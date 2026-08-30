https://ukraina.ru/20260830/medlenno-varit-lyagushku-kak-budet-osuschestvlyatsya-mobilizatsiya-ukrainok-1082877182.html

"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок

"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок - 30.08.2026 Украина.ру

"Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские власти могут приступить к принудительной мобилизации женщин – если соответствующее решение будет одобрено на уровне военного руководства

2026-08-30T08:47

2026-08-30T08:47

2026-08-30T08:47

эксклюзив

украина

кит келлог

анна маляр

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афганистан

тцк

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"Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда боевые действия продолжаются так долго, мы должны быть готовы к тому, что в вооруженных силах могут возникать различные потребности", – сообщила журналистам бывшая чиновница.Эти слова заслуживают серьезного внимания – учитывая большую осведомленность в вопросе, которую приписывают Анне Маляр украинские медиа.Работая на посту замминистра, она среди прочего курировала привлечение в армию женщин, которых заманивали на бойню обещаниями высокой зарплаты и патриотической рекламой, развешанной на билбордах в городах Украины. Желающих оказалось немного, и украинские власти уже тогда начали разрабатывать механизмы принудительной мобилизации украинок. Причем, судя по комментарию Маляр, женская мобилизация будет осуществляться в обход украинского парламента – волевым решением генштабистов.Эти намерения подтверждает заявление бывшего шефа Анны Маляр. Отставной министр обороны Алексей Резников, уволенный со своего поста из-за системного воровства на государственных закупках для армии, также высказался на днях за массовую мобилизацию женщин."Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат", – заявил по этому поводу Резников, отмечая, что это позволило бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины.Тема мобилизации женщин постоянно подогревается в информационном пространстве. Украинское телевидение подсовывает своим зрителям воинственно настроенных дам, которые требуют немедленно поставить под ружье всех украинок. Эти подсадные утки Зеленского утверждают, что украинские женщины поголовно стремятся в армию – для того, чтобы обеспечить принципы "гендерного равенства" и превратить Украину в "новый восточноевропейский Израиль"."Я поклонница израильской модели военной службы, где воинскую обязанность должны выполнять и женщины, и мужчины. Они проходят срочную службу, во время которой действительно учатся применять оружие, а не как у нас пережиток советщины… На пятом году конфликта уже нужно принять реальность – служить надо всем. Я за мобилизацию женщин", – заявила об этом националистка Оксана Иванец.А ее соратница Юлия Кобринович сказала: "Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности – равные обязанности по защите Украины".Украинские власти определенно заняты подготовкой будущей мобилизационной кампании. Они целенаправленно готовят обескровленное общество к будущей охоте на женщин. Причем эта агрессивная информационная атака явно согласована с руководством Североатлантического альянса – потому что за мобилизацию украинок открыто агитируют гастролирующие на Украине западные политики.Известный неоконсервативный "ястреб" Кит Келлог, бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине, который приехал на днях к Зеленскому, тоже внезапно заговорил о женском призыве – используя для этого дешевые демагогические приемы.Украинцы сразу обвинили Келлога в лицемерии и цинизме. Судя по открытым информационным источникам, родственницы отставного американского генерала служили в армии на совершенно безопасных тыловых должностях.Его дочь Меган Моббс, которая открыто сотрудничает с украинским правительством, занималась в Кабуле вопросами воздушного снабжения и никогда не принимала участия в наземных боях. Супруга Келлога Пейдж решала в штабе кадровые вопросы, перекладывая с места на место бумажки в офицерских досье. И совершенно очевидно, что вторжение на небольшой карибский остров Гренаду, которую оккупировали при Рейгане американские морпехи, не несло для нее реального риска.Украинские блогеры отмечают, что женщины из семьи американского генерала пошли в армию добровольно – в то время как сам Кит Келлог фактически выступает в поддержку принудительной мобилизации украинок. Но это не вызывает ни у кого особого удивления – учитывая, что "некоммерческий" фонд Меган Моббс наживается на украинском конфликте, превращая бывшего американского генерала в его прямого бенефициара.На сайте украинского правительства опубликованы сразу две петиции с призывом мобилизации женщин. Причем одна из них требует призывать бездетных украинок, утверждая, что они не выполняют обязательства по деторождению перед государством и потому должны воевать. "Если у женщины нет ребенка, она не студентка и не работает в медицине – вперед на фронт", – поддержал этот людоедский призыв ультраправый боевик Сергей Гнездилов.В то же время украинский акушер-гинеколог Андрей Мартич предупредил: служба в армии наносит ущерб женскому репродуктивному здоровью, и мобилизация скажется на снижении уровня рождаемости, усиливая катастрофическую депопуляцию населения Украины.Все это указывает на то, что принудительная мобилизация женщин является вопросом ближайшего времени. Украинское руководство не пытается опровергнуть подготовку к предстоящей кампании по отлову женщин. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* уклонился от вопроса о призыве украинок, прокомментировав его издевательскими словами: "Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины?" Сам Зеленский в принципе не комментирует эту тему – и многие считают его молчание очень многозначительным.Украинские эксперты говорят о том, что мобилизация женщин может проводиться поэтапно и постепенно – исходя из принципа "медленно варить лягушку, чтобы она не выскочила из котла над огнем".По данным украинских блогеров, поначалу Банковая будет призывать женщин по той же схеме, которая применяется сегодня к украинским врачам. Сейчас их постепенно лишают бронирования от мобилизации – по несколько человек в месяц от каждой крупной больницы. И такая точечная мобилизация, скорее всего, будет применяться по отношению к украинкам, которые внезапно начнут получать повестки из ТЦК.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20260826/ekspert-prizyv-kelloga-k-mobilizatsii-zhenschin-v-vsu-otrazhaet-pozitsiyu-zelenskogo-1082821687.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, кит келлог, анна маляр, сша, афганистан, тцк, латинская америка