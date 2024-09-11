https://ukraina.ru/20240911/1057344644.html

"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области

"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области - 11.09.2024 Украина.ру

"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области

ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Можно надеяться, до конца сентября все ресурсы противника истощатся. В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T06:00

2024-09-11T06:00

2024-09-11T06:00

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курская область

россия

сумская область

владимир евсеев

всу

наступление

славянск

краматорск

купянск

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ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Можно надеяться, до конца сентября все эти ресурсы противника истощатся, рассказал эксперт.В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Это был бы идеальный вариант для российской армии, отметил он.Он предположил, что к зиме российские войска могут выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск, указал специалист."Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск (это позволит нам выйти к Боровой и Красному Лиману)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240910/1057339412.html

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новости, курская область, россия, сумская область, владимир евсеев, всу, наступление, славянск, краматорск, купянск, северск