https://ukraina.ru/20260830/90-let-varyazhskomu-intsidentu-staraya-taktika-oun-obyavlyat-protivnikov-agressorami-1082811784.html

90 лет варяжскому инциденту: старая тактика ОУН* объявлять противников агрессорами

90 лет варяжскому инциденту: старая тактика ОУН* объявлять противников агрессорами - 30.08.2026 Украина.ру

90 лет варяжскому инциденту: старая тактика ОУН* объявлять противников агрессорами

ОУН за свою почти вековую историю отрабатывало различные способы борьбы со своими политическими противниками. Один из них – оголтелая ложь. Особенно наглядно она проявляется в освещении ими событий 90-летней давности, когда в селе Варяж произошла знаковая стычка с убитыми и ранеными между украинскими националистами и коммунистами

2026-08-30T08:00

2026-08-30T08:00

2026-08-30T08:00

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Сейчас в России большинство считает, что социум на Западной Украине однородно антирусский и националистический, и что так было всегда. Однако даже сейчас это не так, просто антинационалистические силы загнаны в подполье и лишены права голоса. Кроме того их очень сильно проредили, и усиленно прореживают сейчас. Ну а 90 лет назад, даже после устроенного во время Первой мировой войны австрийцами антирусского геноцида, ситуация была кардинально другой. На Западной Украине была сильная коммунистическая партия, которая входила в Коминтерн и находилась в хороших отношениях с польскими коммунистами.Зато украинские националисты были настроены агрессивно и против поляков, и против прорусских сил, а тем более против коммунистов. В результате их агрессивной политики жизнь на Западной Украине, особенно в районе современного украинского-польского пограничья, была в середине 30-х годов насыщена различными событиями. Выше описанные политические силы осуществляли различные мероприятия, "конкуренты" оказывали им противодействие.На стороне украинских националистов (фактически – нацистов) активно выступала греко-католическая церковь, изначально созданная поляками в 1596 году как политический антирусский и антиправославный проект. Теперь она стала и антипольским, и антикоммунистическим проектом, и активно поддерживала оуновцев.Напряжение в этот политический "компот" добавляло финансирование, которое укронацисты получали от спецслужб Рейха, уже тогда активно готовивших почву к будущим войнам с Польшей и с СССР. Работу на Западной Украине тому же абверу облегчали давние контакты и с верхушкой ОУН, и с епископатом Украинской греко-католической церкви.Особенно напряжённым выдался 1936 год, когда были осуждены оуновцы, виновные в убийстве польского министра Бронислава Перацкого (15 июня 1934 года): Степан Бандера, Николай Лебедь и ряд других активистов ОУН из его молодёжного крыла, фактически – будущая верхушка бандеровцев.Так, например, во время всенародного празднования 20-летия со дня смерти Ивана Франко в селе Верчаны (пригород Стрыя) в читальне общества "Просвита" произошла стычка украинских коммунистов и националистов, в результате чего погиб молодой оуновец Ярослав Барабаш. Националисты утверждают, что нападение осуществили коммунисты.В июле того же года стычка произошла на горе Маковка, где националисты собрались, чтобы торжественно почтить память погибших Украинских Сечевых Стрельцов. Погибли два коммуниста: некий Пона и фотограф Люкс.30 августа коммунисты якобы напали на Национальное собрание в селе Настасово на Тернопольщине. Польская полиция вмешалась в эту стычку и арестовала националистов, а не их оппонентов, что в принципе уже свидетельствует, кто там был на самом деле виновником поножовщины. Аналогичный случай произошёл в селе Жупаново на Ровенщине.В ангажированности польскую полицию заподозрить сложно, так как и украинские коммунисты, и националисты для неё были одинаково нежелательным элементом. По версии ОУН, тем не менее, именно коммунисты пытались сделать виновными во всём националистов, а полиция им в этом потакала. При этом мотивация служителей порядка не объясняется: вот хотела потакать именно этим ребятам, и всё.В этот же день, 30 августа 1936 года, в селе Варяж, располагавшемся в 15 км на северо-запад от Червонограда (в наше время это самая граница Украины) и Польши, произошла наиболее кровавая стычка. Больше года в селе действовала небольшая группа коммунистов численностью около 8-12 человек, из которых оуновцы знали имена пяти человек. Группа находилась в конфликте с местным униатским священником Гауком, который в своих проповедях вёл антикоммунистическую пропаганду. Тем не менее, местное население постепенно пополняло число сторонников коммунистов. Причём националисты в своих воспоминаниях делают акцент, что за ними шли преимущественно поляки.Националисты пропаганде коммунистов активно мешали. В селе Лешкив их боевая группа перехватила агит-летучку коммунистов, их самих избила. Посланцев, которые везли коммунистическую литературу некоему портному Сидору в Белзе, националисты тоже перехватили и "убедительными аргументами" прогнали прочь.В августе националистам в Варяже стало известно, что в соседней польской колонии Полянки будет проходить массовое вече с участием коммунистов и сторонников Фронта Людового**. Националисты стали готовиться к возможной будущей стычке, причём по их версии коммунисты должны были отправиться и избить националистов, а не наоборот.