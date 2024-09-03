https://ukraina.ru/20240903/1057197910.html

Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко

Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко - 03.09.2024 Украина.ру

Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко

По мере приближения выборов в США, на Украине активизировались многие бывшие крупные чиновники, лелея надежду на возвращение к власти.

2024-09-03T06:48

2024-09-03T06:48

2024-09-03T06:48

москва

сша

украина

антон геращенко

арсен аваков

владимир зеленский

мвд

служба внешней разведки

народный фронт

эксклюзив

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По сообщениям СВР РФ, в США на место Зеленского прочат бывшего главу МВД Арсена Авакова. С ним в паре уже долгие годы работает его давний знакомый по Харькову, бывший депутат "Народного фронта" и бывший заместитель Авакова Антон Геращенко, один из основателей пресловутого сайта "Миротворец". Геращенко активно ведет свои соцсети и блоги, призывая всевозможные кары на россиян, чтобы заслужить доверие заокеанских партнеров и радикальных националистов."Лучший друг министра МВД Арсена Авакова, который ходит за ним хвостиком еще с Харькова, только благодаря ему вышел в люди. Ведь на заре его чиновничьей карьеры он сдавал на металлолом колесо обозрения, так сказать, тырил по мелочам, а в МВД ворочал миллионами и судьбами. Как рассказывают, Геращенко стал "решалой" при МВД, помогал закрыть дела, получить в подарок пистолет и так далее", - характеризует Геращенко украинский telegram-канал "Добрые лица".Будучи народным депутатом, Геращенко попал в неприятную ситуацию – сотрудники ресторана засняли его за вылизыванием тарелки. Делал это он очень тщательно. Как потом оправдывался Геращенко, таким образом он якобы следовал японской традиции, передавал комплимент повару. Впоследствии некоторые украинские художники отобразили этот момент на холсте и их картины неплохо расходились на аукционах.Сейчас Геращенко периодически критикует Зеленского за неэффективность действий ВСУ и чрезмерный нажим на бизнес. Украинские силовики сейчас активно выбивают деньги из бизнесменов, которым обычно шьют "пособничество РФ" по статье Уголовного кодекса 111-2. Статья предполагает конфискацию имущества и 10-12 лет лишения свободы. В итоге многие соглашаются платить, после чего оформляется "сделку со следствием", и дело либо вообще закрывают, либо дают условный срок. Бывший замглавы МВД Геращенко подтвердил недавно, что этой схемой рэкета пользуются очень активно."Статью 111 УК принимали весной 2022 года, когда только началась война и нужно было защищать страну. Но в итоге получили удобную статью, чтобы кошмарить бизнес. Имел раньше бизнес на ныне оккупированных территориях - ты уже под прицелом. Начинают уголовное дело, садят в следственный изолятор, и делают предложение. Статья страшная, поэтому люди принимают предложение и идут на сделку со следствием, после чего дело закрывается. Сначала по 111-2 занимались российскими и белорусскими бизнесменами, а после того, как они закончились, перешли на украинские компании", - заявил Геращенко.Подобный рэкет имел место и до 2022 года, а возмущение Геращенко обусловлено лишь желанием получать самому что-то из отнятого у бизнеса.Критикует Геращенко власть и за провалы при строительстве фортификаций. Однако в 2022 году его самого критиковали за съемку видео прилетов в Киеве, что запрещено. Но там, где обычные блогеры в таких случаях получают реальный срок, Геращенко отделался предупреждением.В 2017 году против него было возбуждено уголовное дело по статье за "госизмену". Поводом послужило его заявление с предложением вернуть Крым, но сдать россиянам в аренду Севастополь на 30 лет.Недавно Геращенко в своих интервью намеревался даже идти на Москву. В частности он договорился до того, что Москва у него стала украинским городом, которую "украли москали".Его сайт "Миротворец" до сих пор работает, несмотря на критику публикации расстрельных списков многими западными правозащитными организациями, ООН и ОБСЕ. Сам сайт Геращенко презентовал еще в декабре 2014 года. Украинский журналист Владимир Бойко недавно подтверждал, что тот до сих его модерирует."Хочу напомнить, что эта сама база "Миротворец" - это просто домашняя интернет-страница бывшего народного депутата Антона Геращенко, которую Антон Юрьевич открыл, кажется, 9 лет назад и до сих пор финансирует по просьбе Героя Украины, генерала армии Василия Сергеевича Грицака", - пишет Бойко.По его данным, администратором этого интернет-ресурса является добровольный помощник СБУ Владимир Петрович Науменко, который до апреля 2019 года был штатным помощником-консультантом Геращенко и занимался наполнением базы прямо в кабинете Геращенко в комитетах Верховной Рады, где Науменко был выделен стол с компьютером.За 10 лет Геращенко создал огромную базу "врагов Украины", в которую входят и его личные недоброжелатели. В случае нового возвышения Авакова он потянет за собой на высокие должности и Антона Геращенко, чтобы систематизировать репрессии против неугодных. И поскольку Геращенко отличается чрезвычайной мелочностью и жадностью, неугодными окажутся все, кто не сможет от него откупиться.Более подробно о том, как Арсений Аваков планирует вернуться на Украине во власть - в статье Дмитрия Ковалевича "Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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