"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок - 30.08.2026 Украина.ру
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"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок
"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок - 30.08.2026 Украина.ру
"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские власти могут приступить к принудительной мобилизации женщин – если соответствующее решение будет одобрено на уровне военного руководства
2026-08-30T08:47
2026-08-30T08:47
эксклюзив
украина
кит келлог
анна маляр
сша
афганистан
тцк
латинская америка
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"Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда боевые действия продолжаются так долго, мы должны быть готовы к тому, что в вооруженных силах могут возникать различные потребности", – сообщила журналистам бывшая чиновница.Эти слова заслуживают серьезного внимания – учитывая большую осведомленность в вопросе, которую приписывают Анне Маляр украинские медиа.Работая на посту замминистра, она среди прочего курировала привлечение в армию женщин, которых заманивали на бойню обещаниями высокой зарплаты и патриотической рекламой, развешанной на билбордах в городах Украины. Желающих оказалось немного, и украинские власти уже тогда начали разрабатывать механизмы принудительной мобилизации украинок. Причем, судя по комментарию Маляр, женская мобилизация будет осуществляться в обход украинского парламента – волевым решением генштабистов.Эти намерения подтверждает заявление бывшего шефа Анны Маляр. Отставной министр обороны Алексей Резников, уволенный со своего поста из-за системного воровства на государственных закупках для армии, также высказался на днях за массовую мобилизацию женщин."Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат", – заявил по этому поводу Резников, отмечая, что это позволило бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины.Тема мобилизации женщин постоянно подогревается в информационном пространстве. Украинское телевидение подсовывает своим зрителям воинственно настроенных дам, которые требуют немедленно поставить под ружье всех украинок. Эти подсадные утки Зеленского утверждают, что украинские женщины поголовно стремятся в армию – для того, чтобы обеспечить принципы "гендерного равенства" и превратить Украину в "новый восточноевропейский Израиль"."Я поклонница израильской модели военной службы, где воинскую обязанность должны выполнять и женщины, и мужчины. Они проходят срочную службу, во время которой действительно учатся применять оружие, а не как у нас пережиток советщины… На пятом году конфликта уже нужно принять реальность – служить надо всем. Я за мобилизацию женщин", – заявила об этом националистка Оксана Иванец.А ее соратница Юлия Кобринович сказала: "Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности – равные обязанности по защите Украины".Украинские власти определенно заняты подготовкой будущей мобилизационной кампании. Они целенаправленно готовят обескровленное общество к будущей охоте на женщин. Причем эта агрессивная информационная атака явно согласована с руководством Североатлантического альянса – потому что за мобилизацию украинок открыто агитируют гастролирующие на Украине западные политики.Известный неоконсервативный "ястреб" Кит Келлог, бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине, который приехал на днях к Зеленскому, тоже внезапно заговорил о женском призыве – используя для этого дешевые демагогические приемы.Украинцы сразу обвинили Келлога в лицемерии и цинизме. Судя по открытым информационным источникам, родственницы отставного американского генерала служили в армии на совершенно безопасных тыловых должностях.Его дочь Меган Моббс, которая открыто сотрудничает с украинским правительством, занималась в Кабуле вопросами воздушного снабжения и никогда не принимала участия в наземных боях. Супруга Келлога Пейдж решала в штабе кадровые вопросы, перекладывая с места на место бумажки в офицерских досье. И совершенно очевидно, что вторжение на небольшой карибский остров Гренаду, которую оккупировали при Рейгане американские морпехи, не несло для нее реального риска.Украинские блогеры отмечают, что женщины из семьи американского генерала пошли в армию добровольно – в то время как сам Кит Келлог фактически выступает в поддержку принудительной мобилизации украинок. Но это не вызывает ни у кого особого удивления – учитывая, что "некоммерческий" фонд Меган Моббс наживается на украинском конфликте, превращая бывшего американского генерала в его прямого бенефициара.