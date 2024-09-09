https://ukraina.ru/20240909/1057325103.html

Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"

Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков" - 09.09.2024 Украина.ру

Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"

Трагические террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне, совершенные 11 сентября 2001 года, как будто показали всему миру, какими хотят видеть новый век представители глобальной элиты.

2024-09-09T16:07

2024-09-09T16:07

2024-09-09T16:07

эксклюзив

сша

запад

ирак

энтони блинкен

аль-каида

оон

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джордж буш

элита

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Разочаруем конспирологов. Абсолютное количестве террористических преступлений является совершенно реальными. Влиятельные люди из западных правящих кругов находят для этого мотивированных фанатиков, многие из которых проходили подготовку годами. А их целью является организация новых, еще более кровавых войн.История 11 сентября говорит об этом лучше всего. Вед международные исламистские вооруженные группировки – включая печально знаменитую "Аль-Каиду", главным образом создавались американцами и британцами еще в восьмидесятые, для борьбы против СССР в Афганистане.Однако после распада Советского Союза и завершения Афганской войны на Западе не отказались от попыток использования исламистов по-новому. И это время наступило во время правления Джорджа Буша-младшего, когда в его администрации дополнительно усилились позиции так называемых неоконсерваторов – неформально, в американской прессе, они носили сокращенное название неоконов.Их безусловным лидером был вице-президент США Ричард Чейни, которого нередко считали тогда реальным правителем Америки – учитывая, что Джорджа Буша-младшего обычно не относили к числу самых умных президентов США.Однако вице-президент Чейни опирался на целую команду политиков и интеллектуалов – таких, как Дональд Рамсфельд, Карл Роув, Норман Подгорец, Ирвинг Кристол, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс и другие.Не будет преувеличением сказать, что большинство представителей американской элиты этой эпохи были одержимы маниакальной идеей глобального превосходства своей страны. Они хотели, чтобы их авианосные соединения не плавали по морям просто так – а бомбили тех, кого назначат врагами США. Потому что преимущества западной демократии неоконсерваторы видели именно в грубой силе – и некоторые из них даже этого не скрывали.Россия и Китай были защищены от этой компании ядерным оружием. Однако имелись несколько стран, которые вызывали у неоконов особую ненависть, которая явно сочеталась с желанием поживиться чужим добром.В частности, это был Ирак, которым в то время руководил Саддам Хусейн. По мнению людей из окружения Дика Чейни, он якобы одновременно угрожал и Израилю, и монархиям Персидского залива – а нужно напомнить, что в те далекие времена они еще находились в политическом фарватере США.На самом деле, сейчас понятно, что в указанный период Хусейн с трудом пытался восстановить свою разрушенную экономику и свою армию после первого столкновения с США в 1991 году, когда американцы воспользовались коллапсом СССР и атаковали эту ближневосточную страну, располагавшую богатейшими запасами нефти.Помочь Багдаду в то время было очень сложно. Ирак почти лишился валюты в результате санкций, так что ему даже приходилось менять нефть на продовольствие. Конфликта Саддам не выдержал – силы были откровенно неравными.Но неоконсерваторы смотрели на ситуацию по-другому. Им не хватало только повода для еще одного вторжения в Ирак, который понимал, к чему идет дело, и не отвечал на американские провокации в воздухе и в Персидском заливе.Однако вторая американо-иракская война состоялась – в 2003 году.Предлогом для преступной агрессии западной коалиции под руководством США стали обвинения Хусейна в сотрудничестве с той самой "Аль-Каидой" – несмотря на идеологическую разницу светского иракского правительства и исламистов, и полное отсутствие фактических доказательств у обвинителей.Логики в том, чтобы связать Ирак и с нападением на Америку, не было. Но после терактов 11 сентября на это не обращали внимания. Мир зачаровано внимал государственному секретарю США Колину Пауэллу, который смело размахивал на трибуне Совета Безопасности ООН, пробиркой, утверждая, что в ней находится смертоносное иракское оружие массового поражения. Хотя после конца войны и убийства Саддама, когда американцы управляли Ираком как своим штатом, никаких таких веществ там никто не нашел.Никто не утверждает, что американские силовые ведомства, которые почти на всех уровнях курировали неоконсерваторы Чейни, умышленно пропустили невероятно дерзкую и сложную по своему исполнению атаку террористов. Возможно, это просто случайность. Однако, в любом случае, события 11 сентября позволили неоконам реализовать их идею-фикс, совершив нападение на Ирак. Которое затем повлекло за собой конфликт в Сирии с бесчисленным количеством жертв.Похожая история имеется и у нового поколения американских неоконсерваторов – то есть, сторонников безоговорочного силового доминирования США, которые давно уже не те, что при Буше-младшем.К примеру, США потеряли эксклюзивное влияние в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах – потому что там привечают и китайцев, и русских, а имидж американцев в регионе испортила жестокая бойня в Газе.Однако неоконы новой волны – такие, как Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Виктория Нуланд и иже с ними сделали ставку на другой регион. Они много лет работали с украинскими националистами, помогая им прийти к власти, а затем спровоцировать конфликт с Россией.26 сентября 2022 года на этом фоне был совершен очередной теракт – разрушение подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", связывающие между собой Германию и Россию.Как и в случае с нападением на Ирак, ранее западные элиты не один год требовали уничтожить или закрыть эти полностью мирные газопроводы. Дело дошло до того, что президент США Джозеф Байден еще до начала конфликта на Украине публично пообещал, что "Северный поток – 2" не вступит в работу. Даже несмотря на то, что в российском газе вообще-то были больше всего заинтересованы немцы – формальные союзники американцев.Это говорит о том, что планы атаки на мирную энергетическую инфраструктуру разрабатывались в Белом доме давно.Под предлогом того, что ликвидация "Северных потоков" якобы чем-то защищает несуществующую украинскую демократию (этот аргумент сразу напоминает о пробирке, которой когда-то тряс на Совбезе Пауэлл) США хотели пиратским образом захватить европейский рынок газа – а заодно и самые лакомые европейские предприятия, которые уезжают сейчас в Америку за более дешевым газом.А вместо исламистов в этом случае могли использовать украинских боевиков – пускай даже в качестве фиктивных подставных уток, перекладывая на них ответственность за действия западных военных.Каковы выводы из этих двух эпизодов? Американское доминирование представляет собой большую опасность для всего мира. Американские элиты могут решиться на то, что не придет в голову ни одному адекватному лидеру – только для того, чтобы защитить свою власть, свои деньги и свои привилегии.Они готовы использовать с этой целью любую удобную возможность – подобно бандитам, которые когда-то давно в один момент обирали где-нибудь в салуне потерявшего бдительность ковбоя – лишая его кошелька, или и жизни.И когда это господство закончится, мир, наконец, станет намного более безопасным.

https://ukraina.ru/20191107/1025573762.html

https://ukraina.ru/20190313/1022966318.html

https://ukraina.ru/20150108/1011733628.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

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