Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
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Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
Киевский режим осуществил террористическую атаку; Украина теряет людей и территории; На Западной Украине появятся языковые инспекторы; "земобилизация" убивает патриотизм/
2024-09-10T13:11
2024-09-10T13:11
эксклюзив
сво
украина
потери всу
россия
бпла
атака
мария захарова
сергей шойгу
днр
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Теракт киевского режимаПо информации Минобороны России, в ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, 20 из них – в Подмосковье.В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, в результате террористического удара ВСУ погибла 46-летняя женщина, ещё три человека пострадали. Два человека находятся в тяжелом состоянии.Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте ЧП и сообщил в своем телеграм-канале, что "все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья". Люди получат компенсацию за поврежденное имущество. У обоих домов продолжают работать все оперативные службы.Спасают не только людей. "У одной из жительниц — Ольги — на 10 этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд", - написал губернатор.Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы Центрального федерального округа России."В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщается в телеграм-канале ведомства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этими событиями заявила в эфире "Соловьев Live", что "чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности".Боевые действияВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. По данным МО РФ, населенные пункты Красногоровка, Галицыновка, Водяное и Григоровка освобождены российскими войсками в ДНР.ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР, За последнюю неделю в результате обстрелов в ДНР погибли шесть человек, еще 58 были ранены, среди погибших и раненых есть дети, заявил глава республики Денис Пушилин."Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (его слова приводит РИА Новости).МО РФ также информирует, что "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах".Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское ДНР. Противник понес потери в живой силе и технике.Сообщается, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России 10 сентября.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия24"рассказал, что за август и начало сентября ВС РФ суммарно освободили почти тысячу квадратных километров территории. По его словам, Украина (киевский режим – Ред.) каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до двух тысяч человек убитыми и ранеными."Земобилизация" убивает патриотизмКиевский режим продолжает терроризировать "неправильных" граждан. Так, в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". С таким заявлением выступил мэр города, который пожаловался, что "к сожалению, русского языка стало больше в городе Ивано-Франковске, это проблема для нашей державы". Видео с этим его выступлением публикует 10 сентября телеграм-канал "Два майора".Продолжается отлов людей ТЦКшниками в рамках мобилизаци. Правда, эффект в обществе достигается не тот, на который рассчитывают власти."Земобилизация" убивает патриотизм в украинцах. Люди разочарованы действиями властей, коррупцией и беспределом ТЦКшников, что ведёт за собой падение морального духа нации и роста внутреннего сопротивления, которое выливается в поджоги военного автотранспорта и другим подобным инцидентам", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала отмечают, что резко сократилась добровольческая поддержка фронту – по данным опроса фонда "Демократические инициативы", почти 40% украинцев перестали жертвовать на армию, либо делают это в значительно меньших объемах."Самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство людей называют снижение уровня их доходов и сбережений — это 61% среди тех, кто ранее участвовал в финансовой помощи, - сообщает "Резидент". - Еще одной по распространенности причиной (для 35%) стали коррупционные скандалы в органах власти, которые снизили мотивацию респондентов жертвовать собственные средства, пока бюджетные средства расходуются неэффективно. Для каждого четвертого (26%) из тех, кто стал жертвовать меньше, причиной были обнародованные истории о мошенничестве под видом сбора средств. 16% также отметили, что стали меньше доверять тем организациям и волонтерам, которым раньше делали пожертвования".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара"* - деятельность организации запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240910/1057343995.html
https://ukraina.ru/20240910/1057339412.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, бпла, атака, мария захарова, сергей шойгу, днр, денис пушилин, обстрелы
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, Россия, БПЛА, атака, Мария Захарова, Сергей Шойгу, ДНР, Денис Пушилин, обстрелы

Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября

13:11 10.09.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Сергей Зуев
Все материалы
Киевский режим осуществил террористическую атаку; Украина теряет людей и территории; На Западной Украине появятся языковые инспекторы; "земобилизация" убивает патриотизм/
Теракт киевского режима
По информации Минобороны России, в ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, 20 из них – в Подмосковье.
В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, в результате террористического удара ВСУ погибла 46-летняя женщина, ещё три человека пострадали. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте ЧП и сообщил в своем телеграм-канале, что "все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья". Люди получат компенсацию за поврежденное имущество. У обоих домов продолжают работать все оперативные службы.
Спасают не только людей. "У одной из жительниц — Ольги — на 10 этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд", - написал губернатор.
Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы Центрального федерального округа России.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
12:16
Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИКиевская администрация вела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydınlık
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этими событиями заявила в эфире "Соловьев Live", что "чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности".
Боевые действия
ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. По данным МО РФ, населенные пункты Красногоровка, Галицыновка, Водяное и Григоровка освобождены российскими войсками в ДНР.
ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР, За последнюю неделю в результате обстрелов в ДНР погибли шесть человек, еще 58 были ранены, среди погибших и раненых есть дети, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (его слова приводит РИА Новости).
МО РФ также информирует, что "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах".
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское ДНР. Противник понес потери в живой силе и технике.
УДА ВСУ Украинская добровольческая армия солдаты - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
08:49
Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую областьОтечественные СМИ где-то подхватили очередную заразу и понесли в народ новую страшилку. Украинцы, мол, за зиму мобилизуют неведомо огромное количество новых тушек, создадут "армию вторжения" в 500 тысяч голов и атакуют коренные территории России, организуют, так сказать, глубокое вторжение.
Сообщается, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России 10 сентября.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия24"рассказал, что за август и начало сентября ВС РФ суммарно освободили почти тысячу квадратных километров территории. По его словам, Украина (киевский режим – Ред.) каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до двух тысяч человек убитыми и ранеными.
"Земобилизация" убивает патриотизм
Киевский режим продолжает терроризировать "неправильных" граждан. Так, в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". С таким заявлением выступил мэр города, который пожаловался, что "к сожалению, русского языка стало больше в городе Ивано-Франковске, это проблема для нашей державы". Видео с этим его выступлением публикует 10 сентября телеграм-канал "Два майора".
Продолжается отлов людей ТЦКшниками в рамках мобилизаци. Правда, эффект в обществе достигается не тот, на который рассчитывают власти.
"Земобилизация" убивает патриотизм в украинцах. Люди разочарованы действиями властей, коррупцией и беспределом ТЦКшников, что ведёт за собой падение морального духа нации и роста внутреннего сопротивления, которое выливается в поджоги военного автотранспорта и другим подобным инцидентам", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Авторы канала отмечают, что резко сократилась добровольческая поддержка фронту – по данным опроса фонда "Демократические инициативы", почти 40% украинцев перестали жертвовать на армию, либо делают это в значительно меньших объемах.
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Вчера, 07:51
Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановитьНа Украине думают над тем, как расплачиваться с военными, обсуждают ход "земобилизации" и планируют дальнейшее снижение мобилизационного возраста. Народ отвечает поджогами автомобилей тэцекашников
"Самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство людей называют снижение уровня их доходов и сбережений — это 61% среди тех, кто ранее участвовал в финансовой помощи, - сообщает "Резидент". - Еще одной по распространенности причиной (для 35%) стали коррупционные скандалы в органах власти, которые снизили мотивацию респондентов жертвовать собственные средства, пока бюджетные средства расходуются неэффективно. Для каждого четвертого (26%) из тех, кто стал жертвовать меньше, причиной были обнародованные истории о мошенничестве под видом сбора средств. 16% также отметили, что стали меньше доверять тем организациям и волонтерам, которым раньше делали пожертвования".
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара"
* - деятельность организации запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУРоссияБПЛАатакаМария ЗахароваСергей ШойгуДНРДенис Пушилинобстрелы
 
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13:11Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
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