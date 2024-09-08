https://ukraina.ru/20240908/1057238476.html

Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов"

Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов" - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт: "Польша могла бы прекратить спонсировать ВПК США и киевских олигархов"

Польша наращивает военные расходы до 4,7% ВВП. Насколько польско-российское вооружённое противостояние неминуемо - об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2024-09-08T06:15

2024-09-08T06:15

2024-09-08T06:15

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конрад рэнкас

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По мнению эксперта, нынешняя ситуация совершенно иная, чем в Польше накануне Второй мировой войны. Среди политиков Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года. — Прим.), отметил Рэнкас, "нет никого, даже близкого по формату и патриотизму приближающихся к лидерам сентября 1939 года"."Те допустили ошибки, которые привели к катастрофическим последствиям, — но они, несомненно, были патриотами, только переоценившими собственные способности и значимость, - сказал Рэнкас. - Современные же польские политики являются во всех отношениях иностранными агентами, это люди и организации, которые не принимают никаких самостоятельных решений. Поэтому во внешней политике и оборонной стратегии Польши они не допускают ошибок, а, наоборот, планомерно и сознательно действуют против безопасности польского государства и нации".Посему, уверен Рэнкас, вопрос об альтернативе остаётся риторическим. Он уверен, что при ином положении дел и качестве элит современная Польша могла бы лучше распорядиться своими финансами и улучшить внешнеполитическую обстановку."Да, без агентов у власти мы могли бы уйти с первой линии конфронтации Запада и России. Мы могли бы положить конец привилегиям украинских переселенцев в Польше. Мы могли бы присоединиться к реальному мирному процессу не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но, прежде всего, для восстановления и развития экономического сотрудничества с Востоком, выгодного Польше", - уверен эксперт.Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"Мы могли бы, наконец, прекратить спонсировать американскую военную промышленность и киевских олигархов, и направить сэкономленные средства хотя бы в наиболее запущенные отечественные отрасли, особенно на жилищное строительство и здравоохранение. Мы могли бы сделать всё это, – но не будем, потому что агентура в Третьей Речи Посполитой больше и сильнее, чем глупость и наглость во Второй", - добавил польский политический аналитик.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТем временем польский наёмник Марцин Вирвал написал книгу воспоминаний о том, как воевал за ВСУ и потерял ногу, но все равно планирует "снова бить россиян", хотя и стал нерукопожатным в своей стране. Подробности в публикации "А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным

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