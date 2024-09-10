Маневр выглядит неизбежным: Анпилогов объяснил, почему курская авантюра оказалась тупиковой для Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киевский режим, понимая опасность наступления ВС РФ, начнет отвод войск из района Угледара. Неизвестно, насколько быстро это будет происходить. Но то, что этот маневр выглядит неизбежным, — это факт. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас Угледар оказывается затенен наступлением крупного фронта ВС РФ, который движется к Красноармейску (Покровск). Оттуда подразделения могут выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг, сообщил эксперт.
"Киевский режим, понимая эту опасность, начнет плановый отвод войск из района Угледара. Я не знаю, насколько быстро это будет происходить. Но то, что этот маневр выглядит неизбежным, — это факт", — отметил он.
Конечно, существует вариант очередного политического приказа Владимира Зеленского держать Угледар, как Артемовск и Авдеевку, но в этом случае участь Угледарского гарнизона ВСУ будет незавидной, сообщил специалист.
Потому что ВСУ будут вынуждены отходить в гораздо более сложной для себя обстановке в условиях господства ВС РФ над их коммуникациями, добавил он.
"Такой отход [украинских войск] может быть повторением последних недель обороны Артемовска, когда ВСУ теряли неоправданное количество техники и личного состава. Или крах Авдеевки, когда попытки подбросить в уже осыпавшуюся оборону дополнительные подразделения (ту же 3-ю штурмовую бригаду) привели к дополнительным потерям и позорному отступлению", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
О непростой судьбе и боевом пути военнослужащего, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру
Вчера, 05:00Федор Лукьянов: США — самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не ЭстонияСамое главное, что мы наблюдаем после 2022 года, не то, что отношения России с Западом из рук вон плохие. К этому мы давно шли. Самое главное, что большая часть мира не хочет поддаваться американскому диктату. Это стало огромным сюрпризом для самих Штатов. Вашингтон не ожидал, что большая часть мира будет ускользать из-под их указаний