Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057303093.html
Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий - 09.09.2024 Украина.ру
Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T04:15
2024-09-09T04:15
новости
курская область
украина
россия
михаил онуфриенко
сергей шойгу
всу
вс рф
стратегии
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_503d7dde3752106c24b947007aac8fa2.jpg
В Курской области Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу, рассказал эксперт.В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией, указал обозреватель.России не нужна группировка в 500 тысяч человек. Надо просто хорошо подготовить бойцов. Потому что "обезьяна с гранатой" всегда будет хуже одного подготовленного штурмовика, подчеркнул специалист."Так что дело не в том, есть ли у нас резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240907/1057292380.html
курская область
украина
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3300a29899eb483620c76781a7cd131d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, россия, михаил онуфриенко, сергей шойгу, всу, вс рф, стратегии, наступление, сво, донбасс
Новости, Курская область, Украина, Россия, Михаил Онуфриенко, Сергей Шойгу, ВСУ, ВС РФ, стратегии, наступление, СВО, Донбасс

Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий

04:15 09.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу, рассказал эксперт.
"Да, каждый день у нас гибнет меньше людей, но боевые действия длятся гораздо дольше запланированного. А за это время противник, отступая на 5–10 километров, создает следующую линию обороны, которую мы снова проламываем. За два года СВО в этом можно было убедиться", — отметил Онуфриенко.
В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией, указал обозреватель.
России не нужна группировка в 500 тысяч человек. Надо просто хорошо подготовить бойцов. Потому что "обезьяна с гранатой" всегда будет хуже одного подготовленного штурмовика, подчеркнул специалист.
"Так что дело не в том, есть ли у нас резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
7 сентября, 09:50
Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар Мне кажется, что к зиме мы можем выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск. Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияМихаил ОнуфриенкоСергей ШойгуВСУВС РФстратегиинаступлениеСВОДонбасс
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
06:00"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
05:45Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов
05:40Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай
05:30Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
05:15Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
05:00Федор Лукьянов: США - самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не Эстония
05:00Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"
04:45Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара
04:30Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
04:15Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
04:00"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино
03:45Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
03:30Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
03:15"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
03:00Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
17:37Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
17:14Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
16:57Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
Лента новостейМолния