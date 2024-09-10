"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме - 10.09.2024 Украина.ру
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"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме
"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме - 10.09.2024 Украина.ру
"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме
Противник под Курском ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-10T03:45
2024-09-10T03:45
новости
россия
курск
курская область
алексей анпилогов
вторжение
плацдарм
всу
дороги
снабжение
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Сейчас события в Курской области будут развиваться быстрее. Достаточно вспомнить приближающуюся осеннюю распутицу, которая еще больше затруднит снабжение ВСУ по и без того некачественным шоссейным дорогам, не говоря уже о начальном состоянии войск, отметил эксперт.В 2023 году ВСУ вели наступление комплектными механизированными и танковыми соединениями, а на Курск шла такая сборная солянка, что было печально смотреть на легкие броневики и даже на гражданские грузовики, на которых осуществлялось движение штурмовых колонн, отметил он."Да, это (вторжение ВСУ в Курскую область. - Ред.) было неожиданно и местами больно. Но в среднесрочной перспективе это привело к тому, что мы видим множество кадров сожженных украинских колонн при блеклом результате на земле", — подчеркнул Анпилогов.Противник под Курском, по сути, ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
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новости, россия, курск, курская область, алексей анпилогов, вторжение, плацдарм, всу, дороги, снабжение, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Новости, Россия, Курск, Курская область, Алексей Анпилогов, вторжение, плацдарм, ВСУ, дороги, снабжение, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме

03:45 10.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Противник под Курском ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас события в Курской области будут развиваться быстрее. Достаточно вспомнить приближающуюся осеннюю распутицу, которая еще больше затруднит снабжение ВСУ по и без того некачественным шоссейным дорогам, не говоря уже о начальном состоянии войск, отметил эксперт.
"Вся их 20-тысячная группировка, которая зашла на нашу территорию, сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Железных дорог там нет. Мы взяли это шоссе под плотный огневой контроль", — указал Анпилогов.
В 2023 году ВСУ вели наступление комплектными механизированными и танковыми соединениями, а на Курск шла такая сборная солянка, что было печально смотреть на легкие броневики и даже на гражданские грузовики, на которых осуществлялось движение штурмовых колонн, отметил он.
"Да, это (вторжение ВСУ в Курскую область. - Ред.) было неожиданно и местами больно. Но в среднесрочной перспективе это привело к тому, что мы видим множество кадров сожженных украинских колонн при блеклом результате на земле", — подчеркнул Анпилогов.
Противник под Курском, по сути, ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
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