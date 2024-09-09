Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу, рассказал эксперт.
"Да, каждый день у нас гибнет меньше людей, но боевые действия длятся гораздо дольше запланированного. А за это время противник, отступая на 5–10 километров, создает следующую линию обороны, которую мы снова проламываем. За два года СВО в этом можно было убедиться", — отметил Онуфриенко.
В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией, указал обозреватель.
России не нужна группировка в 500 тысяч человек. Надо просто хорошо подготовить бойцов. Потому что "обезьяна с гранатой" всегда будет хуже одного подготовленного штурмовика, подчеркнул специалист.
"Так что дело не в том, есть ли у нас резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий", — резюмировал собеседник издания.
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