Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить - 12.09.2024 Украина.ру
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Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить
Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить - 12.09.2024 Украина.ру
Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить
Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-12T05:15
2024-09-12T05:49
новости
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территория
украинцы
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Все, что останется за пределами России, через 20-30 лет станет другим этносом. Все территории, которые мы сейчас не присоединим к себе, будут чувствовать себя отстоявшими независимость в кровопролитной войне. И они уже будут формироваться как отдельный этнос, рассказал эксперт.По его мнению, если договориться можно, на Галицию можно "плюнуть и отдать". А если договориться нельзя, то можно держать ее в уме как фактор торговли или присоединить к себе. Надо понимать, что современная Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом, подчеркнул Ищенко.Невозможно просто присоединить Галицию и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру
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новости, общество, галиция, россия, украина, ростислав ищенко, сво, территория, украинцы
Новости, Общество, Галиция, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, СВО, территория, украинцы

Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить

05:15 12.09.2024 (обновлено: 05:49 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Все, что останется за пределами России, через 20-30 лет станет другим этносом. Все территории, которые мы сейчас не присоединим к себе, будут чувствовать себя отстоявшими независимость в кровопролитной войне. И они уже будут формироваться как отдельный этнос, рассказал эксперт.
"Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом", — отметил обозреватель.
По его мнению, если договориться можно, на Галицию можно "плюнуть и отдать". А если договориться нельзя, то можно держать ее в уме как фактор торговли или присоединить к себе. Надо понимать, что современная Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом, подчеркнул Ищенко.
Невозможно просто присоединить Галицию и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 15:25
Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войныДебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом прошли в ночь на 11 сентября на телеканале ABC, но так и не решили исход избирательной гонки, рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру.
 
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