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Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр

Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр - 30.08.2026 Украина.ру

Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр

На этой неделе в выставочном центре Кельна открылось Gamescom — крупнейшее мировое шоу для геймеров, инди-разработчиков и издателей. Среди павильонов с косплеерами и стендов с очередными играми расположились два крайне необычных павильона — официальная площадка Бундесвера и, чуть дальше, Федеральной разведывательной службы Германии (BND)

2026-08-30T06:30

2026-08-30T06:30

2026-08-30T06:30

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И как нетрудно догадаться, BND заглянула в Кёльн отнюдь не для того, чтобы сувенирами торговать: спецслужбисты под видом продвижения собственной стелс-игры BND-Legenden: Operation Blackbox и интерактивного киберквеста развернули полноценный вербовочный пункт.И надо сказать, эта практика кажется жуткой и циничной только на первый взгляд. Бундесвер с 2009 года держит вербовочный павильон на Gamescom, а в этом году к нему присоединилась и BND. Всё потому, что в современной войне — именно войне, а не в играх — граница между эскапизмом с геймпадом в руках и выполнением реальной боевой задачи практически уничтожена. Государственной машине больше не нужно строить дорогие армейские тренажеры и проводить многомесячную базовую подготовку — достаточно кинуть клич среди любителей развлечений определённого жанра, чтобы план по вербовке был выполнен с запасом.Почему это так работает и зачем спецслужбам нужны любители цифровых развлечений? Охота в павильонахРазведка Германии не скрывает причин выхода на геймерскую аудиторию. Официальный представитель BND Юлия Линнер заявила прессе: геймер — это человек, по профилю практически совпадающий с идеальным современным киберразведчиком. Спецслужбам нужны люди с развитой технической грамотностью, привычкой к решению задач методом декомпозиции и способностью часами штурмовать одну цель до получения результата — и всё это есть у современных игроков, особенно любителей хардкорных, особо сложных жанров.Активность спецслужбы связана с недавней реформой законодательства Германии. Парламент расширил полномочия разведки, официально введя в обиход тактику активной киберобороны. Проще говоря, BND получила право не только заниматься разведкой по открытым источникам (OSINT), но и наносить ответные цифровые удары по чужой инфраструктуре. А для кибернаступлений нужно завербовать ещё больше исполнителей.Почему именно Gamescom? Потому что традиционный рекрутинг через сайты вакансий и набор людей по объявлению в такой сфере изначально несостоятелен. Грамотные специалисты по кибербезопасности гораздо чаще выбирают коммерческий IT-сектор и игнорируют госслужбу — сугубо по финансовым причинам. Так что вербовщики пошли по пути наименьшего сопротивления — отправились туда, где потенциальные кадры концентрируются сотнями тысяч.На площадке Gamescom разведчики тестируют кандидатов прямо во время игры. Пока посетитель проходит этапы BND Legends или пытается обойти защиту виртуального сервера на глазах у публики, вербовочные алгоритмы фиксируют скорость реакции, паттерны логики и устойчивость к стрессу в условиях цейтнота. Так спецслужбы сразу и тестируют, и забирают себе готовые, уже отточенные игровой индустрией аналитические мозги.Цифровая ловушка и синдром безопасного экранаОднако наивно полагать, что Бундесвер и BND были первопроходцами в этом деле. Ещё в 2002 году Пентагон обкатал похожую механику в проекте America's Army — бесплатном шутере, созданном на деньги налогоплательщиков для вербовки подростков в пехоту.А в ходе конфликта на Украине западные волонтеры из Европы и США с многотысячным налетом в симуляторах моментально попадали в специализированные расчёты беспилотников. Командиры подразделений БПЛА осознанно отбирали молодых людей без армейского прошлого, но зато с другими идеальными для операторов "птичек" качествами: прекрасной мелкой моторикой пальцев и ориентацией в трехмерном пространстве.В структуре Вооруженных сил Украины целенаправленный отбор геймеров и операторов гражданских дронов лег в основу формирования отдельных ударных рот беспилотных авиационных комплексов. Наиболее системно эту практику реализовало подразделение "Птахи Мадяра", разросшееся из отдельной роты в 414-й отдельный батальон, а затем и в полк ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, где базовым входным фильтром служили сотни часов налета в симуляторах.