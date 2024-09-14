Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 14.09.2024 Украина.ру
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Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 14.09.2024 Украина.ру
Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
В украинской политике всё внимание на себя ревностно пытается перетянуть Владимир Зеленский, не терпящий конкурентов даже в информационном поле. За кадром обычно остаются украинские политики запасного эшелона, у которых тоже есть политические амбиции, особенно, если раньше они занимали высокие посты, пробудившие аппетит
2024-09-14T07:42
2024-09-14T07:44
эксклюзив
владимир гройсман
михаил порошенко
владимир зеленский
сша
винницкая область
нато
слуга народа
украина
госдеп сша
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К ним можно отнести бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, который ушел от своего патрона Порошенко, пытаясь вести самостоятельную политическую игру. Сейчас он возглавляет политическую структуру под названием "Украинская стратегия Гройсмана". В июне 2019 года, после смены власти на Украине, так была переименована "Винницкая европейская стратегия", а Винница – база для Гройсмана, где он долгое время был мэром.На выборах 2019 года она набрала чуть более 2% голосов и в Раду не прошла. Зато в Винницкой области заняла второе место, уступив лишь "Слугам народа". В какой-то степени эта политическая структура является прикрытием экономических амбиций клана Гройсмана, который пытается удержать под контролем Винницкую область.Сам Владимир Гройсман в своей вотчине пытается выстроить нечто вроде феодального княжества, понимая, что на широком украинском уровне ему вряд ли удастся вернуться к власти. Гройсман несколько изменил имидж, отпустил бородку и более стал походить на итальянского мафиози.В июле текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Гройсмана за совершение преступлений по статье за использование запрещенных методов ведения войны.Ради сохранения своего "феода" в Винницкой области, Гройсман в своей риторике ничем не отличается от Зеленского или Порошенко. Как и они на встречах с западными политиками, он просит оружия, денег и прямого участия Запада в конфликте. "Сегодня нам нужен новый "День Д" [высадка в Нормандии]. Эта война более не должна рассматриваться, как война Украины, но как война свободного мира", - патетически заявляет Гройсман, требуя ввести войска НАТО.Свой путь в политику Гройсман начал с винницкого базара, где его отец в годы перестройки основал кооператив "Школьник", который его сын в 1990х развил в частное предприятие "Юность", выстроив отдельный базар, а сейчас там уже стоит крупный торговый центр.Выживание базарных бизнес-структур в начале 1990х не обходилось обычно без использования методов бандитизма и рэкета. Отец со временем отошел от дел, передав их сыну, и выехал в Израиль. Частное предприятие Гройсмана развивается в сеть коммерческих структур, которые переплетаются с компанией Петра Порошенко "Рошен". Именно в Виннице появилась первая кондитерская фабрика будущего пятого президента.Лично Гройсман-младший начал сотрудничать с Петром Порошенко сразу после избрания мэром Винницы в 2006 году. После "оранжевой революции" депутаты горсовета отстранили избранного мэра, поставив на его место 28-летнего бизнесмена Гройсмана.Всячески защищая интересы "шоколадного" олигарха, он получил репутацию "человека" Порошенко. Его появление в Верховной Раде, затем – во главе правительства как раз объясняли верной службой. Взамен, благодаря поддержке клана Гройсмана, сын Порошенко Алексей избирается депутатом Рады от Винницкой области.Поддерживала его тогда и Юлия Тимошенко, впоследствии назвав правительство Гройсмана "эталоном мегакоррупции". Гройсман в ответ назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции".Примечательно, что в 2010 году для переизбрания Гройсмана мэром Винницы его выдвинула политическая структура с пафосным названием "Совесть Украины", образчиком "совести" преподносился Гройсман-младший.Уходя в политику, Гройсман-младший переписал все коммерческие предприятия на многочисленных родственников. И так получилось, что у семейства в руках оказались почти все асфальтовые и цементные предприятия города, которым мэр Винницы и отдавал подряды на ремонт дорог и строительство. Свою дочь Юлию он отправляет учиться в Лондон.На посту мэра Винницы он эффективно доит Швейцарию, добиваясь в рамках сотрудничества с Цюрихом, выделения кредитов и предоставления списанных трамваев и автобусов, некоторые из которых были изготовлены в далеком 1952 году.Сразу же после победы Майдана мэр Винницы в феврале 2014 года впервые попал в правительство и сразу на пост вице-премьера ─ министра регионального развития и ЖКХ Украины.