Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик - 05.09.2024 Украина.ру
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Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик
Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик - 05.09.2024 Украина.ру
Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик
Вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область могла быть спланирована для того, чтобы сформировать на оккупированной территории "органы власти" из числа лиц, признанных в России иностранными агентами или террористами
2024-09-05T16:21
2024-09-05T16:57
украина
россия
курская область
владимир зеленский
игорь коротченко
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
иностранные агенты
спецоперация
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Так заявление Владимира Зеленского о том, что операция на российском приграничье - это часть большой военно-политической стратегии прокомментировал член общественного совета Минобороны России, военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Зеленский в интервью журналисту американского телеканала NBC сказал, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности, но операции вооруженных сил направлены на то, чтобы вернуть не территориальную целостность, а военнопленных. Зеленский подчеркнул, что наступление на этот российский регион представляет собой часть большей военно-политической или военно-дипломатической операции. Сам нелегитимный собирался представить "план победы" президенту США Джо Байдену только после достигнутых успехов. По мнению Коротченко, главная причина нападения ВСУ состояла в стремлении крайне неблагоприятно воздействовать на общественную и политическую ситуацию в России. Военный аналитик напомнил, что операцию на приграничной территории планировали западные спецслужбы, а исполнителем выступило Главное управление разведки Минобороны Украины. Таким образом, Киев собирался сформировать параллельные "органы власти", однако ввиду того, что развить успех наступления Украина не смогла, несмотря на страстное желание, и высадить туда политический десант не удалось. Только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились на курском направлении до 370 военных. Всего же, Киев потерял более десяти тысяч своих солдат и ВС РФ продолжают отражать вторжение. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что бойцы нашей армии стабилизировали ситуацию на приграничной территории. Он также добавлял, что после череды этих атак Киев ослабил только себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации ускорилось, а вся страна консолидировалась.Несмотря на это Зеленский убежден, что вторжение ВСУ в Курскую область проходит успешно, о чем заявляет публично. В подтверждение этому приведем еще одно свежее заявление Зеленского, согласно которому якобы Россия оттянула с Красноармейского (Покровского - украинское название) направления вооружение. Он утверждает, что если ранее войска Украины уступали российским в соотношении 1:12, то теперь этот показатель составил 1:3. После начала украинского вторжения в Курскую область ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Донбассе. 5 сентября в Министерстве обороны докладывали об установлении полного контроля над Заветным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент Владимир Путин отмечал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было". Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру*Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, курская область, владимир зеленский, игорь коротченко, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, иностранные агенты, спецоперация, потери всу, новые регионы, донбасс, новости
Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО, иностранные агенты, Спецоперация, потери ВСУ, Новые регионы, Донбасс, Новости

Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик

16:21 05.09.2024 (обновлено: 16:57 05.09.2024)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Анастасия Градинарова
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Вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область могла быть спланирована для того, чтобы сформировать на оккупированной территории "органы власти" из числа лиц, признанных в России иностранными агентами или террористами
Так заявление Владимира Зеленского о том, что операция на российском приграничье - это часть большой военно-политической стратегии прокомментировал член общественного совета Минобороны России, военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Зеленский в интервью журналисту американского телеканала NBC сказал, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности, но операции вооруженных сил направлены на то, чтобы вернуть не территориальную целостность, а военнопленных.
Зеленский подчеркнул, что наступление на этот российский регион представляет собой часть большей военно-политической или военно-дипломатической операции. Сам нелегитимный собирался представить "план победы" президенту США Джо Байдену только после достигнутых успехов.
По мнению Коротченко, главная причина нападения ВСУ состояла в стремлении крайне неблагоприятно воздействовать на общественную и политическую ситуацию в России. Военный аналитик напомнил, что операцию на приграничной территории планировали западные спецслужбы, а исполнителем выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Задача заключалась в том, чтобы оказать эффект настроения в нашей стране, спровоцировать недовольство граждан и поставить под сомнение эффективность принимаемых военно-политическим руководством решений. Все остальные вопросы носили второстепенный характер, хотя не исключалось, что туда же на часть оккупированной области, могут быть перемещены и некоторые лидеры российской оппозиции, признанные иностранными агентами и террористами. В частности, небезызвестный бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*", - сказал собеседник в интервью Украина.ру.

Таким образом, Киев собирался сформировать параллельные "органы власти", однако ввиду того, что развить успех наступления Украина не смогла, несмотря на страстное желание, и высадить туда политический десант не удалось.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
04:30
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Только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились на курском направлении до 370 военных. Всего же, Киев потерял более десяти тысяч своих солдат и ВС РФ продолжают отражать вторжение.
5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что бойцы нашей армии стабилизировали ситуацию на приграничной территории. Он также добавлял, что после череды этих атак Киев ослабил только себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации ускорилось, а вся страна консолидировалась.
Несмотря на это Зеленский убежден, что вторжение ВСУ в Курскую область проходит успешно, о чем заявляет публично.

"Что касается различных заявлений Зеленского, мы не должны внимать им, потому как они могут представлять собой метод отвлечения, прямую дезинформацию и выдавать желаемое за действительное. Оценки происходящих событий мы должны составить исходя из собственных представлений о том, что происходит, по каким направлениям и для чего. В данном случае Зеленский не является для нас ни ньюсмейкером, ни источником объективной информации", - добавил аналитик.

В подтверждение этому приведем еще одно свежее заявление Зеленского, согласно которому якобы Россия оттянула с Красноармейского (Покровского - украинское название) направления вооружение. Он утверждает, что если ранее войска Украины уступали российским в соотношении 1:12, то теперь этот показатель составил 1:3.
После начала украинского вторжения в Курскую область ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Донбассе. 5 сентября в Министерстве обороны докладывали об установлении полного контроля над Заветным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент Владимир Путин отмечал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было".
Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру
*Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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