройсмана "эталоном мегакоррупции". Гройсман в ответ назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции".Примечательно, что в 2010 году для переизбрания Гройсмана мэром Винницы его выдвинула политическая структура с пафосным названием "Совесть Украины", образчиком "совести" преподносился Гройсман-младший.Уходя в политику, Гройсман-младший переписал все коммерческие предприятия на многочисленных родственников. И так получилось, что у семейства в руках оказались почти все асфальтовые и цементные предприятия города, которым мэр Винницы и отдавал подряды на ремонт дорог и строительство. Свою дочь Юлию он отправляет учиться в Лондон.На посту мэра Винницы он эффективно доит Швейцарию, добиваясь в рамках сотрудничества с Цюрихом, выделения кредитов и предоставления списанных трамваев и автобусов, некоторые из которых были изготовлены в далеком 1952 году.Сразу же после победы Майдана мэр Винницы в феврале 2014 года впервые попал в правительство и сразу на пост вице-премьера ─ министра регионального развития и ЖКХ Украины.В Кабмине он активно продвигал реформу децентрализации, выгодную, в том числе его винницкому клану. В политике Гроойсман старался по себе дерево гнуть, используя даже посты в правительстве для укрепления позиций своего винницкого клана. В 2016 году глава Администрации Порошенко Борис Ложкин назвал его кандидатом на пост премьер-министра. Во главе правительства он участвовал в коррупционных схемах по закупке угля по завышенным ценам ("Роттердам+"). В 2017 году разразился скандал, когда СБУ обвинила его личного переводчика Станислава Ежова в работе на ФСБ РФ.В своем недавнем интервью Гройсман поведал только ему известную "тайну" о российском президенте. Он считает, что Владимир Путин втайне мечтает сбить с мавзолея надпись "Ленин" и поставить там надпись "Путин". Об источнике информации бывший украинский премьер умолчал.В рамках самопиара Гройсман регулярно отчитывается в закупке для ВСУ автомобилей или дронов, но уже несколько раз его ловили на том, что все они были закуплены не им, а за счет бюджета, а фотографии, которые постит Гройсман, просто взяты из сети.На днях он встречался с президентом Национального демократического института США Тамарой Виттес, которая в Госдепе США заведует вопросами внешней помощи и санкциями против РФ. Гройсман попросил ее, чтобы США "сохраняли глобальное лидерство в борьбе с авторитарным злом", а таковым считаются Россия, США и Иран.В соцсетях Гройсман не устает расхваливать США и их внешнюю политику. Гройсман прекрасно знает, то кого теперь зависит удержание за его кланом "винницкой вотчины". Подробнее о том, чем живет сегодня другой бывший активный сторонник Майдана - в статье Жмитрия Ковалевича Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко

https://ukraina.ru/20240912/1057403255.html

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сша

винницкая область

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эксклюзив, владимир гройсман, михаил порошенко, владимир зеленский, сша, винницкая область, нато, слуга народа, украина, госдеп сша