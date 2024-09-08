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Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"

Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область" - 08.09.2024 Украина.ру

Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"

Владимир Зеленский генерирует инфоповоды для отвлечения внимания от поражений в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-09-08T09:00

2024-09-08T09:00

2024-09-08T09:00

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По его мнению, скандальная пресс-конференция Владимира Зеленского изобиловала откровениями, которые "не то, что вызывают удивление"."Это был крайне специфический монолог Зеленского,- отметил Незалежко. - Особенно всем запомнились его заявления по поводу Татарова и Малюка*, к которым не может быть никаких претензий, потому что они "убивали чеченцев в Киеве".Незалежко уверен, что названных "киборгов" Зеленскому следует немедленно послать на Покровское направление, где у ВСУ дела плохи."Да, это выглядит глупо и комично. Но Зеленский сейчас обязан каждый день выдавать хоть какой-то инфоповод, который бы отвлекал внимание украинского общества и Запада от Покровского направления. Сами ВСУшники заявляют, что ситуация там критическая", - сказал Незалежко.Он также заметил, что главной целью курской авантюры было стремление вывести российские войска с Донбасса. Незалежко с юмором заметил, что Зеленский в этом добьётся успеха."Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область", - сказал Незалежко .*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовПодробнее о скандальных откровениях Зеленского об убийцах в его окружении в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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