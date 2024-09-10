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В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"

В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона" - 10.09.2024 Украина.ру

В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ. Информация об этом появилась на сайте суда и в телеграм-канале Генпрокуратуры

2024-09-10T13:24

2024-09-10T13:24

2024-09-10T13:24

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Иванеишвили предъявлено обвинение в наемничестве. Максимальная санкция по этой статье - 18 лет лишения свободы.В апреле этого года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз становилась достоянием общественности. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара."Дикая гусыня" из Германии уничтожена в ходе СВО

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новости, украина, вооруженные силы украины, "грузинский легион", генпрокуратура, россия, иностранные наемники, суд, арест