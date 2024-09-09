Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует - 09.09.2024 Украина.ру
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует
Депутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново.
2024-09-09T17:55
2024-09-09T17:55
интервью
вэф
госдума
ес
владимир путин
россия
украина
дальний восток
китай
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057330013_0:25:944:555_1920x0_80_0_0_a2357cf4f48e0ce795fb1708d03bb6e2.png
Об этом профессор рассказал в эксклюзивном интервью в рамках ВЭФ-2024 изданию Украина.ру.На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна.В рамках блока "Люди, образование и патриотизм" на ВЭФ-2024 прошла конференция "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов" с модератором, членом комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, африканистом, доктором экономических наук Николаем Новичковым.— Николай Владимирович, как сохранить культурный код России с учетом геноцида русских на Украине и растущей ненависти между двумя народами?— Мы сегодня цитировали на сессии Ахмата Кадырова, который как-то сказал, что без культуры не существует нации. Это абсолютно правильный тезис, который ранее другими словами выразил Лев Гумилев.События, которые начались 24 февраля 2022 года (Спецоперация России на Украине) как раз и говорят о том, что с культурным кодом у нас все хорошо. Мы как нация состоялись.Мы являемся притягательной цивилизацией для многих народов не только Евразии, но и всего мира. Это я могу в качестве африканиста подтвердить.Я считаю, что нам нужно меньше стесняться своей самобытности, своего величия, быть наглее, напористее и последовательнее. России есть, чем гордиться. Мы одна из немногих цивилизаций, которая существует более 1000 лет! Это дорогого стоит.Нам есть вокруг чего строить свою идентичность на будущие тысячелетия. Поэтому в этом смысле я являюсь оптимистом.— Во взаимодействии с гражданами новых территорий России не все просто, а с Украиной и подавно далеко не оптимистично... Есть ли у вас мысли, как на этом направлении работать?— Нам везде непросто. У нас 89 субъектов, и каждый регион, край, область по своему сложные. Нам необходимо быть последовательнее в своей уверенности в себе, продвигать свою повестку, культурную идентичность.Более того, уверен, что с Украиной у нас не все потеряно. Она является частью нашей цивилизации: милые бранятся - только тешатся.— Но украинское общество, многие люди, достаточно крепко "прошиты" антироссийскими нарративами…— Если работаете с культурной повесткой, все "перепрошивается" заново так, как должно быть. Поэтому не надо бояться, не надо оглядываться под сторонами — просто гнуть свою линию, и все наладится.— Как, на ваш взгляд, будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину?— Такой проблемы для нас не существует, потому что основные потребители не в Европе, а на Юге и на Востоке. На западном направлении достойного потребителя, который может гарантировать оплату, долгосрочное сотрудничество, не существует.В перезагрузку отношений с Евросоюзом я не верю, поэтому надо развивать отношения с другими партнерами.К югу от ЕАЭС находятся несколько огромных потребителей, которым поставки энергоносителей катастрофически необходимы. Я говорю об Индии и расположенных рядом крупных странах — Бангладеш, Пакистан и так далее. Иран наш стратегический партнер. Нам есть, куда поставлять газ, строить мощности энергогенерации, поставлять другие товары и услуги.Поэтому я бы про существование Евросоюза забывал.— Что вы могли бы выделить из сказанного Владимиром Путиным на пленарном заседании ВЭФ?— Для меня было принципиально важна публичная демонстрация президентом России уверенности в нашей правоте.То, что это сказано на Дальневосточной земле, особенно ценно, потому что Дальний Восток и Арктика на этом этапе исторического развития являются для нас воротами в окружающий мир. Со всеми нашими основными партнёрами мы дружим и торгуем через Дальний Восток и Арктику.— Были ли приняты на форуме важные для России и Юго-Восточной Азии решения?— Был прият ряд решений по укреплению нашего восточного направления и развития. Это касается всей страны в целом.Например, будут модернизироваться энергетические мощности на Дальнем Востоке, поддерживаться рост населения и создаваться новые производства. Об этом говорили и раньше, но требовалось ускорение со стороны главы государства. Это ускорение было придано.