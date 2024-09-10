В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"
Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ. Информация об этом появилась на сайте суда и в телеграм-канале Генпрокуратуры
"По версии следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия она получила вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 млн рублей. Иванеишвили объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Иванеишвили предъявлено обвинение в наемничестве. Максимальная санкция по этой статье - 18 лет лишения свободы.
В апреле этого года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.
22 апреля, 16:53Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУНаемники из Грузии Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в том, что в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Суд вынес им заочный приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетяну – 14 лет, оба фигуранта объявлены в международный розыск, передает Следком РФ
Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".
Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.
Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз становилась достоянием общественности. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".
20 сентября 2023, 12:19В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии
3 сентября, 15:52"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатнымПольский наемник Марцин Вирвал написал книгу воспоминаний о том, как воевал за ВСУ и потерял ногу, но все равно планирует "снова бить россиян". Теперь автор "Пси на русских. Поляки воюют с Россией в Украине" жалуется, что стал нерукопожатным в своей стране
24 апреля, 11:33То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих гражданВ МИД Бразилии считают погибшими или пропавшими без вести четырех граждан, которые отправились воевать на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя бразильского министерства
Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.