https://ukraina.ru/20240913/1057435789.html

Центральный банк России снова повысил ключевую ставку

Центральный банк России снова повысил ключевую ставку - 13.09.2024 Украина.ру

Центральный банк России снова повысил ключевую ставку

Банк России снова повысил ключевую ставку до 19% годовых, следует из заявления регулятора

2024-09-13T14:04

2024-09-13T14:04

2024-09-13T14:04

новости

россия

банки

процентная ставка

центробанк рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/53/1033395382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_653f097e06b29b03b52c6d86d6c1afbd.jpg

"Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку... до 19,00 процентов годовых", - говорится в заявлении.С конца 2023 года банк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых.Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.О работе российских банков - в материале Анастасии Градинаровой Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, банки, процентная ставка, центробанк рф