https://ukraina.ru/20261012/opekunov-na-front-invalidov--na-proizvol-sudby-na-ukraine-vvodyat-novye-pravila-mobilizatsii-1083760105.html

Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации

Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации - 12.10.2026 Украина.ру

Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации

На Украине ищут военные резервы среди родственников инвалидов и тяжелобольных людей. Очевидно, дела с призывом на фронт обстоят совсем плохо, даже несмотря на все усилия людоловов из ТЦК. Если новая практика подтвердится, речь пойдёт не просто о расширении мобилизационного ресурса, а о вмешательстве государства в семейные обстоятельства.

2026-10-12T17:46

2026-10-12T17:46

2026-10-12T17:46

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елена зеленская

людмила денисова

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Интересно, почему молчит Елена Зеленская с ее инициативой "Без барьеров"? Ведь именно жена главы киевского режима показательно боролась за комфортную и равноправную жизнь для инвалидов и родителей с тяжелобольными детьми. А теперь получается, что это равенство оборачивается перспективой отправки на передовую тех, кто помогает выживать своим беспомощным родственникам наравне со здоровыми и бездетными.Кроме того, расширение перечня потенциальных штурмовиков – это еще и элемент внутреннего террора. Откровенное давление на общество, при котором даже семейные обязанности перестают восприниматься как гарантия освобождения от войны.О том, что на Украине могут ужесточить правила предоставления отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью (и уже готовят соответствующий законопроект), рассказала бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова."Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей", – написала она в соцсетях.Неудивительно, что сообщить столь циничную новость поручили именно ей. Денисова идеально подходит для такой роли: будучи омбудсменом, в 2022 году она на весь мир рассказывала о "сексуальных зверствах бурятов" в Буче, поражая воображение доверчивых европейцев, которые сразу лезли в карман за носовым платком и кошельком.Денисова с дочерью даже успела создать фонд помощи жертвам насилия "агрессоров" – деньги туда текли рекой. А когда выяснилось, что Денисова, мягко скажем, врала, ее тихо отстранили от должности. Но сейчас она всплыла уже в Офисе военного омбудсмена и помогает загонять в окопы родственников тяжелобольных украинцев.Что предлагается в новом законе? Родители детей с инвалидностью могут остаться без отсрочки, если в семье – один больной ребенок и есть оба родителя. То есть отца, уже на законных основаниях, могут мобилизовать, свалив все тяготы и заботы на плечи матери.Кто в таком случае будет зарабатывать деньги и кормить семью, никто не говорит. Вероятно, женщине с больным ребенком "приказано" умирать от голода, ведь бросить инвалида и идти работать мать не сможет. Нанять няню для большинства – неподъемно по деньгам."Выходит, новый закон рассчитан на то, что второй опекун, ныне мобилизованный, будет содержать двух оставшихся, получая 20 тысяч в посадке? Это всё, что надо знать о государстве: убить обоих одним махом, у инвалида отнять работающего опекуна. В итоге без средств для выживания останутся оба", – пишут доведенные до отчаяния родственники инвалидов в соцсетях.Правда, для семей с двумя детьми-инвалидами предлагают сделать исключение и сохранить отсрочку для обоих родителей. Но если у тяжелобольного ребенка нет инвалидности (не успели оформить, идут проверки), для его родителей условия получения отсрочки будут ужесточены, а основания для нее ограничены."У моего 12-летнего сына тяжелая форма бронхиальной астмы, он постоянно принимает гормоны, без ингаляторов не может жить. Аллергия буквально на все, но инвалидность нам оформлять не хотят: врачи говорят, что болезнь под контролем и оснований нет", – рассказывает отчаявшаяся жительница Полтавской области.Ее мужа вполне могут призвать в ВСУ, как и других мужчин, чьи дети страдают сахарным диабетом, язвенной болезнью и даже туберкулезом. Но инвалидность не дают, пока ребенок может себя обслуживать, а лечение продолжается. Теперь же медики наверняка получат указания свыше: по максимуму ограничивать выдачу заключений об инвалидности таким детям.