Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак и Виктория Нуланд
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Мощные взрывы продолжили сотрясать регионы Украины и в начале этой недели. На политическом треке Киев вновь демонстрирует чудеса дипломатии, а одиозная Виктория Нуланд призналась, кто посоветовал в 2022 году главам киевского режима выйти из переговорного процесса
Пятая атака на Киев. Под огнем ВКС России Полтава, Харьков и Славянск
Только с начала этого месяца российская армия пять раз атаковала украинскую столицу. В ночь на понедельник, приблизительно с полуночи, серию ударов слышали жители разных регионов Киева.
"Враг несколькими волнами БпЛА атаковал Киев, ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице", - информирует издание "Украинская правда".
По данным украинской стороны, всего ВКС России атаковали не менее четырех регионов страны, использовав, в том числе баллистические ракеты.
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Известно об очередном мощном "прилете" в Полтавской области, где, по предварительным данным, был поражен аэродром Вооруженных сил Украины. Помимо этого, российские войска ударили по пункту размещения личного состава ВСУ в областном центре – Полтаве, сообщает "Военное обозрение".
После того, как российские пилотируемые бомбы приземлились на военные объекты ВСУ в Киевском районе Харькова, начался пожар. О пострадавших и последствиях обстрела местные власти не сообщают.
Высокоточным ударом также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ под Славянском. Был поражен местный отель "Заря", в котором уже традиционно обосновались солдаты Киева, а также иностранные наемники, прибывшие для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
"Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом "вежливой" ракеты в Николаевке под Славянском. Экспрессы к Бандере с Шухевичем и Гитлеру с Муссолини отправились переполненные", - сообщил утром сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Официальную информацию с подробностями об ударах российской армии позже предоставит Министерство обороны РФ.
Резкие движения Сибиги на новой должности
Ввиду "полного непонимания дипломатии воюющей Украины" временный поверенный страны в Грузии Михаил Харишин уволен, за ним свое кресло покинула и замминистра МИД. Такие решения принял новый глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, вступивший в должность 5 сентября.
"Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", - написал он в соцсетях.
Сибига в этом контексте призвал украинских послов и консулов занимать "проактивную позицию" и не ждать указаний от Банковой.
По словам министра, главным приоритетом украинской дипломатии является "вооружение и другие потребности армии", а каждый посол обязан быть "играющим тренером, который не ждет указаний от центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность".
Аналогичное решение принимал еще в 2022 году Владимир Зеленский, отозвав украинского посла в Грузии Игоря Долгова. Причиной этому стал отказ премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили присоединиться к антироссийским санкциям, а также поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.
В этом году правительство Грузии опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность отношением Киева к Тбилиси, которые "вопиюще противоречат традиционной дружбе" двух стран.
Ничего не знали, но все решили. Нуланд об участии США в Стамбульских переговорах
Представители Соединенных Штатов и Великобритании не участвовали и не были осведомлены о ходе Стамбульских переговоров, которые проходили в 2022 году, однако Киев обратился к ним "за консультацией", и те решили каким будет итог встреч. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту-иноагенту Михаилу Зыгарю* .
"Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. (...) Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась", — пояснила она.
Политик избегает конкретики в вопросах прямого руководства к действию Киеву, однако с ее слов становится ясно, что Вашингтону прописанные и почти уже согласованные условия были не выгодны.
19 апреля, 15:06"Никаких военных баз": Лавров раскрыл подробности стамбульских договорённостейВ стамбульских соглашениях между Россией и Украиной были оговорены гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"
Так, в ходе консультаций союзникам Украины стало ясно, что соглашение запрещало Киеву иметь некоторые системы вооружений, а Владимир Путин "мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок".
"Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом, аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение", - указала Нуланд.
США, Великобритания и "все остальные" заботливо подсказали Киеву, что идти на такие условия не следует. Дальнейшие события, которые кровавой волной накрывают Украину и сегодня, в дополнительном представлении не нуждаются.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов