https://ukraina.ru/20240910/1057345406.html

Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября

Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру

Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября

Киевский режим осуществил террористическую атаку; Украина теряет людей и территории; На Западной Украине появятся языковые инспекторы; "земобилизация" убивает патриотизм/

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:11

эксклюзив

сво

украина

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сергей шойгу

днр

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Теракт киевского режимаПо информации Минобороны России, в ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, 20 из них – в Подмосковье.В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, в результате террористического удара ВСУ погибла 46-летняя женщина, ещё три человека пострадали. Два человека находятся в тяжелом состоянии.Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте ЧП и сообщил в своем телеграм-канале, что "все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья". Люди получат компенсацию за поврежденное имущество. У обоих домов продолжают работать все оперативные службы.Спасают не только людей. "У одной из жительниц — Ольги — на 10 этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд", - написал губернатор.Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы Центрального федерального округа России."В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщается в телеграм-канале ведомства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этими событиями заявила в эфире "Соловьев Live", что "чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности".Боевые действияВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. По данным МО РФ, населенные пункты Красногоровка, Галицыновка, Водяное и Григоровка освобождены российскими войсками в ДНР.ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР, За последнюю неделю в результате обстрелов в ДНР погибли шесть человек, еще 58 были ранены, среди погибших и раненых есть дети, заявил глава республики Денис Пушилин."Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (его слова приводит РИА Новости).МО РФ также информирует, что "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах".Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское ДНР. Противник понес потери в живой силе и технике.Сообщается, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России 10 сентября.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия24"рассказал, что за август и начало сентября ВС РФ суммарно освободили почти тысячу квадратных километров территории. По его словам, Украина (киевский режим – Ред.) каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до двух тысяч человек убитыми и ранеными."Земобилизация" убивает патриотизмКиевский режим продолжает терроризировать "неправильных" граждан. Так, в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". С таким заявлением выступил мэр города, который пожаловался, что "к сожалению, русского языка стало больше в городе Ивано-Франковске, это проблема для нашей державы". Видео с этим его выступлением публикует 10 сентября телеграм-канал "Два майора".Продолжается отлов людей ТЦКшниками в рамках мобилизаци. Правда, эффект в обществе достигается не тот, на который рассчитывают власти."Земобилизация" убивает патриотизм в украинцах. Люди разочарованы действиями властей, коррупцией и беспределом ТЦКшников, что ведёт за собой падение морального духа нации и роста внутреннего сопротивления, которое выливается в поджоги военного автотранспорта и другим подобным инцидентам", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала отмечают, что резко сократилась добровольческая поддержка фронту – по данным опроса фонда "Демократические инициативы", почти 40% украинцев перестали жертвовать на армию, либо делают это в значительно меньших объемах."Самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство людей называют снижение уровня их доходов и сбережений — это 61% среди тех, кто ранее участвовал в финансовой помощи, - сообщает "Резидент". - Еще одной по распространенности причиной (для 35%) стали коррупционные скандалы в органах власти, которые снизили мотивацию респондентов жертвовать собственные средства, пока бюджетные средства расходуются неэффективно. Для каждого четвертого (26%) из тех, кто стал жертвовать меньше, причиной были обнародованные истории о мошенничестве под видом сбора средств. 16% также отметили, что стали меньше доверять тем организациям и волонтерам, которым раньше делали пожертвования".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара"* - деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240910/1057343995.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, бпла, атака, мария захарова, сергей шойгу, днр, денис пушилин, обстрелы