https://ukraina.ru/20240910/1057323152.html

"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме

"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме - 10.09.2024 Украина.ру

"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме

Противник под Курском ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-10T03:45

2024-09-10T03:45

2024-09-10T03:45

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россия

курск

курская область

алексей анпилогов

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плацдарм

всу

дороги

снабжение

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Сейчас события в Курской области будут развиваться быстрее. Достаточно вспомнить приближающуюся осеннюю распутицу, которая еще больше затруднит снабжение ВСУ по и без того некачественным шоссейным дорогам, не говоря уже о начальном состоянии войск, отметил эксперт.В 2023 году ВСУ вели наступление комплектными механизированными и танковыми соединениями, а на Курск шла такая сборная солянка, что было печально смотреть на легкие броневики и даже на гражданские грузовики, на которых осуществлялось движение штурмовых колонн, отметил он."Да, это (вторжение ВСУ в Курскую область. - Ред.) было неожиданно и местами больно. Но в среднесрочной перспективе это привело к тому, что мы видим множество кадров сожженных украинских колонн при блеклом результате на земле", — подчеркнул Анпилогов.Противник под Курском, по сути, ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057322706.html

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новости, россия, курск, курская область, алексей анпилогов, вторжение, плацдарм, всу, дороги, снабжение, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, нато