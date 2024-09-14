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Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве

Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве - 14.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве

Призыв избежать опасности для себя и своих детей не следует трактовать как наведение паники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-14T05:45

2024-09-14T05:45

2024-09-14T05:45

новости

курская область

россия

брянск

вооруженные силы украины

всу

кто

эвакуация

мирные жители

дроны

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"Первый призыв выезжать с приграничья был в конце июня, когда нацисты убили семью с двумя детьми, которая ехала на машине. Первый украинский дрон попал в автомобиль, семья оттуда вышла и забежала в укрытие, а потом второй украинский дрон попал в дом, где они пытались спрятаться. Губернатор Курской области почти сразу же приехал на место трагедии и сказал: "Земляки, выезжайте, пожалуйста, из зоны, куда долетают fpv-дроны. Если вы сейчас не можете уехать, вывезите хотя бы детей". Но люди несерьезно отнеслись к этой угрозе и уезжать не хотели", - рассказал Алехин.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерЗатем, когда войска ВСУ вторглись на территорию Курской области, от призывов перешли к более активным мероприятиям. По словам Алехина, когда эвакуационная группа приезжала в деревню, то местные жители говорили: "Куда я поеду? У меня тут корова и дом"."В этой ситуации моя задача состояла в том, чтобы говорить людям об опасности. Потому что завтра они опять расслабятся и подвергнут свою жизнь и жизнь своей семьи неоправданному риску, - отметил советник губернатора Курской области. - Сейчас украинские дроны все еще до летают Рыльска и Льгова. И ситуация показывает, что все эти призывы были правильными".Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Также на эту тему: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

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новости, курская область, россия, брянск, вооруженные силы украины, всу, кто, эвакуация, мирные жители, дроны, социальная политика