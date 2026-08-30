"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве - 30.08.2026 Украина.ру
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"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве
"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве - 30.08.2026 Украина.ру
"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф не обсуждал в Москве угрозу войны с НАТО — это выходит за рамки его полномочий. Россия не собирается воевать с Европой, а европейцы также не хотят прямого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-08-30T05:00
2026-08-30T05:00
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Журналист напомнил, что предыдущий визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву состоялся осенью 2021 года. Тогда российские предложения по гарантиям безопасности не были приняты, а спустя несколько месяцев началась спецоперация. Согласно одной из версий экспертов, нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф мог обсуждать в российской столице риск прямого столкновения между Россией и странами НАТО.Отвечая на вопрос о возможном обсуждении угрозы столкновения с НАТО, эксперт заявил, что это маловероятно, так как вопрос выходит за рамки полномочий главы ЦРУ.По словам Брутера, нельзя исключать, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой в Москве носила широкий характер, но вопрос о столкновении с НАТО выходит за реальные полномочия главы ЦРУ. "В нынешней администрации Рэтклифф особенного места не занимает, и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным", — пояснил эксперт.Он отметил, что в первую очередь Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации между США и Россией. "Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее", — добавил Брутер.Эксперт подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой, а европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят. "Так что Рэтклифф здесь ни при чем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве

05:00 30.08.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф не обсуждал в Москве угрозу войны с НАТО — это выходит за рамки его полномочий. Россия не собирается воевать с Европой, а европейцы также не хотят прямого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Журналист напомнил, что предыдущий визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву состоялся осенью 2021 года. Тогда российские предложения по гарантиям безопасности не были приняты, а спустя несколько месяцев началась спецоперация. Согласно одной из версий экспертов, нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф мог обсуждать в российской столице риск прямого столкновения между Россией и странами НАТО.
Отвечая на вопрос о возможном обсуждении угрозы столкновения с НАТО, эксперт заявил, что это маловероятно, так как вопрос выходит за рамки полномочий главы ЦРУ.
По словам Брутера, нельзя исключать, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой в Москве носила широкий характер, но вопрос о столкновении с НАТО выходит за реальные полномочия главы ЦРУ.
"В нынешней администрации Рэтклифф особенного места не занимает, и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным", — пояснил эксперт.
Он отметил, что в первую очередь Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации между США и Россией. "Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее", — добавил Брутер.
Эксперт подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой, а европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят. "Так что Рэтклифф здесь ни при чем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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