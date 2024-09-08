Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область" - 08.09.2024 Украина.ру
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Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"
Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область" - 08.09.2024 Украина.ру
Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"
Владимир Зеленский генерирует инфоповоды для отвлечения внимания от поражений в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
2024-09-08T09:00
2024-09-08T09:00
новости
донбасс
курск
запад
владимир зеленский
тарас незалежко
василий малюк
вооруженные силы украины
всу
курская область
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По его мнению, скандальная пресс-конференция Владимира Зеленского изобиловала откровениями, которые "не то, что вызывают удивление"."Это был крайне специфический монолог Зеленского,- отметил Незалежко. - Особенно всем запомнились его заявления по поводу Татарова и Малюка*, к которым не может быть никаких претензий, потому что они "убивали чеченцев в Киеве".Незалежко уверен, что названных "киборгов" Зеленскому следует немедленно послать на Покровское направление, где у ВСУ дела плохи."Да, это выглядит глупо и комично. Но Зеленский сейчас обязан каждый день выдавать хоть какой-то инфоповод, который бы отвлекал внимание украинского общества и Запада от Покровского направления. Сами ВСУшники заявляют, что ситуация там критическая", - сказал Незалежко.Он также заметил, что главной целью курской авантюры было стремление вывести российские войска с Донбасса. Незалежко с юмором заметил, что Зеленский в этом добьётся успеха."Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область", - сказал Незалежко .*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовПодробнее о скандальных откровениях Зеленского об убийцах в его окружении в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
донбасс
курск
запад
курская область
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новости, донбасс, курск, запад, владимир зеленский, тарас незалежко, василий малюк, вооруженные силы украины, всу, курская область, сво, кто, блогер, покровск/красноармейск, криминал, убийство, офис президента, украина.ру
Новости, Донбасс, Курск, Запад, Владимир Зеленский, Тарас Незалежко, Василий Малюк, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Курская область, СВО, КТО, блогер, Покровск/Красноармейск, криминал, убийство, Офис президента, Украина.ру

Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"

09:00 08.09.2024
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Украина.ру
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Владимир Зеленский генерирует инфоповоды для отвлечения внимания от поражений в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
По его мнению, скандальная пресс-конференция Владимира Зеленского изобиловала откровениями, которые "не то, что вызывают удивление".
"Это был крайне специфический монолог Зеленского,- отметил Незалежко. - Особенно всем запомнились его заявления по поводу Татарова и Малюка*, к которым не может быть никаких претензий, потому что они "убивали чеченцев в Киеве".
Незалежко уверен, что названных "киборгов" Зеленскому следует немедленно послать на Покровское направление, где у ВСУ дела плохи.
"Да, это выглядит глупо и комично. Но Зеленский сейчас обязан каждый день выдавать хоть какой-то инфоповод, который бы отвлекал внимание украинского общества и Запада от Покровского направления. Сами ВСУшники заявляют, что ситуация там критическая", - сказал Незалежко.
Он также заметил, что главной целью курской авантюры было стремление вывести российские войска с Донбасса. Незалежко с юмором заметил, что Зеленский в этом добьётся успеха.
"Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область", - сказал Незалежко .
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Подробнее о скандальных откровениях Зеленского об убийцах в его окружении в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
 
НовостиДонбассКурскЗападВладимир ЗеленскийТарас НезалежкоВасилий МалюкВооруженные силы УкраиныВСУКурская областьСВОКТОблогерПокровск/КрасноармейсккриминалубийствоОфис президентаУкраина.ру
 
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