— Исходя из сказанного на форуме, как развивается сотрудничество со странами Африки?— Торговля с Африкой во многом происходит через Дальний Восток. Отгрузка угля идет через порты в этом регионе. Понятно, что развиваются другие транспортные коридоры, например, через Иран, но значение дальневосточных ворот для сотрудничества с Африкой колоссально.Здесь можно вспомнить целые отрасли народного хозяйства и энергетики, работу, которую на африканском континенте ведет "Росатом", сотрудничество компании "Алроса" с Анголой. Поэтому для Дальнего Востока Африка это не дальний континента, а один из перспективных рынков.— Каковы перспективы Северного морского пути?— Нам нужно наращивать ледокольный флот. Мы лидеры в этой сфере, но количество ледокольных судов у нас измеряется штуками, а должно измеряться десятками. Нам нужен радикальный прорыв в этом направлении — не просто для того, чтобы застолбить свое лидерство, а дабы обеспечить социально-экономическое развитие своей страны и партнеров.— В чем аутентичность Восточного экономического форума?— Безусловно, для развития Дальневосточного региона и Арктики, для развития России в этой части мира ВЭФ-2024 играет огромную роль. Кстати, все мероприятия этого формата всегда организованы великолепно. Этот форум не исключение.О том, каково место Юго-Восточной Азии в многополярном мире, в материале Анны Черкасовой с полей Восточного экономического форума Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
россия
украина
дальний восток
китай
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057330013_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_b14974061cd53cc292caee0d00eeba1c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, вэф, госдума, ес, владимир путин, россия, украина, дальний восток, китай, африка, русская культура, экономика, газ, торговля
Интервью, ВЭФ, Госдума, ЕС, Владимир Путин, Россия, Украина, Дальний Восток, Китай, Африка, русская культура, экономика, газ, торговля

Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует

17:55 09.09.2024
 
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Депутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново.
Об этом профессор рассказал в эксклюзивном интервью в рамках ВЭФ-2024 изданию Украина.ру.
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна.
В рамках блока "Люди, образование и патриотизм" на ВЭФ-2024 прошла конференция "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов" с модератором, членом комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, африканистом, доктором экономических наук Николаем Новичковым.
— Николай Владимирович, как сохранить культурный код России с учетом геноцида русских на Украине и растущей ненависти между двумя народами?
— Мы сегодня цитировали на сессии Ахмата Кадырова, который как-то сказал, что без культуры не существует нации. Это абсолютно правильный тезис, который ранее другими словами выразил Лев Гумилев.
События, которые начались 24 февраля 2022 года (Спецоперация России на Украине) как раз и говорят о том, что с культурным кодом у нас все хорошо. Мы как нация состоялись.
Мы являемся притягательной цивилизацией для многих народов не только Евразии, но и всего мира. Это я могу в качестве африканиста подтвердить.
Я считаю, что нам нужно меньше стесняться своей самобытности, своего величия, быть наглее, напористее и последовательнее. России есть, чем гордиться. Мы одна из немногих цивилизаций, которая существует более 1000 лет! Это дорогого стоит.
Нам есть вокруг чего строить свою идентичность на будущие тысячелетия. Поэтому в этом смысле я являюсь оптимистом.
© Евгений Реутов|Evgeniy Reutov
© Евгений Реутов|Evgeniy Reutov
— Во взаимодействии с гражданами новых территорий России не все просто, а с Украиной и подавно далеко не оптимистично... Есть ли у вас мысли, как на этом направлении работать?
— Нам везде непросто. У нас 89 субъектов, и каждый регион, край, область по своему сложные. Нам необходимо быть последовательнее в своей уверенности в себе, продвигать свою повестку, культурную идентичность.
Более того, уверен, что с Украиной у нас не все потеряно. Она является частью нашей цивилизации: милые бранятся - только тешатся.
— Но украинское общество, многие люди, достаточно крепко "прошиты" антироссийскими нарративами…
— Если работаете с культурной повесткой, все "перепрошивается" заново так, как должно быть. Поэтому не надо бояться, не надо оглядываться под сторонами — просто гнуть свою линию, и все наладится.