В Кабмине он активно продвигал реформу децентрализации, выгодную, в том числе его винницкому клану. В политике Гроойсман старался по себе дерево гнуть, используя даже посты в правительстве для укрепления позиций своего винницкого клана. В 2016 году глава Администрации Порошенко Борис Ложкин назвал его кандидатом на пост премьер-министра. Во главе правительства он участвовал в коррупционных схемах по закупке угля по завышенным ценам ("Роттердам+"). В 2017 году разразился скандал, когда СБУ обвинила его личного переводчика Станислава Ежова в работе на ФСБ РФ.В своем недавнем интервью Гройсман поведал только ему известную "тайну" о российском президенте. Он считает, что Владимир Путин втайне мечтает сбить с мавзолея надпись "Ленин" и поставить там надпись "Путин". Об источнике информации бывший украинский премьер умолчал.В рамках самопиара Гройсман регулярно отчитывается в закупке для ВСУ автомобилей или дронов, но уже несколько раз его ловили на том, что все они были закуплены не им, а за счет бюджета, а фотографии, которые постит Гройсман, просто взяты из сети.На днях он встречался с президентом Национального демократического института США Тамарой Виттес, которая в Госдепе США заведует вопросами внешней помощи и санкциями против РФ. Гройсман попросил ее, чтобы США "сохраняли глобальное лидерство в борьбе с авторитарным злом", а таковым считаются Россия, США и Иран.В соцсетях Гройсман не устает расхваливать США и их внешнюю политику. Гройсман прекрасно знает, то кого теперь зависит удержание за его кланом "винницкой вотчины". Подробнее о том, чем живет сегодня другой бывший активный сторонник Майдана - в статье Жмитрия Ковалевича Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко
https://ukraina.ru/20240912/1057403255.html
https://ukraina.ru/20240906/1057247799.html
сша
винницкая область
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
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эксклюзив, владимир гройсман, михаил порошенко, владимир зеленский, сша, винницкая область, нато, слуга народа, украина, госдеп сша
Эксклюзив, Владимир Гройсман, Михаил Порошенко, Владимир Зеленский, США, Винницкая область, НАТО, Слуга народа, Украина, Госдеп США
Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман

07:42 14.09.2024 (обновлено: 07:44 14.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Volodymyr GroysmanВладимир Гройсман
Владимир Гройсман - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Volodymyr Groysman
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинской политике всё внимание на себя ревностно пытается перетянуть Владимир Зеленский, не терпящий конкурентов даже в информационном поле. За кадром обычно остаются украинские политики запасного эшелона, у которых тоже есть политические амбиции, особенно, если раньше они занимали высокие посты, пробудившие аппетит
К ним можно отнести бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, который ушел от своего патрона Порошенко, пытаясь вести самостоятельную политическую игру. Сейчас он возглавляет политическую структуру под названием "Украинская стратегия Гройсмана". В июне 2019 года, после смены власти на Украине, так была переименована "Винницкая европейская стратегия", а Винница – база для Гройсмана, где он долгое время был мэром.
На выборах 2019 года она набрала чуть более 2% голосов и в Раду не прошла. Зато в Винницкой области заняла второе место, уступив лишь "Слугам народа". В какой-то степени эта политическая структура является прикрытием экономических амбиций клана Гройсмана, который пытается удержать под контролем Винницкую область.
Сам Владимир Гройсман в своей вотчине пытается выстроить нечто вроде феодального княжества, понимая, что на широком украинском уровне ему вряд ли удастся вернуться к власти. Гройсман несколько изменил имидж, отпустил бородку и более стал походить на итальянского мафиози.
В июле текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Гройсмана за совершение преступлений по статье за использование запрещенных методов ведения войны.
Ради сохранения своего "феода" в Винницкой области, Гройсман в своей риторике ничем не отличается от Зеленского или Порошенко. Как и они на встречах с западными политиками, он просит оружия, денег и прямого участия Запада в конфликте. "Сегодня нам нужен новый "День Д" [высадка в Нормандии]. Эта война более не должна рассматриваться, как война Украины, но как война свободного мира", - патетически заявляет Гройсман, требуя ввести войска НАТО.
Свой путь в политику Гройсман начал с винницкого базара, где его отец в годы перестройки основал кооператив "Школьник", который его сын в 1990х развил в частное предприятие "Юность", выстроив отдельный базар, а сейчас там уже стоит крупный торговый центр.
