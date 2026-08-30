https://ukraina.ru/20260830/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-krestnyy-khod-v-pochaevskuyu-lavru-i-naezd-na-biznes-mera-lvova-1082897997.html

Западная Украина за неделю: крестный ход в Почаевскую лавру и "наезд" на бизнес мэра Львова

Западная Украина за неделю: крестный ход в Почаевскую лавру и "наезд" на бизнес мэра Львова - 30.08.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: крестный ход в Почаевскую лавру и "наезд" на бизнес мэра Львова

Несмотря на сопротивление власти и отдельных людей, в многодневном крестном ходе от Каменца-Подольского до Почаевской лавры приняли участие почти 40 тыс. паломников – то есть больше, чем до начала СВО

2026-08-30T08:37

2026-08-30T08:37

2026-08-30T08:38

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Крестный ход в Почаевскую Лавру состоялся, несмотря на противодействие властиВ течение минувших двух недель церковную жизнь Хмельницкой и Тернопольской областей определял масштабный крестный ход из Каменца-Подольского в Свято-Успенскую лавру в Почаеве, который много лет проводит православная церковь. Несмотря на сопротивление власти и отдельных людей, в мероприятии приняли участие около 40 тыс. паломников. Его торжественным завершением стала литургия по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы, который каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отмечает 28 августа.Традиция этого хода протяжённостью более 250 км насчитывает почти 200 лет. Она восходит к чуду, которое произошло в Почаевской лавре в 1832 году, вскоре после того, как обитель вернулась из унии в православие. Слепая девочка Анна Акимчукова вместе с 70-летней бабушкой прошла около 200 верст пешком из Каменца-Подольского в Почаев. Помолившись перед чудотворной Почаевской иконой Божией Матери и умывшись водой из святого источника, девочка прозрела. Чудо так потрясло её бабушку, что та из унии перешла в православие.В последние годы перед началом СВО число участников крестного хода достигало 25-30 тыс. человек. В 2022 году до лавры дошли около 7 тыс. паломников, которым в Тернопольской области пришлось преодолевать почти что баррикады, выставленные местными жителями, в основном греко-католиками. С тех пор, несмотря на официальный запрет мероприятия военными администрациями Хмельницкой и Тернопольской областей, количество участников постоянно росло. В этом году число паломников превзошло довоенные показатели – и это несмотря на то, что с 2024-го Каменец-Подольская епархия УПЦ под давлением власти официально перестала благословлять крестный ход в Почаев.Из Каменца-Подольского в направлении Почаева 19 августа, в праздник Преображения Господня по юлианскому календарю, отправились чуть более 500 человек, однако с каждым днем к ним присоединялись сотни и тысячи новых паломников. Полиция Хмельницкой области выделила несколько служебных автомобилей, они сопровождали колонну до границы Тернопольской области, которую ход пересёк 23 августа.Участников хода постоянно предупреждали, что их акция – незаконна, однако все попытки полицейских найти организаторов и привлечь их к ответственности оказались тщетными. Каждый паломник отвечал, что идет сам. При этом логистика крестного хода была отработана до автоматизма: в каждой деревне на маршруте были дежурные семьи, которые готовили еду и воду и называли себя волонтёрами. На вопрос "А кто всем этим руководит?" они улыбались и отвечали: "Бог управляет, а люди помогают".Крестный ход традиционно столкнулся с провокациями, прежде всего в Тернопольской области: звучала ругань из проезжавших мимо машин, были люди, которые выходили к дороге специально, чтобы что-то прокричать в спину паломникам. Однако организованных инцидентов не было: ни блокировки дороги, как в прошлом году, ни живых цепей, ни групп с флагами, специально приехавших встречать колонну, ни попыток силового столкновения или мобилизации участников. За неделю пути набралось всего несколько десятков подобных эпизодов – в предыдущие годы их было гораздо больше. При этом полиция делала всё для обеспечения общественного порядка.Так, 26 августа, когда в Почаев вошла основная часть паломников, полиция на несколько часов перекрыла дорожное движение в городе и его окрестностях, пропуская только автомобили экстренных служб. На тот момент колонну из десятков тысяч пеших людей сопровождали более 500 автомобилей, в которых находились пожилые люди и матери с детьми. В пятницу, 28 августа, десятки тысяч человек приняли участие в литургии по случаю этого праздника.Как и каждый год, в адрес участников крестного хода прозвучали обвинения в том, что они якобы шли "под знаменами ДНР". Речь шла об изображении Спаса Нерукотворного – одном из самых древних образов в христианстве, первые упоминания о котором зафиксированы в 4 веке. Образ Спасителя на тёмно-красном полотнище – традиционная православная хоругвь, появляющаяся на крестных ходах от Греции до Аляски. Ее носили в Почаеве задолго до того, как появилась не только ДНР, но и сама современная Украина. Однако "профессиональные украинские патриоты", в церквях которых находятся "иконы" с изображениями Бандеры и Шухевича, могут просто об этом не знать.