Центральный банк России снова повысил ключевую ставку
Банк России снова повысил ключевую ставку до 19% годовых, следует из заявления регулятора
"Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку... до 19,00 процентов годовых", - говорится в заявлении.
С конца 2023 года банк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых.
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.
О работе российских банков - в материале Анастасии Градинаровой Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР на сайте Украина.ру.