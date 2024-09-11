"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области - 11.09.2024 Украина.ру
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"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области
"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области - 11.09.2024 Украина.ру
"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Можно надеяться, до конца сентября все ресурсы противника истощатся. В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T06:00
2024-09-11T06:00
новости
курская область
россия
сумская область
владимир евсеев
всу
наступление
славянск
краматорск
купянск
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ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Можно надеяться, до конца сентября все эти ресурсы противника истощатся, рассказал эксперт.В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Это был бы идеальный вариант для российской армии, отметил он.Он предположил, что к зиме российские войска могут выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск, указал специалист."Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск (это позволит нам выйти к Боровой и Красному Лиману)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
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курская область
россия
сумская область
славянск
краматорск
купянск
северск
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новости, курская область, россия, сумская область, владимир евсеев, всу, наступление, славянск, краматорск, купянск, северск
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Евсеев, ВСУ, наступление, Славянск, Краматорск, Купянск, Северск

"Ликвидировать всю эту нечисть": Евсеев объяснил, когда ВСУ могут попасть в окружение в Курской области

06:00 11.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Можно надеяться, до конца сентября все ресурсы противника истощатся. В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Можно надеяться, до конца сентября все эти ресурсы противника истощатся, рассказал эксперт.
В этом случае у ВСУ возникнет проблема флангов и они могут попасть в окружение. Это был бы идеальный вариант для российской армии, отметил он.
"Надеюсь, нам не придется отбивать каждый населенный пункт Курской области. Надеюсь, мы сможем за раз ликвидировать всю эту нечисть, которая туда вошла", — подчеркнул Евсеев.
Он предположил, что к зиме российские войска могут выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск, указал специалист.
"Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск (это позволит нам выйти к Боровой и Красному Лиману)", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
УДА ВСУ Украинская добровольческая армия солдаты - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 08:49
Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую областьОтечественные СМИ где-то подхватили очередную заразу и понесли в народ новую страшилку. Украинцы, мол, за зиму мобилизуют неведомо огромное количество новых тушек, создадут "армию вторжения" в 500 тысяч голов и атакуют коренные территории России, организуют, так сказать, глубокое вторжение.
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьВладимир ЕвсеевВСУнаступлениеСлавянскКраматорскКупянскСеверск
 
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