Парубий - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 13:36
Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий Нынешняя СВО является результатом переворота на Майдане в 2014 году с последующим гражданским конфликтом. Сам же переворот произошел не столько благодаря проевроейским либералам, мечтавшим о безвизе, сколько благодаря силовым действиям боевиков-неонацистов, которых возглавлял Андрей Парубий
Выживание базарных бизнес-структур в начале 1990х не обходилось обычно без использования методов бандитизма и рэкета. Отец со временем отошел от дел, передав их сыну, и выехал в Израиль. Частное предприятие Гройсмана развивается в сеть коммерческих структур, которые переплетаются с компанией Петра Порошенко "Рошен". Именно в Виннице появилась первая кондитерская фабрика будущего пятого президента.
Лично Гройсман-младший начал сотрудничать с Петром Порошенко сразу после избрания мэром Винницы в 2006 году. После "оранжевой революции" депутаты горсовета отстранили избранного мэра, поставив на его место 28-летнего бизнесмена Гройсмана.
Всячески защищая интересы "шоколадного" олигарха, он получил репутацию "человека" Порошенко. Его появление в Верховной Раде, затем – во главе правительства как раз объясняли верной службой. Взамен, благодаря поддержке клана Гройсмана, сын Порошенко Алексей избирается депутатом Рады от Винницкой области.
Поддерживала его тогда и Юлия Тимошенко, впоследствии назвав правительство Гройсмана "эталоном мегакоррупции". Гройсман в ответ назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции".
Примечательно, что в 2010 году для переизбрания Гройсмана мэром Винницы его выдвинула политическая структура с пафосным названием "Совесть Украины", образчиком "совести" преподносился Гройсман-младший.
Уходя в политику, Гройсман-младший переписал все коммерческие предприятия на многочисленных родственников. И так получилось, что у семейства в руках оказались почти все асфальтовые и цементные предприятия города, которым мэр Винницы и отдавал подряды на ремонт дорог и строительство. Свою дочь Юлию он отправляет учиться в Лондон.
На посту мэра Винницы он эффективно доит Швейцарию, добиваясь в рамках сотрудничества с Цюрихом, выделения кредитов и предоставления списанных трамваев и автобусов, некоторые из которых были изготовлены в далеком 1952 году.
Сразу же после победы Майдана мэр Винницы в феврале 2014 года впервые попал в правительство и сразу на пост вице-премьера ─ министра регионального развития и ЖКХ Украины.
Брифинг советника министра внутренних дел Украины З.Шкиряка - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
6 сентября, 06:21
Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян ШкирякВ августе СВР РФ сообщала, что на место просроченного президента Зеленского планируют поставить Арсена Авакова, бывшего главу МВД. Вместе с ним может вернуться к власти и его клика, вознесенная Майданом к министерским постам. Одним из ее типичных представителей является Зорян Шкиряк
В Кабмине он активно продвигал реформу децентрализации, выгодную, в том числе его винницкому клану. В политике Гроойсман старался по себе дерево гнуть, используя даже посты в правительстве для укрепления позиций своего винницкого клана. В 2016 году глава Администрации Порошенко Борис Ложкин назвал его кандидатом на пост премьер-министра. Во главе правительства он участвовал в коррупционных схемах по закупке угля по завышенным ценам ("Роттердам+"). В 2017 году разразился скандал, когда СБУ обвинила его личного переводчика Станислава Ежова в работе на ФСБ РФ.
В своем недавнем интервью Гройсман поведал только ему известную "тайну" о российском президенте. Он считает, что Владимир Путин втайне мечтает сбить с мавзолея надпись "Ленин" и поставить там надпись "Путин". Об источнике информации бывший украинский премьер умолчал.
В рамках самопиара Гройсман регулярно отчитывается в закупке для ВСУ автомобилей или дронов, но уже несколько раз его ловили на том, что все они были закуплены не им, а за счет бюджета, а фотографии, которые постит Гройсман, просто взяты из сети.
На днях он встречался с президентом Национального демократического института США Тамарой Виттес, которая в Госдепе США заведует вопросами внешней помощи и санкциями против РФ. Гройсман попросил ее, чтобы США "сохраняли глобальное лидерство в борьбе с авторитарным злом", а таковым считаются Россия, США и Иран.
В соцсетях Гройсман не устает расхваливать США и их внешнюю политику. Гройсман прекрасно знает, то кого теперь зависит удержание за его кланом "винницкой вотчины".
Подробнее о том, чем живет сегодня другой бывший активный сторонник Майдана - в статье Жмитрия Ковалевича Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко
 
ЭксклюзивВладимир ГройсманМихаил ПорошенкоВладимир ЗеленскийСШАВинницкая областьНАТОСлуга народаУкраинаГосдеп США
 
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