На сайте украинского правительства опубликованы сразу две петиции с призывом мобилизации женщин. Причем одна из них требует призывать бездетных украинок, утверждая, что они не выполняют обязательства по деторождению перед государством и потому должны воевать. "Если у женщины нет ребенка, она не студентка и не работает в медицине – вперед на фронт", – поддержал этот людоедский призыв ультраправый боевик Сергей Гнездилов.В то же время украинский акушер-гинеколог Андрей Мартич предупредил: служба в армии наносит ущерб женскому репродуктивному здоровью, и мобилизация скажется на снижении уровня рождаемости, усиливая катастрофическую депопуляцию населения Украины.Все это указывает на то, что принудительная мобилизация женщин является вопросом ближайшего времени. Украинское руководство не пытается опровергнуть подготовку к предстоящей кампании по отлову женщин. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* уклонился от вопроса о призыве украинок, прокомментировав его издевательскими словами: "Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины?" Сам Зеленский в принципе не комментирует эту тему – и многие считают его молчание очень многозначительным.Украинские эксперты говорят о том, что мобилизация женщин может проводиться поэтапно и постепенно – исходя из принципа "медленно варить лягушку, чтобы она не выскочила из котла над огнем".По данным украинских блогеров, поначалу Банковая будет призывать женщин по той же схеме, которая применяется сегодня к украинским врачам. Сейчас их постепенно лишают бронирования от мобилизации – по несколько человек в месяц от каждой крупной больницы. И такая точечная мобилизация, скорее всего, будет применяться по отношению к украинкам, которые внезапно начнут получать повестки из ТЦК.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20260826/ekspert-prizyv-kelloga-k-mobilizatsii-zhenschin-v-vsu-otrazhaet-pozitsiyu-zelenskogo-1082821687.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, кит келлог, анна маляр, сша, афганистан, тцк, латинская америка
Эксклюзив, Украина, Кит Келлог, Анна Маляр, США, Афганистан, ТЦК, Латинская Америка

"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок

08:47 30.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Сергей Котвицкий
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Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские власти могут приступить к принудительной мобилизации женщин – если соответствующее решение будет одобрено на уровне военного руководства
"Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда боевые действия продолжаются так долго, мы должны быть готовы к тому, что в вооруженных силах могут возникать различные потребности", – сообщила журналистам бывшая чиновница.
Эти слова заслуживают серьезного внимания – учитывая большую осведомленность в вопросе, которую приписывают Анне Маляр украинские медиа.
Работая на посту замминистра, она среди прочего курировала привлечение в армию женщин, которых заманивали на бойню обещаниями высокой зарплаты и патриотической рекламой, развешанной на билбордах в городах Украины. Желающих оказалось немного, и украинские власти уже тогда начали разрабатывать механизмы принудительной мобилизации украинок. Причем, судя по комментарию Маляр, женская мобилизация будет осуществляться в обход украинского парламента – волевым решением генштабистов.
Эти намерения подтверждает заявление бывшего шефа Анны Маляр. Отставной министр обороны Алексей Резников, уволенный со своего поста из-за системного воровства на государственных закупках для армии, также высказался на днях за массовую мобилизацию женщин.
"Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат", – заявил по этому поводу Резников, отмечая, что это позволило бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины.
Тема мобилизации женщин постоянно подогревается в информационном пространстве. Украинское телевидение подсовывает своим зрителям воинственно настроенных дам, которые требуют немедленно поставить под ружье всех украинок. Эти подсадные утки Зеленского утверждают, что украинские женщины поголовно стремятся в армию – для того, чтобы обеспечить принципы "гендерного равенства" и превратить Украину в "новый восточноевропейский Израиль".
"Я поклонница израильской модели военной службы, где воинскую обязанность должны выполнять и женщины, и мужчины. Они проходят срочную службу, во время которой действительно учатся применять оружие, а не как у нас пережиток советщины… На пятом году конфликта уже нужно принять реальность – служить надо всем. Я за мобилизацию женщин", – заявила об этом националистка Оксана Иванец.
