https://ukraina.ru/20240905/1057265192.html

Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик

Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик - 05.09.2024 Украина.ру

Что Зеленский подразумевает под "большой операцией в Курске" и причем здесь иноагенты - пояснил аналитик

Вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область могла быть спланирована для того, чтобы сформировать на оккупированной территории "органы власти" из числа лиц, признанных в России иностранными агентами или террористами

2024-09-05T16:21

2024-09-05T16:21

2024-09-05T16:57

украина

россия

курская область

владимир зеленский

игорь коротченко

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

иностранные агенты

спецоперация

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Так заявление Владимира Зеленского о том, что операция на российском приграничье - это часть большой военно-политической стратегии прокомментировал член общественного совета Минобороны России, военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Зеленский в интервью журналисту американского телеканала NBC сказал, что Курская область не представляет для Украины никакой ценности, но операции вооруженных сил направлены на то, чтобы вернуть не территориальную целостность, а военнопленных. Зеленский подчеркнул, что наступление на этот российский регион представляет собой часть большей военно-политической или военно-дипломатической операции. Сам нелегитимный собирался представить "план победы" президенту США Джо Байдену только после достигнутых успехов. По мнению Коротченко, главная причина нападения ВСУ состояла в стремлении крайне неблагоприятно воздействовать на общественную и политическую ситуацию в России. Военный аналитик напомнил, что операцию на приграничной территории планировали западные спецслужбы, а исполнителем выступило Главное управление разведки Минобороны Украины. Таким образом, Киев собирался сформировать параллельные "органы власти", однако ввиду того, что развить успех наступления Украина не смогла, несмотря на страстное желание, и высадить туда политический десант не удалось. Только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились на курском направлении до 370 военных. Всего же, Киев потерял более десяти тысяч своих солдат и ВС РФ продолжают отражать вторжение. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что бойцы нашей армии стабилизировали ситуацию на приграничной территории. Он также добавлял, что после череды этих атак Киев ослабил только себя, из-за чего наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации ускорилось, а вся страна консолидировалась.Несмотря на это Зеленский убежден, что вторжение ВСУ в Курскую область проходит успешно, о чем заявляет публично. В подтверждение этому приведем еще одно свежее заявление Зеленского, согласно которому якобы Россия оттянула с Красноармейского (Покровского - украинское название) направления вооружение. Он утверждает, что если ранее войска Украины уступали российским в соотношении 1:12, то теперь этот показатель составил 1:3. После начала украинского вторжения в Курскую область ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Донбассе. 5 сентября в Министерстве обороны докладывали об установлении полного контроля над Заветным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент Владимир Путин отмечал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было". Читайте также почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе в интервью историка, специалиста в области Первой мировой войны Кирилла Копылова на сайте Украина.ру*Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ukraina.ru/20240905/1057234488.html

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Анастасия Градинарова

украина, россия, курская область, владимир зеленский, игорь коротченко, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, иностранные агенты, спецоперация, потери всу, новые регионы, донбасс, новости