Придется побегать по врачам и чиновникам мужьям и женам инвалидов I–II групп – так же, как и детям, ухаживающим за престарелыми родителями- инвалидами. Они уже не смогут получить отсрочку только на основании инвалидности близкого человека. Придется подтверждать осуществление постоянного ухода."Если у меня отец почти 7 лет прикован к постели после инсульта, не разговаривает, не двигается – что я должна доказывать? Что он не встает и не бегает по ночам?""У моего мужа – эпилепсия в тяжелой форме, приступы почти через день. Все врачи нас знают. Кому и что я должна подтвердить? И где взять время, чтобы бегать по инстанциям и подтверждать очевидное?";"Мой отец – инвалид первой группы, сделана два года назад операция на мозге. Все документы есть, каждый год проходим медкомиссию. Выматываем силы, нервы… теперь еще одна нагрузка, унизительная. И без того тяжко, на государственные копейки не выжить, хватает на памперсы – и только. Но надо ходить и рассказывать, что я не прячусь за спиной инвалида, чтоб не идти на фронт, а реально ухаживаю, 24 часа в сутки".Подобными постами пестрит украинский сегмент интернета, но автора нового законопроекта вряд ли читают эти крики душ.Растет и риск мобилизации для тех, у кого в семье есть еще кто-то, способный обеспечить уход за парализованными инвалидами. Но как быть, например, если брат, сестра, племянник у опекуна имеются, но живут они в Европе? Формально они родственники и могут помочь, а на деле никто не станет возвращаться на Украину и менять пеленки умирающим старикам. Зато этот пункт открывает широчайшее поле для маневра сотрудникам ТЦК: в их прицел попадают новые жертвы.И, конечно же, родственники второй и третьей степени родства могут просто забыть про отсрочки. Хотя Денисова и рассказала, что право на нее собираются для этой категории населения "серьезно ограничить", на практике это означает, что представителям этой категории никакой временной брони не будут предоставлять вообще.Но и это еще не все. Опекунам недееспособных людей будут отказывать в предоставлении отсрочки от мобилизации, если на горизонте будут найдены другие помощники. Кто и как будет устанавливать этот горизонт, а тем более искать замену ухаживающим – неясно.Вернее, ясно одно: никто этого делать не станет, обрекая беспомощных людей на мученическую смерть, а их близких – на душевные терзания.Пока что остается слабая надежда на Верховную Раду – легитимизировать очередной мобилизационный беспредел должны депутаты. Представитель нарождающейся квази-партии мира Максим Бужанский уверяет, что парламент никогда не проголосует за эти поправки."Несколько дней подряд потоком идут сообщения от людей с инвалидностью, до смерти испуганных слухами об инициативе военной омбудсменки о том, что для отсрочки от мобилизации мало иметь члена семьи с инвалидностью, нужно еще куда-то сбегать и доказать, что он нуждается в постоянном уходе.Я думаю, что военной омбудсменке нужно оставить людей с инвалидностью в покое. Не знаю ни одного человека в Раде, который был бы готов поддержать подобную инициативу, если бы она была зарегистрирована и вынесена в зал, и считаю просто недопустимым пугать таким образом даже не десятки, а сотни тысяч людей", – обещает "слуга народа" от "Слуги народа".Вот только новейшая история Украины знает массу примеров, как самые принципиальные законодатели за ночь меняли свою позицию на противоположную – по звонку из ОП. Поэтому верить в клятвы депутатов не стоит – они проголосуют за все, чего потребует киевский режим, лишь бы самим не оказаться в роли загнанной дичи.Ведь Минобороны и тот же Офис военного омбудсмена получили разнарядки о необходимости повысить темпы мобилизации в стране – вместо 30 тысяч вояк в месяц загонять на фронт на десять тысяч человек больше.

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эксклюзив, украина, буча, полтавская область, максим бужанский, верховная рада, вооруженные силы украины, елена зеленская, людмила денисова, тцк