— Как, на ваш взгляд, будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину?
— Такой проблемы для нас не существует, потому что основные потребители не в Европе, а на Юге и на Востоке. На западном направлении достойного потребителя, который может гарантировать оплату, долгосрочное сотрудничество, не существует.
В перезагрузку отношений с Евросоюзом я не верю, поэтому надо развивать отношения с другими партнерами.
К югу от ЕАЭС находятся несколько огромных потребителей, которым поставки энергоносителей катастрофически необходимы. Я говорю об Индии и расположенных рядом крупных странах — Бангладеш, Пакистан и так далее. Иран наш стратегический партнер. Нам есть, куда поставлять газ, строить мощности энергогенерации, поставлять другие товары и услуги.
Поэтому я бы про существование Евросоюза забывал.
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
— Что вы могли бы выделить из сказанного Владимиром Путиным на пленарном заседании ВЭФ?
— Для меня было принципиально важна публичная демонстрация президентом России уверенности в нашей правоте.
То, что это сказано на Дальневосточной земле, особенно ценно, потому что Дальний Восток и Арктика на этом этапе исторического развития являются для нас воротами в окружающий мир. Со всеми нашими основными партнёрами мы дружим и торгуем через Дальний Восток и Арктику.
— Были ли приняты на форуме важные для России и Юго-Восточной Азии решения?
— Был прият ряд решений по укреплению нашего восточного направления и развития. Это касается всей страны в целом.
Например, будут модернизироваться энергетические мощности на Дальнем Востоке, поддерживаться рост населения и создаваться новые производства. Об этом говорили и раньше, но требовалось ускорение со стороны главы государства. Это ускорение было придано.
— Исходя из сказанного на форуме, как развивается сотрудничество со странами Африки?
— Торговля с Африкой во многом происходит через Дальний Восток. Отгрузка угля идет через порты в этом регионе. Понятно, что развиваются другие транспортные коридоры, например, через Иран, но значение дальневосточных ворот для сотрудничества с Африкой колоссально.
Здесь можно вспомнить целые отрасли народного хозяйства и энергетики, работу, которую на африканском континенте ведет "Росатом", сотрудничество компании "Алроса" с Анголой. Поэтому для Дальнего Востока Африка это не дальний континента, а один из перспективных рынков.
— Каковы перспективы Северного морского пути?
— Нам нужно наращивать ледокольный флот. Мы лидеры в этой сфере, но количество ледокольных судов у нас измеряется штуками, а должно измеряться десятками. Нам нужен радикальный прорыв в этом направлении — не просто для того, чтобы застолбить свое лидерство, а дабы обеспечить социально-экономическое развитие своей страны и партнеров.
© Евгений Реутов|Evgeniy ReutovКонференция "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов". Модератор — депутат Госдумы России, африканист, д.э.н. Николай Новичков. ВЭФ-2024
Конференция Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов. Модератор — депутат Госдумы России, африканист, д.э.н. Николай Новичков. ВЭФ-2024
© Евгений Реутов|Evgeniy Reutov
Конференция "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов". Модератор — депутат Госдумы России, африканист, д.э.н. Николай Новичков. ВЭФ-2024
— В чем аутентичность Восточного экономического форума?
— Безусловно, для развития Дальневосточного региона и Арктики, для развития России в этой части мира ВЭФ-2024 играет огромную роль. Кстати, все мероприятия этого формата всегда организованы великолепно. Этот форум не исключение.
О том, каково место Юго-Восточной Азии в многополярном мире, в материале Анны Черкасовой с полей Восточного экономического форума Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
 
ИнтервьюВЭФГосдумаЕСВладимир ПутинРоссияУкраинаДальний ВостокКитайАфрикарусская культураэкономикагазторговля
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России
18:38Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
18:31Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону
18:07Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
18:00Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00
17:55Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует
17:49Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
17:47Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ
17:43Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий
17:24Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войны
17:23Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов"
17:21Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
17:05Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
16:48Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
16:45Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить
16:16Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:14Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
16:09Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
16:07Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"
Лента новостейМолния