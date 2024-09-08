Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар - 08.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар
Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар
ВСУ вскоре могут потерять Угледар без лобового штурма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-08T06:00
2024-09-08T06:00
новости
угледар
россия
полтава
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина
всу
потери всу
снабжение
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"Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время", - поведал военно-политический обозреватель.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертПо его мнению, в 2022 году в этот город "можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона" в частном секторе. В 2023 году "лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привели к неоправданным потерям без какого-то результата", отметил Онуфриенко.По его наблюдениям, "лобового штурма Угледара не будет". Российская армия "охватывает" город и при этом возможны варианты."Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти", - рассказал Онуфриенко.По его словам, укрепрайоны не самодостаточные и ВСУ необходимо регулярно доставлять туда топливо, боеприпасы и личный состав. Сближение с российскими подразделениями осложняет снабжение."А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему мнение в публикации Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитикТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
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новости, угледар, россия, полтава, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина, всу, потери всу, снабжение, логистика, украина.ру
Новости, Угледар, Россия, Полтава, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, потери ВСУ, снабжение, логистика, Украина.ру

Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар

06:00 08.09.2024
 
© SputnikМихаил Онуфриенко
Михаил Онуфриенко
© Sputnik
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ВСУ вскоре могут потерять Угледар без лобового штурма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время", - поведал военно-политический обозреватель.
Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт
По его мнению, в 2022 году в этот город "можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона" в частном секторе. В 2023 году "лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привели к неоправданным потерям без какого-то результата", отметил Онуфриенко.
По его наблюдениям, "лобового штурма Угледара не будет". Российская армия "охватывает" город и при этом возможны варианты.
"Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти", - рассказал Онуфриенко.
По его словам, укрепрайоны не самодостаточные и ВСУ необходимо регулярно доставлять туда топливо, боеприпасы и личный состав. Сближение с российскими подразделениями осложняет снабжение.
"А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему мнение в публикации Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
 
НовостиУгледарРоссияПолтаваМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраинаВСУпотери ВСУснабжениелогистикаУкраина.ру
 
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