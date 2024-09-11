https://ukraina.ru/20240911/1057380467.html

Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны

Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны - 11.09.2024 Украина.ру

Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны

Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом прошли в ночь на 11 сентября на телеканале ABC, но так и не решили исход избирательной гонки, рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру.

2024-09-11T15:25

2024-09-11T15:25

2024-09-11T17:27

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Он также объяснил, кто — Харрис или Трамп — меньшее из зол, которое сможет прекратить украинский кризис и предотвратить Третью мировую войну.— Эдуард Дмитриевич, на ваш взгляд, какие результаты принесли дебаты республиканца Трампа и демократа Харрис в США?— С моей точки зрения прошедшие дебаты не принесли никаких конкретных результатов. Все обвинения Харрис и Трампа в отношении друг друга были известны, ничего нового мы не услышали. Нокаута, как в случае спарринга Трампа и Байдена, не произошло.Америка расколота примерно на две равные части. Если сейчас не произойдет ничего непредвиденного, каких-то особенных результатов не следует ожидать.Главное для избирателей — тема Третьей мировой войны, которую затронул Трамп. Но все, кто хотят избежать этой угрозы, понимают: Трамп обещает остановить войну за 24 часа, но не говорит, как это сделает, его заявления звучат неубедительно. У него был шанс улучшить отношения с Россией в течение первого срока. Ничего не получилось.Более того, именно при Трампе начались поставки летательного оружия для украинских силовиков, было наложено огромное количество санкций на РФ. Понятно, что ему противостоят мощные силы, которые иногда называют глубинным государством. Они не заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Для них Россия предпочтительнее в качестве врага, нежели друга.Вспомните слова известного американского дипломата, бывшего посол США в России Джорджа Кеннана. Еще за четыре года до распада Советского Союза, в 1987 году, он сказал: если вдруг СССР исчезнет, Америке срочно нужно будет найти нового врага или соперника — иначе американская экономика рухнет.Кеннан обосновал противостояние с СССР (Россией) с точки зрения экономики. Но в Америке существуют другие мощные силы, которые заинтересованы в ее гегемонии. Поэтому все, кто согласен с Россией, должны быть подвергнуты санкциям.Для этого США нужно все больше и больше увеличивать военные расходы и, естественно, на данный момент поддерживать Украину, которая является наемной силой для ослабления России.— И кто же для нас меньшее из зол: Харрис или Трамп?— По крайней мере, с Трампом есть слабая надежда, что ему удастся убедить Зеленского и всех европейцев, которые поддерживают киевский режим, в необходимости прекращать украинский конфликт. Повторюсь, шансы на это невелики. Угроза начала третьей мировой войны сохраняется. Более того, с каждым днем, я бы сказал, эта угроза даже увеличивается.Однако, если к власти в США придет Харрис, то у руля окажется та же самая команда (Блинкен, Салливан), которая устроила украинский кризис. Именно Байден, вначале в качестве вице-президента и позже в президентском кресле, зажег Украину — это его личный экономический и политический проект.Так вот, если выбрать из двух зол, меньшее — это Трамп.Замечу, что я к нему отношусь вполне лояльно, даже собираюсь за него голосовать. Но при этом понимаю, что в борьбе с соперниками-гигантами (как Давида против Голиафа) не всегда у более слабого соперника есть шанс. Дай Бог Трампу все-таки победить и слабый шанс превратить в реальность.— Как прокомментируете атмосферу на самих дебатах в Филадельфии? На кого она играла по-вашему: на Трампа или Харрис?— Разумеется, на Харрис. Против Трампа работала не только Харрис, но и два журналиста ABC, которые вели дебаты. Как ни странно, но главную роль в опросах могла сыграть певица Тейлор Свифт с ее более чем 200 миллионами подписчиков, которая поддержала Харрис.Таким образом сейчас решаются судьбы Америки и мира…— Американский телеканал Fox News предложил провести следующие дебаты кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис. Fox News канал, который поддерживает республиканцев. Как считаете, согласиться ли Харрис на это?— На данный момент такой сценарий маловероятен. Зачем Харрис рисковать на телеканале, который поддерживает Трампа? Скорее всего ее советники решат, что не стоит этого делать.— Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил довольно резонансный доклад о конкурентоспособности Евросоюза, в котором призвал европейцев наращивать оборонную промышленность без США. О чем говорят такие месседжи европолитиков?— В Европе еще остаются политики, которые понимают, что постоянно следовать в фарватере США не отвечает их интересам. Оборонная промышленность действительно может служить двигателем развития экономики стран ЕС. Поэтому подчинять ее другой стране недальновидно.Тем более, что никакой угрозы европейцам со стороны России или Китая нет. Угроза их безопасности исходит от гегемона и его европейских вассалов, провоцирующих конфликты с другими странами, в том числе, расширяя НАТО и похожие структуры в Тихоокеанском регионе.О том, почему Запад боится Россию и Китай в интервью Анны Черкасовой с экспертом по БРИКС Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону

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Анна Черкасова

интервью, россия, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, ес, нато, украина, выборы, дебаты, переговоры