https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html

Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует

Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует - 09.09.2024 Украина.ру

Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует

Депутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново.

2024-09-09T17:55

2024-09-09T17:55

2024-09-09T17:55

интервью

вэф

госдума

ес

владимир путин

россия

украина

дальний восток

китай

африка

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Об этом профессор рассказал в эксклюзивном интервью в рамках ВЭФ-2024 изданию Украина.ру.На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна.В рамках блока "Люди, образование и патриотизм" на ВЭФ-2024 прошла конференция "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов" с модератором, членом комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, африканистом, доктором экономических наук Николаем Новичковым.— Николай Владимирович, как сохранить культурный код России с учетом геноцида русских на Украине и растущей ненависти между двумя народами?— Мы сегодня цитировали на сессии Ахмата Кадырова, который как-то сказал, что без культуры не существует нации. Это абсолютно правильный тезис, который ранее другими словами выразил Лев Гумилев.События, которые начались 24 февраля 2022 года (Спецоперация России на Украине) как раз и говорят о том, что с культурным кодом у нас все хорошо. Мы как нация состоялись.Мы являемся притягательной цивилизацией для многих народов не только Евразии, но и всего мира. Это я могу в качестве африканиста подтвердить.Я считаю, что нам нужно меньше стесняться своей самобытности, своего величия, быть наглее, напористее и последовательнее. России есть, чем гордиться. Мы одна из немногих цивилизаций, которая существует более 1000 лет! Это дорогого стоит.Нам есть вокруг чего строить свою идентичность на будущие тысячелетия. Поэтому в этом смысле я являюсь оптимистом.— Во взаимодействии с гражданами новых территорий России не все просто, а с Украиной и подавно далеко не оптимистично... Есть ли у вас мысли, как на этом направлении работать?— Нам везде непросто. У нас 89 субъектов, и каждый регион, край, область по своему сложные. Нам необходимо быть последовательнее в своей уверенности в себе, продвигать свою повестку, культурную идентичность.Более того, уверен, что с Украиной у нас не все потеряно. Она является частью нашей цивилизации: милые бранятся - только тешатся.— Но украинское общество, многие люди, достаточно крепко "прошиты" антироссийскими нарративами…— Если работаете с культурной повесткой, все "перепрошивается" заново так, как должно быть. Поэтому не надо бояться, не надо оглядываться под сторонами — просто гнуть свою линию, и все наладится.— Как, на ваш взгляд, будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину?— Такой проблемы для нас не существует, потому что основные потребители не в Европе, а на Юге и на Востоке. На западном направлении достойного потребителя, который может гарантировать оплату, долгосрочное сотрудничество, не существует.В перезагрузку отношений с Евросоюзом я не верю, поэтому надо развивать отношения с другими партнерами.К югу от ЕАЭС находятся несколько огромных потребителей, которым поставки энергоносителей катастрофически необходимы. Я говорю об Индии и расположенных рядом крупных странах — Бангладеш, Пакистан и так далее. Иран наш стратегический партнер. Нам есть, куда поставлять газ, строить мощности энергогенерации, поставлять другие товары и услуги.Поэтому я бы про существование Евросоюза забывал.— Что вы могли бы выделить из сказанного Владимиром Путиным на пленарном заседании ВЭФ?— Для меня было принципиально важна публичная демонстрация президентом России уверенности в нашей правоте.То, что это сказано на Дальневосточной земле, особенно ценно, потому что Дальний Восток и Арктика на этом этапе исторического развития являются для нас воротами в окружающий мир. Со всеми нашими основными партнёрами мы дружим и торгуем через Дальний Восток и Арктику.— Были ли приняты на форуме важные для России и Юго-Восточной Азии решения?— Был прият ряд решений по укреплению нашего восточного направления и развития. Это касается всей страны в целом.Например, будут модернизироваться энергетические мощности на Дальнем Востоке, поддерживаться рост населения и создаваться новые производства. Об этом говорили и раньше, но требовалось ускорение со стороны главы государства. Это ускорение было придано.— Исходя из сказанного на форуме, как развивается сотрудничество со странами Африки?— Торговля с Африкой во многом происходит через Дальний Восток. Отгрузка угля идет через порты в этом регионе. Понятно, что развиваются другие транспортные коридоры, например, через Иран, но значение дальневосточных ворот для сотрудничества с Африкой колоссально.Здесь можно вспомнить целые отрасли народного хозяйства и энергетики, работу, которую на африканском континенте ведет "Росатом", сотрудничество компании "Алроса" с Анголой. Поэтому для Дальнего Востока Африка это не дальний континента, а один из перспективных рынков.— Каковы перспективы Северного морского пути?— Нам нужно наращивать ледокольный флот. Мы лидеры в этой сфере, но количество ледокольных судов у нас измеряется штуками, а должно измеряться десятками. Нам нужен радикальный прорыв в этом направлении — не просто для того, чтобы застолбить свое лидерство, а дабы обеспечить социально-экономическое развитие своей страны и партнеров.— В чем аутентичность Восточного экономического форума?— Безусловно, для развития Дальневосточного региона и Арктики, для развития России в этой части мира ВЭФ-2024 играет огромную роль. Кстати, все мероприятия этого формата всегда организованы великолепно. Этот форум не исключение.О том, каково место Юго-Восточной Азии в многополярном мире, в материале Анны Черкасовой с полей Восточного экономического форума Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, вэф, госдума, ес, владимир путин, россия, украина, дальний восток, китай, африка, русская культура, экономика, газ, торговля