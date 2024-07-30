https://ukraina.ru/20240730/1056566079.html

Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР

Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР - 30.07.2024 Украина.ру

Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР

Спустя два года после возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик в состав РФ, кроме уже действующего ПСБ, в регионе развернула работу пара крупнейших росбанков. Отличается ли спектр услуг от остальных регионов, что случилось с первыми госбанками новых регионов, и где хранят больше всего денег в интервью Украина.ру рассказали жители ЛДНР

2024-07-30T14:07

2024-07-30T14:07

2024-07-30T15:57

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Изначально в двух Республиках работали свои банки: в ЛНР Госбанк, а в ДНР – Центральный республиканский (ЦРБ), которые с заходом российского Промсвязьбанка (ПСБ) в 2022 году присоединились к ПСБ. Это значит, что все права и обязательства по обслуживанию клиентов в полном объеме перешли к российскому банку.Приоритет, по принципу первенства, жители отдают пока "Промсвязьбанку" – ранее альтернативы не было, а "Сбербанк" появился в ДНР и ЛНР ровно месяц назад.В июне "Сбер" открыл первые четыре стандартных офиса в Донецке, Луганске и Красном Луче. Все они работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц.Утверждалось, что жители смогут оформить дебетовые и кредитные карты, ипотечный или потребительский кредит, страховые услуги, открыть вклад, обменять валюту (в том числе гривну), подключить приложения "Сбера", оформить подписку "Сберпрайм"."Все так. Все услуги, которые мы раньше получали, выезжая за пределы ЛНР, в Ростовскую область, теперь у нас дома. Единственное, тут не работает программа "СберСпасибо". Я была на открытии одного из отделений. Крайне вежливый персонал, присланный к нам из Крыма. Сейчас уже, вероятно, поменяли на местных, обучили", – поделилась жительница Луганска Виктория.Работники из Крыма – это командировочные сотрудники, призванные выстроить работу в новых стандартных полноформатных офисах. На сегодня в ЛНР действует не менее 12-ти партнерских и мобильных офисов "Сбербанка".Помимо этого, в начале июля был открыт первый офис ВТБ в Луганске, а до конца этого года банк намерен расширить зону предоставления услуг на пару городов ДНР – Донецк и Мариуполь.Одновременно с открытием офисов, устанавливают и достаточное количество банкоматов – всего в новых регионах их не менее 73, хотя уже год как в том же Донецке почти в любом месте можно воспользоваться безналичным расчетом. "Конечно мы все ждали открытия большего количества банков, потому что раньше для того, чтобы пополнить баланс карты нужно было выезжать в другой регион. Надеемся, что отделений банков будет больше еще и в прифронтовых районах", – добавила макеевчанка Татьяна.Отдельно отметим, что Крым ждал девять лет пока на территории полуострова развернет работу "Сбербанк". Этого не происходило из-за наложенных на регион санкций США и Евросоюза после возвращения региона в Россию посредством референдума 2014 года. До этого там действовала дочерняя украинская структура "Сбербанка", а по данным финансового ресурса "Сравни.ру", использовать карты этого банка в Крыму для оплаты покупок было можно, однако проблемы возникали при снятии наличных. После того как "Сбербанк" попал под блокирующие санкции Запада, постпред Крыма Георгий Мурадов призвал финансовую организацию начать работу в регионе, что и было сделано в январе прошлого года.В начале 2024 года президент России Владимир Путин призывал банки РФ, не боясь западных санкций, начать работу в новых регионах России. Глава государства также указал на необходимость создавать рабочие места, не только восстанавливать предприятия и социальные объекты, но и открывать новые.Открытие большего количества российских банков в новых регионах говорит об интенсивном процессе интеграции Новороссии в общую экономику страны, развитии банковской инфраструктуры, формировании стабильного рынка рабочих мест и конкурентного финансового предложения для россиян на новых территориях.

https://ukraina.ru/20240628/1055935526.html

https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html

https://ukraina.ru/20230123/1042884076.html

https://ukraina.ru/20240430/1054820270.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Анастасия Градинарова

россия, луганская народная республика, лднр, сбербанк, донецкая народная республика, экономика, интеграция, восстановление донбасса, донбасс, сво, новости, крым, владимир путин