Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов" - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057238476.html
Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов"
Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов" - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов"
Польша наращивает военные расходы до 4,7% ВВП. Насколько польско-российское вооружённое противостояние неминуемо - об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-08T06:15
2024-09-08T06:15
новости
польша
запад
россия
конрад рэнкас
вооруженные силы украины
всу
олигарх
сво
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103304/80/1033048021_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_09c1e56ef82322271b4f9e81dfc32f59.jpg
По мнению эксперта, нынешняя ситуация совершенно иная, чем в Польше накануне Второй мировой войны. Среди политиков Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года. — Прим.), отметил Рэнкас, "нет никого, даже близкого по формату и патриотизму приближающихся к лидерам сентября 1939 года"."Те допустили ошибки, которые привели к катастрофическим последствиям, — но они, несомненно, были патриотами, только переоценившими собственные способности и значимость, - сказал Рэнкас. - Современные же польские политики являются во всех отношениях иностранными агентами, это люди и организации, которые не принимают никаких самостоятельных решений. Поэтому во внешней политике и оборонной стратегии Польши они не допускают ошибок, а, наоборот, планомерно и сознательно действуют против безопасности польского государства и нации".Посему, уверен Рэнкас, вопрос об альтернативе остаётся риторическим. Он уверен, что при ином положении дел и качестве элит современная Польша могла бы лучше распорядиться своими финансами и улучшить внешнеполитическую обстановку."Да, без агентов у власти мы могли бы уйти с первой линии конфронтации Запада и России. Мы могли бы положить конец привилегиям украинских переселенцев в Польше. Мы могли бы присоединиться к реальному мирному процессу не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но, прежде всего, для восстановления и развития экономического сотрудничества с Востоком, выгодного Польше", - уверен эксперт.Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"Мы могли бы, наконец, прекратить спонсировать американскую военную промышленность и киевских олигархов, и направить сэкономленные средства хотя бы в наиболее запущенные отечественные отрасли, особенно на жилищное строительство и здравоохранение. Мы могли бы сделать всё это, – но не будем, потому что агентура в Третьей Речи Посполитой больше и сильнее, чем глупость и наглость во Второй", - добавил польский политический аналитик.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТем временем польский наёмник Марцин Вирвал написал книгу воспоминаний о том, как воевал за ВСУ и потерял ногу, но все равно планирует "снова бить россиян", хотя и стал нерукопожатным в своей стране. Подробности в публикации "А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным
польша
запад
россия
восточная европа
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103304/80/1033048021_83:0:646:422_1920x0_80_0_0_10e836488c7a9633dbfcb0f3972d8e33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, запад, россия, конрад рэнкас, вооруженные силы украины, всу, олигарх, сво, впк, ядерное оружие, восточное партнерство, восточная европа, украина, нато, украина-нато, политика, международная политика, внешняя политика, украина.ру, сша, спецоперация
Новости, Польша, Запад, Россия, Конрад Рэнкас, Вооруженные силы Украины, ВСУ, олигарх, СВО, ВПК, Ядерное оружие, Восточное партнерство, Восточная Европа, Украина, НАТО, Украина-НАТО, политика, Международная политика, внешняя политика, Украина.ру, США, Спецоперация

Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов"

06:15 08.09.2024
 
© Открытые источникиКонрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
© Открытые источники
Читать в
Польша наращивает военные расходы до 4,7% ВВП. Насколько польско-российское вооружённое противостояние неминуемо - об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
По мнению эксперта, нынешняя ситуация совершенно иная, чем в Польше накануне Второй мировой войны. Среди политиков Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года. — Прим.), отметил Рэнкас, "нет никого, даже близкого по формату и патриотизму приближающихся к лидерам сентября 1939 года".
"Те допустили ошибки, которые привели к катастрофическим последствиям, — но они, несомненно, были патриотами, только переоценившими собственные способности и значимость, - сказал Рэнкас. - Современные же польские политики являются во всех отношениях иностранными агентами, это люди и организации, которые не принимают никаких самостоятельных решений. Поэтому во внешней политике и оборонной стратегии Польши они не допускают ошибок, а, наоборот, планомерно и сознательно действуют против безопасности польского государства и нации".
Посему, уверен Рэнкас, вопрос об альтернативе остаётся риторическим. Он уверен, что при ином положении дел и качестве элит современная Польша могла бы лучше распорядиться своими финансами и улучшить внешнеполитическую обстановку.
"Да, без агентов у власти мы могли бы уйти с первой линии конфронтации Запада и России. Мы могли бы положить конец привилегиям украинских переселенцев в Польше. Мы могли бы присоединиться к реальному мирному процессу не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но, прежде всего, для восстановления и развития экономического сотрудничества с Востоком, выгодного Польше", - уверен эксперт.
Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
"Мы могли бы, наконец, прекратить спонсировать американскую военную промышленность и киевских олигархов, и направить сэкономленные средства хотя бы в наиболее запущенные отечественные отрасли, особенно на жилищное строительство и здравоохранение. Мы могли бы сделать всё это, – но не будем, потому что агентура в Третьей Речи Посполитой больше и сильнее, чем глупость и наглость во Второй", - добавил польский политический аналитик.
Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру
Тем временем польский наёмник Марцин Вирвал написал книгу воспоминаний о том, как воевал за ВСУ и потерял ногу, но все равно планирует "снова бить россиян", хотя и стал нерукопожатным в своей стране. Подробности в публикации "А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным
 
НовостиПольшаЗападРоссияКонрад РэнкасВооруженные силы УкраиныВСУолигархСВОВПКЯдерное оружиеВосточное партнерствоВосточная ЕвропаУкраинаНАТОУкраина-НАТОполитикаМеждународная политикавнешняя политикаУкраина.руСШАСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
09:30Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами
09:22Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:20Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов
09:10Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
09:00Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"
08:50"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
08:40Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область
08:30Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране
08:20Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
08:10Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры"
08:00Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
07:40Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши
07:30Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"
07:15ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
07:00Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"
06:45Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко
Лента новостейМолния