Аналогичный рекрутинг через публичные FPV-школы и киберспортивные комьюнити вели спецподразделение ГУР МО "Крылья", подразделение аэроразведки "Очи", а также ударные расчеты дронов в составе 3-й отдельной штурмовой бригады и Интернационального легиона. В этих подразделениях учебные программы сокращали до двух-трех недель: пехотную подготовку сводили к минимуму, делая упор исключительно на готовую моторику, работу с ретрансляторами и перепрошивку полетных контроллеров.Переподготовка такого человека на реальный FPV-дрон занимает считаные недели. Армия экономит годы тренировок, забирая готовую мышечную память. Если вы геймер со стажем, то одного взгляда на стандартный контроллер FPV-дрона хватит, чтобы понять базовые принципы управления.При этом сам подход к вербовке циничен до предела: службу оператора дрона продают как высокотехнологичный киберспорт в безопасном тылу. Молодежи транслируют привычную картинку: комфортное кресло, монитор, пульт и дистанционное управление процессом. Рекрутеры полностью умалчивают о реальной стороне работы: бытовой грязи окопов, постоянных налётах противника и, самое главное, статусе главной цели для противника, как только станет известно о том, что на этом участке фронта действует расчёт БПЛА. Инфантилизм рекрутов, даже если он ещё не выкручен до предела, будет подпитываться целенаправленно и злонамеренно.При этом инженеры боевых систем давно скопировали эргономику у гражданских геймпадов и аппаратуры для радиоуправляемых моделей. Джойстики Radiomaster или пульты от консолей Xbox ложатся в ладони практически одинаково — разве что первые чуть тяжелее. Мозг не ощущает барьера, пальцы мгновенно воспроизводят знакомый хват стиков, движения выполняются на автопилоте. Ещё легче дастся этот порог вхождения, если до этого у оператора была привычка играть с включённой инверсией стиков по осям — так погружение в управление БПЛА становится моментальным.Цифровой экран работает как психологический нейтрализатор. Видеопоток в FPV-очках с низким разрешением и помехами считывается психикой как стандартная инди-игра. Интерфейс блокирует естественный страх и эмоциональный шок. Оператор смотрит не на живых людей, а на пиксельные силуэты и маркеры навигации.Однако эта стерильная иллюзия мгновенно рушится при первом серьезном столкновении с физикой фронта. Симулятор при аварии предлагает моментальный перезапуск нажатием одной клавиши. Однако в реальности включение видеопередатчика дрона мгновенно подсвечивает позицию оператора в радиоэфире. Средства радиоэлектронной разведки фиксируют несущую частоту за секунды. Направленная глушилка превращает картинку в очках в белый шум, а следом по точке пуска "отрабатывает" артиллерийская батарея. Виртуальный опыт не содержит сценариев выживания под фугасными снарядами, когда у человека нет возможности выйти в главное меню.Петля обратной связиСпрос со стороны военных и спецслужб встретил немедленный ответ рынка. Цифровая витрина Steam превратилась в открытую площадку подбора и тренировки кадров. Категория симуляторов стабильно держится в топе по популярности и продажам, предлагая продукты на любой вкус.Спортивные симуляторы вроде Liftoff: FPV Drone Racing и Uncrashed: FPV Drone Simulator позиционируются как безобидные тренажеры для пилотов квадрокоптеров. Программы дают точную физику аэродинамики, учат работать с гравитацией и инерцией.В сфере кибербезопасности аналогичную роль играет Grey Hack — многопользовательский симулятор хакинга, построенный на использовании реальных UNIX-команд, сканировании портов и социальной инженерии.Сложилась самоподдерживающаяся экономическая система. Пользователь самостоятельно покупает мощный компьютер, оплачивает лицензию в Steam, докупает специализированный пульт и инвестирует тысячи часов личного времени в оттачивание навыков, параллельно получая дофаминовое подкрепление от успехов в игре.Затем в процесс включаются вербовщики из BND или армейские структуры и забирают сформированного специалиста. Так игровая индустрия выполнила роль бесплатного подрядчика по первичной военной подготовке.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, германия, украина, европа, бундесвер, пентагон, компьютерные игры