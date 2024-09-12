Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить
05:15 12.09.2024 (обновлено: 05:49 12.09.2024)
Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Все, что останется за пределами России, через 20-30 лет станет другим этносом. Все территории, которые мы сейчас не присоединим к себе, будут чувствовать себя отстоявшими независимость в кровопролитной войне. И они уже будут формироваться как отдельный этнос, рассказал эксперт.
"Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом", — отметил обозреватель.
По его мнению, если договориться можно, на Галицию можно "плюнуть и отдать". А если договориться нельзя, то можно держать ее в уме как фактор торговли или присоединить к себе. Надо понимать, что современная Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом, подчеркнул Ищенко.
Невозможно просто присоединить Галицию и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки, заключил собеседник издания.
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