Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве - 14.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве - 14.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Призыв избежать опасности для себя и своих детей не следует трактовать как наведение паники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-14T05:45
2024-09-14T05:45
новости
курская область
россия
брянск
вооруженные силы украины
всу
кто
эвакуация
мирные жители
дроны
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"Первый призыв выезжать с приграничья был в конце июня, когда нацисты убили семью с двумя детьми, которая ехала на машине. Первый украинский дрон попал в автомобиль, семья оттуда вышла и забежала в укрытие, а потом второй украинский дрон попал в дом, где они пытались спрятаться. Губернатор Курской области почти сразу же приехал на место трагедии и сказал: "Земляки, выезжайте, пожалуйста, из зоны, куда долетают fpv-дроны. Если вы сейчас не можете уехать, вывезите хотя бы детей". Но люди несерьезно отнеслись к этой угрозе и уезжать не хотели", - рассказал Алехин.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерЗатем, когда войска ВСУ вторглись на территорию Курской области, от призывов перешли к более активным мероприятиям. По словам Алехина, когда эвакуационная группа приезжала в деревню, то местные жители говорили: "Куда я поеду? У меня тут корова и дом"."В этой ситуации моя задача состояла в том, чтобы говорить людям об опасности. Потому что завтра они опять расслабятся и подвергнут свою жизнь и жизнь своей семьи неоправданному риску, - отметил советник губернатора Курской области. - Сейчас украинские дроны все еще до летают Рыльска и Льгова. И ситуация показывает, что все эти призывы были правильными".Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Также на эту тему: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
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новости, курская область, россия, брянск, вооруженные силы украины, всу, кто, эвакуация, мирные жители, дроны, социальная политика
Новости, Курская область, Россия, Брянск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, эвакуация, мирные жители, дроны, социальная политика

Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве

05:45 14.09.2024
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Украина.ру
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Призыв избежать опасности для себя и своих детей не следует трактовать как наведение паники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
"Первый призыв выезжать с приграничья был в конце июня, когда нацисты убили семью с двумя детьми, которая ехала на машине. Первый украинский дрон попал в автомобиль, семья оттуда вышла и забежала в укрытие, а потом второй украинский дрон попал в дом, где они пытались спрятаться. Губернатор Курской области почти сразу же приехал на место трагедии и сказал: "Земляки, выезжайте, пожалуйста, из зоны, куда долетают fpv-дроны. Если вы сейчас не можете уехать, вывезите хотя бы детей". Но люди несерьезно отнеслись к этой угрозе и уезжать не хотели", - рассказал Алехин.
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
Затем, когда войска ВСУ вторглись на территорию Курской области, от призывов перешли к более активным мероприятиям. По словам Алехина, когда эвакуационная группа приезжала в деревню, то местные жители говорили: "Куда я поеду? У меня тут корова и дом".
"В этой ситуации моя задача состояла в том, чтобы говорить людям об опасности. Потому что завтра они опять расслабятся и подвергнут свою жизнь и жизнь своей семьи неоправданному риску, - отметил советник губернатора Курской области. - Сейчас украинские дроны все еще до летают Рыльска и Льгова. И ситуация показывает, что все эти призывы были правильными".
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
Также на эту тему: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
 
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