А ее соратница Юлия Кобринович сказала: "Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности – равные обязанности по защите Украины".
Украинские власти определенно заняты подготовкой будущей мобилизационной кампании. Они целенаправленно готовят обескровленное общество к будущей охоте на женщин. Причем эта агрессивная информационная атака явно согласована с руководством Североатлантического альянса – потому что за мобилизацию украинок открыто агитируют гастролирующие на Украине западные политики.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 21:16
Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию ЗеленскогоЭкс-спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал Украина.ру
Известный неоконсервативный "ястреб" Кит Келлог, бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине, который приехал на днях к Зеленскому, тоже внезапно заговорил о женском призыве – используя для этого дешевые демагогические приемы.
"Моя дочь была военной, окончила военную академию США и воевала в Афганистане. Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Поэтому я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы. Моя жена была десантницей, прыгала с парашютом. Моя дочь была десантницей. Моя жена воевала в Гренаде, а дочь – в Афганистане", – заявил Келлог, озвучивая пропагандистские темники Банковой.
Украинцы сразу обвинили Келлога в лицемерии и цинизме. Судя по открытым информационным источникам, родственницы отставного американского генерала служили в армии на совершенно безопасных тыловых должностях.
Его дочь Меган Моббс, которая открыто сотрудничает с украинским правительством, занималась в Кабуле вопросами воздушного снабжения и никогда не принимала участия в наземных боях. Супруга Келлога Пейдж решала в штабе кадровые вопросы, перекладывая с места на место бумажки в офицерских досье. И совершенно очевидно, что вторжение на небольшой карибский остров Гренаду, которую оккупировали при Рейгане американские морпехи, не несло для нее реального риска.
Украинские блогеры отмечают, что женщины из семьи американского генерала пошли в армию добровольно – в то время как сам Кит Келлог фактически выступает в поддержку принудительной мобилизации украинок. Но это не вызывает ни у кого особого удивления – учитывая, что "некоммерческий" фонд Меган Моббс наживается на украинском конфликте, превращая бывшего американского генерала в его прямого бенефициара.
На сайте украинского правительства опубликованы сразу две петиции с призывом мобилизации женщин. Причем одна из них требует призывать бездетных украинок, утверждая, что они не выполняют обязательства по деторождению перед государством и потому должны воевать.
"Если у женщины нет ребенка, она не студентка и не работает в медицине – вперед на фронт", – поддержал этот людоедский призыв ультраправый боевик Сергей Гнездилов.
В то же время украинский акушер-гинеколог Андрей Мартич предупредил: служба в армии наносит ущерб женскому репродуктивному здоровью, и мобилизация скажется на снижении уровня рождаемости, усиливая катастрофическую депопуляцию населения Украины.
Все это указывает на то, что принудительная мобилизация женщин является вопросом ближайшего времени. Украинское руководство не пытается опровергнуть подготовку к предстоящей кампании по отлову женщин. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* уклонился от вопроса о призыве украинок, прокомментировав его издевательскими словами: "Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины?" Сам Зеленский в принципе не комментирует эту тему – и многие считают его молчание очень многозначительным.
Украинские эксперты говорят о том, что мобилизация женщин может проводиться поэтапно и постепенно – исходя из принципа "медленно варить лягушку, чтобы она не выскочила из котла над огнем".
По данным украинских блогеров, поначалу Банковая будет призывать женщин по той же схеме, которая применяется сегодня к украинским врачам. Сейчас их постепенно лишают бронирования от мобилизации – по несколько человек в месяц от каждой крупной больницы. И такая точечная мобилизация, скорее всего, будет применяться по отношению к украинкам, которые внезапно начнут получать повестки из ТЦК.
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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ЭксклюзивУкраинаКит КеллогАнна МалярСШААфганистанТЦКЛатинская Америка
 
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