Прокуратура "прессует" бизнес, близкий к мэру Львова Андрею СадовомуГалицкая окружная прокуратура Львова на минувшей неделе через суд потребовала расторгнуть договоры аренды и субаренды, а также освободить нежилые помещения первого этажа здания львовской Ратуши. Речь идет о части помещений площадью около 650 кв. м, где работает Grand Cafe Leopolis. Заведение принадлежит "Холдингу эмоций !Fest", близкому к мэру Львова Андрею Садовому.Ресторан Grand Cafe Leopolis был открыт на первом этаже львовской Ратуши (здания горсовета) в апреле 2019 года. До этого здесь работал ресторан "Ратуша", но в 2018 году холдинг !Fest выкупил ООО "Город Льва", которое арендовало эти помещения."Договор аренды этого помещения был составлен ещё в 2008 году. При создании нового концептуального ресторана мы не меняли расположение стен в пространстве, то есть это была проработка и переосмысление существующей планировки", – заявил журналистам руководитель PR-отдела холдинга Тарас Маселко. По его словам, помещение в Ратуше является одним из самых дорогих по уровню арендной ставки в городе. Во Львовском горсовете сообщили, что за месяц арендная плата составляет 895,6 тыс. грн, то есть за год – это больше 10 млн грн."У нас не было замечаний или претензий от городских властей относительно аренды или планирования пространства Grand Cafe за всё существования заведения. В течение последних недель имеем проверки в большинстве наших пространств во Львове со стороны прокуратуры. А конкретная претензия апеллирует к изменениям в планировании помещения еще в 2008 году, когда холдинг не имел никакого отношения к данному помещению на площади Рынок, 1", – заявил Маселко.Прокуроры отмечают, что львовская Ратуша – памятник архитектуры национального значения, поэтому есть строгие требования к его сохранению. В таких зданиях запрещено проводить какие-либо ремонтные работы, перестройки или перепланировки без официального разрешения Минкульта. Также без согласования с ведомством нельзя передавать имущество в аренду, изменять его назначение или размещать рекламу на фасадах. При этом договоры аренды и субаренды заключили без обязательного разрешения Минкульта и на внеконкурентных условиях. Но главное – в исторических помещениях самовольно провели перепланировку: демонтировали лестничную клетку и возвели новые стены, отмечено в иске прокуратуры.В "Холдинг эмоций !Fest" входят около 20 ресторанов. Главным бенефициаром холдинга считается Садовой, так что неудивительно, что помещения под свои рестораны холдинг выкупил или арендовал без особых проблем. Ранее к отдельным ресторанам холдинга были претензии по поводу незаконного изменения фасадов зданий, однако они решались в текущем порядке. Теперь же дело не только в одном Grand Cafe Leopolis – проверки прокуратуры могут заблокировать деятельность всех ресторанов холдинга.Нынешний "наезд" прокуратуры на "Холдинг эмоций !Fest" львовские комментаторы связывают с нежеланием Садового играть по правилам, установленным Офисом президента. В частности, градоначальник принципиально отказывается вступать и даже сотрудничать с т.н. партией мэров, которую окружение Зеленского готовит на следующие выборы. В марте этого года СБУ и прокуратура провели обыски во Львовском городском совете и задержали двух чиновниц горсовета, обвиненных в помощи уклонистам. Этот инцидент тоже связывали с конфликтом между Садовым и Офисом президента.Буковина и Закарпатье – лидеры по попыткам незаконного пересечения границыЗа первое полугодие 2026 года Госпогран служба Украины составила 7523 протокола за незаконное пересечение границы или попытку такого пересечения, из них 6142 (81,64%) приходится на Западную Украину. Об этом говорится в аналитической справке сервиса "Опендатабот", опубликованной 28 августа.Больше всего протоколов составлено в Черновицкой области – 2834 (46,14% всех, составленных в регионе, и 37,67% во всеукраинском масштабе). На втором месте находится Закарпатье, здесь составлено 2170 протоколов (35,33 и 28,85 процента соответственно). В общей сложности на эти две области приходится 81,47% всех протоколов о незаконном пересечении границы, составленных на Западной Украине, и более двух третей (66,52%) в разрезе всей Украины.Во Львовской области составлено 526 протоколов, Ивано-Франковской – 377, Волынской – 140, Ровенской – 95. При этом аналитики "Опендатабот" отметили, что в Ивано-Франковской области, где пока нет КПП на границе с Румынией, в 2021 году не было ни одной попытки незаконного пересечения границы, тогда как в 2024-2025-м их фиксировали более 1100 ежегодно."Составленный пограничниками протокол еще не означает, что человека признают виновным. Дела о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения границы по статье 204-1 Кодекса об админнарушениях рассматривают суды", – отметили в "Опендатаботе".В частности, в 2025 году суды по всей Украине рассмотрели 24 519 подобных дел. Решение о выплате штрафа было вынесено в половине случаев. Дела в отношении 10 493 человек закрыли из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Это неудивительно, ведь часто протоколы составляют на людей, задержанных в 10-20 км от границы. При этом только 57 нарушителей получили административный арест. Статистики судебных решений по подобным делам в региональном разрезе "Опендатабот" не привел.

https://ukraina.ru/20260830/1082864918.html

https://ukraina.ru/20260827/polskiy-lvov-protiv-russkogo-donetska-1082832420.html

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эксклюзив, тернопольская область, украина, львов, андрей садовый, упц