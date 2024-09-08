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Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар

Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как "неправильно" раньше штурмовали Угледар

ВСУ вскоре могут потерять Угледар без лобового штурма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-08T06:00

2024-09-08T06:00

2024-09-08T06:00

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угледар

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полтава

михаил онуфриенко

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украина

всу

потери всу

снабжение

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"Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время", - поведал военно-политический обозреватель.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертПо его мнению, в 2022 году в этот город "можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона" в частном секторе. В 2023 году "лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привели к неоправданным потерям без какого-то результата", отметил Онуфриенко.По его наблюдениям, "лобового штурма Угледара не будет". Российская армия "охватывает" город и при этом возможны варианты."Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти", - рассказал Онуфриенко.По его словам, укрепрайоны не самодостаточные и ВСУ необходимо регулярно доставлять туда топливо, боеприпасы и личный состав. Сближение с российскими подразделениями осложняет снабжение."А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему мнение в публикации Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитикТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

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новости, угледар, россия, полтава, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина, всу, потери всу, снабжение, логистика, украина.ру