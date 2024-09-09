Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара - 09.09.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара - 09.09.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:13
угледар
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
эксклюзив
украина.ру
селидово
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Угледар, город на юге ДНР, сражение за который идет третий год, находится на грани падения. У ВСУ практически нет сил продолжать его защищать и дальше. Сегодня утром стало известно, что российская армия полностью освободила село Водяное. Оно расположено рядом с Угледаром, на трассе, которая идет на север, в Константиновку. Бои на шахте "Южнодонбасска N1" продолжаются.Город окружен с трех сторон: с запада, со стороны Пречистовки, находящейся на дороге, ведущей в Большую Новоселовку/Великую Новоселовку; с юга – со стороны Павловки; с северо-востока – со стороны Водяного. Взяв под контроль трассу, идущую со стороны Большая Новоселовка, российская армия отрезала гарнизону Угледара основной путь, по которому тот пополнял б/к и резервы. Теперь логистика идет кружными путями с севера через поселок Богоявленку. Если российские штурмовые группы возьмут под контроль последний, а также Новоукраинку, то потрепанные украинские подразделения окажутся в полном окружении. Если они не покинут Угледар сейчас, пока еще есть возможность уйти к своим на северо-запад, то их ждет либо смерть, либо плен.Также российские штурмовые группы наступают западнее Угледара от поселка Золотая Нива на Большую Новоселовку. Если оборона последней падет, то в полуокружении окажется украинская группировка, воюющая на Времьевском выступе.Еще один котел может появится рядом с только-только освобожденным Невельским."Он образуется, если наши подразделения, идущие с севера, от Карловки, и с юга, от Красногоровки, соединятся. Как только мы освободим Желанное-1 и Желанное-2, то всё - укропы в котле. Там сварятся примерно человек шестьсот. Если в окружение попадет Курахово, которое мы стали охватывать с севера и с юга, то в котел попадут еще несколько тысяч человек", - прогнозирует Александр "Варяг" Матюшин.Под Покровском и на других участках фронта украинцы в последнее время стали активно применять беспилотники, которые с помощью термических смесей выжигают посадки, где находятся российские подразделения, тяжелая техника и небольшие склады с б/к. Когда вся эта "красота" сбрасывается на лесополосу, то залить огонь водой нельзя, потому что начнется повторная реакция, которая усилит горение. Это, увы, наносит серьезный вред как нашему продвижению вперед, так и личному составу. Эффективное противодействие этим действиям противника пока не выработано."Должно пройти какое-то время, пока не будет выработано "противоядие". Но практика показывает, что оно в скором времени найдется. Итак, чем нас поливает укроп? Они оснащают либо FPV-дроны, либо тяжелые беспилотники типа "Бабы-Яги" термическими смесями. Это либо порошкообразный аллюминий, либо порошкообразный магний плюс оксид железа. В общем, какая-то вязкая смесь. Любой советский мальчишка в детстве делал нечто подобное – типа взрыв-пакета. Пока все это укроп не пустил в серию. Сейчас у них идут испытания", - рассказывает Матюшин.Чтобы бороться с такими "термитными" атаками, российские подразделения активно применяют РЭБ или просто отстреливают летящие на них дроны из стрелкового оружия или зениток. Если сбить "термитный" дрон не получается, то личный состав и технику быстро перемещают из посадки в другое место.Однако как бы не изощрялись ВСУ в попытках, остановить российское наступление на Покровск, у них ничего не выходит. Российская армия неуклонно продвигается вперед. Она уже находится в 3 км от Мирнограда/Димитрова и в 6 км от Покровска.Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
https://ukraina.ru/20240905/1057267965.html
https://ukraina.ru/20240907/1057297694.html
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угледар
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
селидово
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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угледар, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, эксклюзив, украина.ру, селидово
Угледар, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Эксклюзив, Украина.ру, Селидово

Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара

17:13 09.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.
Угледар, город на юге ДНР, сражение за который идет третий год, находится на грани падения. У ВСУ практически нет сил продолжать его защищать и дальше. Сегодня утром стало известно, что российская армия полностью освободила село Водяное. Оно расположено рядом с Угледаром, на трассе, которая идет на север, в Константиновку. Бои на шахте "Южнодонбасска N1" продолжаются.
Город окружен с трех сторон: с запада, со стороны Пречистовки, находящейся на дороге, ведущей в Большую Новоселовку/Великую Новоселовку; с юга – со стороны Павловки; с северо-востока – со стороны Водяного. Взяв под контроль трассу, идущую со стороны Большая Новоселовка, российская армия отрезала гарнизону Угледара основной путь, по которому тот пополнял б/к и резервы.
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5 сентября, 17:47
Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умеретьДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
Теперь логистика идет кружными путями с севера через поселок Богоявленку. Если российские штурмовые группы возьмут под контроль последний, а также Новоукраинку, то потрепанные украинские подразделения окажутся в полном окружении. Если они не покинут Угледар сейчас, пока еще есть возможность уйти к своим на северо-запад, то их ждет либо смерть, либо плен.
Также российские штурмовые группы наступают западнее Угледара от поселка Золотая Нива на Большую Новоселовку. Если оборона последней падет, то в полуокружении окажется украинская группировка, воюющая на Времьевском выступе.
Еще один котел может появится рядом с только-только освобожденным Невельским.
"Он образуется, если наши подразделения, идущие с севера, от Карловки, и с юга, от Красногоровки, соединятся. Как только мы освободим Желанное-1 и Желанное-2, то всё - укропы в котле. Там сварятся примерно человек шестьсот. Если в окружение попадет Курахово, которое мы стали охватывать с севера и с юга, то в котел попадут еще несколько тысяч человек", - прогнозирует Александр "Варяг" Матюшин.
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7 сентября, 12:59
Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
Под Покровском и на других участках фронта украинцы в последнее время стали активно применять беспилотники, которые с помощью термических смесей выжигают посадки, где находятся российские подразделения, тяжелая техника и небольшие склады с б/к.
Когда вся эта "красота" сбрасывается на лесополосу, то залить огонь водой нельзя, потому что начнется повторная реакция, которая усилит горение. Это, увы, наносит серьезный вред как нашему продвижению вперед, так и личному составу. Эффективное противодействие этим действиям противника пока не выработано.
"Должно пройти какое-то время, пока не будет выработано "противоядие". Но практика показывает, что оно в скором времени найдется. Итак, чем нас поливает укроп? Они оснащают либо FPV-дроны, либо тяжелые беспилотники типа "Бабы-Яги" термическими смесями. Это либо порошкообразный аллюминий, либо порошкообразный магний плюс оксид железа. В общем, какая-то вязкая смесь. Любой советский мальчишка в детстве делал нечто подобное – типа взрыв-пакета. Пока все это укроп не пустил в серию. Сейчас у них идут испытания", - рассказывает Матюшин.
Позывной Биркин
3 сентября, 05:46
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Чтобы бороться с такими "термитными" атаками, российские подразделения активно применяют РЭБ или просто отстреливают летящие на них дроны из стрелкового оружия или зениток. Если сбить "термитный" дрон не получается, то личный состав и технику быстро перемещают из посадки в другое место.
Однако как бы не изощрялись ВСУ в попытках, остановить российское наступление на Покровск, у них ничего не выходит. Российская армия неуклонно продвигается вперед. Она уже находится в 3 км от Мирнограда/Димитрова и в 6 км от Покровска.
Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
 
УгледарДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскЭксклюзивУкраина.руСелидово
 
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