В Белзе среди партактива оуновцев особо выделялась некая Елена Жарская. Ей сообщили, что в мероприятии в Полянках могут принять участие люди из Томашева и Хрубешува. Она обратилась к общественным деятелям ОУН, и те посоветовали препятствовать коммунистическому мероприятию, но брать на себя ответственность за его разгон не хотели, так как боялись уголовной ответственности. А 22-летняя Елена её не боялась. В районе Белза и Варяжа началась подготовка к нападению. На условленное место в лесу Фащики 30 августа в 6 утра прибыли 120 боевиков-оуновцев. Разведчики им сообщили, что в Полянках собирается до 2000 человек. Но оуновцы больше опасались коммунистов и членов Фронта Людового, которые якобы намеревались разогнать греко-католическую миссию, которая как раз в этот день проходила в Варяже.В Варяж прибыла группа боевиков из Белза. Священник-униат благословил оуновцев, и те заняли свои боевые места согласно плану. Для бодрости они пели униатскую песню "Боже, вислухай благання…" Колонна участником церковной миссии и прихожан двинулась к местной церкви, чтобы установить дубовый крест в память мероприятия. Впереди ехали верховые, переодевшиеся в казацкую одежду.Это один из самых возмутительных и одновременно смешных моментов униатско-бандеровской пропаганды. Не было для казаков, основным условиям зачисления в войска которых было исповедование православной веры, хуже врага, чем униаты. Их в случае начала войны или резни, убивали ещё ожесточённей, чем поляков и евреев. И вот в 30-е годы националисты, которые в подавляющем большинстве своём были униатами, стали присваивать себе всю атрибутику казацкого войска: казацкий праздник Покрова Богородицы (14 ноября), казацкие флаги, символы, одежды.Тем временем к Варяжу приблизилась, сопровождаемая духовым оркестром, колонна коммунистов.Описание дальнейших событий есть только со стороны националистов. По их версии мятежники-коммунисты, вооружённые дубинками и другим холодным оружием, бросились на униатскую процессию, сбросили с коня одного из ряженых "казаков". Ранили девочку, которая сыпала цветы. Безоружные участники процессии бросились бежать. В это время с криками "Слава!" на нападавших бросились вооружённые дрекольем оуновцы.Другая группа обошла колонну коммунистов с тыла и атаковала её на рыночной площади. Они били людей, били по коленям лошадей, запряжённых в телеги и возы. Некоторые кони понесли – возы переворачивались, цеплялись, ломались. Среди прибывших началась паника, и они бросились наутёк.За отступавшими погнались оуновцы, но из дома некоего лекаря-еврея, который был известен своими коммунистическими настроениями, кто-то открыл огонь из револьвера. Одна пуля ранила одного из оуновцев. Но те всё равно продолжили погоню и догнали беглецов на сеножатье у реки Варяжанки. Там оуновцы построились и вернулись в Варяжье.Власти отреагировали в тот же день. Из Белза, Сокаля и полицейской школы в Мостах Великих в район Полянки была стянута полиция – власти почему-то ожидали, что оуновцы могут на неё напасть. И судя потому, что о её прибытии в Варяжье сами оуновцы ничего не говорят, они действительно двинулись на Полянки, но получили от полиции приказ "Разойтись!" боевики ответили, что "разойдёмся в безопасном для нас месте!" Оуновцы отступили, распевая маршевую бандеровскую песню против польских колонистов на мотив польской песни "Рота". Услышав знакомую мелодию, полицейские сначала встали по стойке смирно, но затем, заподозрив по словам "Гей, гурра, геть мазуры…", что песня несёт антипольский смысл, стали вольно, однако оуновцев не атаковали.Через несколько дней после этого инцидента, в результате которого украинские нацисты убили 8 человек а ещё 18 (по другим данным 80) ранили, организаторов побоища – Елену Жарскую, Василия Ваврука, Ивана Кравчука и ещё 9 человек арестовали. Их собрали во Львове в тюрьме Бригидки.Сначала Жарскую и ещё одного человека осудили на год и полгода соответственно. Но потом, после годичного расследования, 28 сентября 1937 года начался основной процесс. Приговор вынесли 8 октября. Кравчук получил 8 лет заключения, Жарская и Ваврук – по 6, трое братьев Грунтас по 4, ещё четверо – по 3 года. Одного арестованного освободили из-под стражи в зале суда.Сами оуновцы в результате "нападения коммунистов" никаких потерь не понесли. Одна женщина умерла… от испуга. Оуновцы утверждают, что судили их не за устроенное побоище, которое судьи якобы трактовали, как самооборону, а за принадлежность к ОУН… что не исключено. Коммунисты для властей были такими же врагами, как и националисты. Долго осуждённые в тюрьме не просидели – уже в сентябре 1939 года их освободили захватившие Польшу войска III Рейха.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Прокоммунистическое общественное движение. В Польше Народного фронта, как объединения всех антифашистских сил по примеру Франции и Испании не было (был антипилсудский "Центролев").

https://ukraina.ru/20240615/1047129536.html

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