https://ukraina.ru/20240909/1057303093.html

Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий

Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий - 09.09.2024 Украина.ру

Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий

В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T04:15

2024-09-09T04:15

2024-09-09T04:15

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курская область

украина

россия

михаил онуфриенко

сергей шойгу

всу

вс рф

стратегии

наступление

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В Курской области Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу, рассказал эксперт.В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией, указал обозреватель.России не нужна группировка в 500 тысяч человек. Надо просто хорошо подготовить бойцов. Потому что "обезьяна с гранатой" всегда будет хуже одного подготовленного штурмовика, подчеркнул специалист."Так что дело не в том, есть ли у нас резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240907/1057292380.html

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новости, курская область, украина, россия, михаил онуфриенко, сергей шойгу, всу, вс рф, стратегии, наступление, сво, донбасс