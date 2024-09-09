https://ukraina.ru/20240909/1057314165.html

Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября

Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября - 09.09.2024 Украина.ру

Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября

Мощные взрывы продолжили сотрясать регионы Украины и в начале этой недели. На политическом треке Киев вновь демонстрирует чудеса дипломатии, а одиозная Виктория Нуланд призналась, кто посоветовал в 2022 году главам киевского режима выйти из переговорного процесса

2024-09-09T10:21

2024-09-09T10:21

2024-09-09T10:21

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Пятая атака на Киев. Под огнем ВКС России Полтава, Харьков и Славянск Только с начала этого месяца российская армия пять раз атаковала украинскую столицу. В ночь на понедельник, приблизительно с полуночи, серию ударов слышали жители разных регионов Киева. По данным украинской стороны, всего ВКС России атаковали не менее четырех регионов страны, использовав, в том числе баллистические ракеты. Известно об очередном мощном "прилете" в Полтавской области, где, по предварительным данным, был поражен аэродром Вооруженных сил Украины. Помимо этого, российские войска ударили по пункту размещения личного состава ВСУ в областном центре – Полтаве, сообщает "Военное обозрение". После того, как российские пилотируемые бомбы приземлились на военные объекты ВСУ в Киевском районе Харькова, начался пожар. О пострадавших и последствиях обстрела местные власти не сообщают. Высокоточным ударом также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ под Славянском. Был поражен местный отель "Заря", в котором уже традиционно обосновались солдаты Киева, а также иностранные наемники, прибывшие для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Официальную информацию с подробностями об ударах российской армии позже предоставит Министерство обороны РФ. Резкие движения Сибиги на новой должностиВвиду "полного непонимания дипломатии воюющей Украины" временный поверенный страны в Грузии Михаил Харишин уволен, за ним свое кресло покинула и замминистра МИД. Такие решения принял новый глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, вступивший в должность 5 сентября. Сибига в этом контексте призвал украинских послов и консулов занимать "проактивную позицию" и не ждать указаний от Банковой. По словам министра, главным приоритетом украинской дипломатии является "вооружение и другие потребности армии", а каждый посол обязан быть "играющим тренером, который не ждет указаний от центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность". Аналогичное решение принимал еще в 2022 году Владимир Зеленский, отозвав украинского посла в Грузии Игоря Долгова. Причиной этому стал отказ премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили присоединиться к антироссийским санкциям, а также поставлять ВСУ оружие и боеприпасы. В правящей партии "Грузинская мечта" полагают, что Запад, Украина и грузинская оппозиция намерены устроить новый "майдан" и втянуть страну в войну против России. Еще в начале спецоперации в Тбилиси заявляли, что Грузии "не будет второго фронта". В этом году правительство Грузии опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность отношением Киева к Тбилиси, которые "вопиюще противоречат традиционной дружбе" двух стран. Ничего не знали, но все решили. Нуланд об участии США в Стамбульских переговорах Представители Соединенных Штатов и Великобритании не участвовали и не были осведомлены о ходе Стамбульских переговоров, которые проходили в 2022 году, однако Киев обратился к ним "за консультацией", и те решили каким будет итог встреч. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту-иноагенту Михаилу Зыгарю* ."Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. (...) Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась", — пояснила она. Политик избегает конкретики в вопросах прямого руководства к действию Киеву, однако с ее слов становится ясно, что Вашингтону прописанные и почти уже согласованные условия были не выгодны. Так, в ходе консультаций союзникам Украины стало ясно, что соглашение запрещало Киеву иметь некоторые системы вооружений, а Владимир Путин "мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок". США, Великобритания и "все остальные" заботливо подсказали Киеву, что идти на такие условия не следует. Дальнейшие события, которые кровавой волной накрывают Украину и сегодня, в дополнительном представлении не нуждаются. *внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

https://ukraina.ru/20240724/1056435554.html

https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html

https://ukraina.ru/20240419/1054607009.html

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