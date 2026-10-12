Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации
© Фото : vlasti.io
© Фото : vlasti.io
На Украине ищут военные резервы среди родственников инвалидов и тяжелобольных людей. Очевидно, дела с призывом на фронт обстоят совсем плохо, даже несмотря на все усилия людоловов из ТЦК. Если новая практика подтвердится, речь пойдёт не просто о расширении мобилизационного ресурса, а о вмешательстве государства в семейные обстоятельства.
Интересно, почему молчит Елена Зеленская с ее инициативой "Без барьеров"? Ведь именно жена главы киевского режима показательно боролась за комфортную и равноправную жизнь для инвалидов и родителей с тяжелобольными детьми. А теперь получается, что это равенство оборачивается перспективой отправки на передовую тех, кто помогает выживать своим беспомощным родственникам наравне со здоровыми и бездетными.
Кроме того, расширение перечня потенциальных штурмовиков – это еще и элемент внутреннего террора. Откровенное давление на общество, при котором даже семейные обязанности перестают восприниматься как гарантия освобождения от войны.
О том, что на Украине могут ужесточить правила предоставления отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью (и уже готовят соответствующий законопроект), рассказала бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей", – написала она в соцсетях.
Неудивительно, что сообщить столь циничную новость поручили именно ей. Денисова идеально подходит для такой роли: будучи омбудсменом, в 2022 году она на весь мир рассказывала о "сексуальных зверствах бурятов" в Буче, поражая воображение доверчивых европейцев, которые сразу лезли в карман за носовым платком и кошельком.
Денисова с дочерью даже успела создать фонд помощи жертвам насилия "агрессоров" – деньги туда текли рекой. А когда выяснилось, что Денисова, мягко скажем, врала, ее тихо отстранили от должности. Но сейчас она всплыла уже в Офисе военного омбудсмена и помогает загонять в окопы родственников тяжелобольных украинцев.
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Что предлагается в новом законе? Родители детей с инвалидностью могут остаться без отсрочки, если в семье – один больной ребенок и есть оба родителя. То есть отца, уже на законных основаниях, могут мобилизовать, свалив все тяготы и заботы на плечи матери.
Кто в таком случае будет зарабатывать деньги и кормить семью, никто не говорит. Вероятно, женщине с больным ребенком "приказано" умирать от голода, ведь бросить инвалида и идти работать мать не сможет. Нанять няню для большинства – неподъемно по деньгам.
"Выходит, новый закон рассчитан на то, что второй опекун, ныне мобилизованный, будет содержать двух оставшихся, получая 20 тысяч в посадке? Это всё, что надо знать о государстве: убить обоих одним махом, у инвалида отнять работающего опекуна. В итоге без средств для выживания останутся оба", – пишут доведенные до отчаяния родственники инвалидов в соцсетях.
Правда, для семей с двумя детьми-инвалидами предлагают сделать исключение и сохранить отсрочку для обоих родителей. Но если у тяжелобольного ребенка нет инвалидности (не успели оформить, идут проверки), для его родителей условия получения отсрочки будут ужесточены, а основания для нее ограничены.
"У моего 12-летнего сына тяжелая форма бронхиальной астмы, он постоянно принимает гормоны, без ингаляторов не может жить. Аллергия буквально на все, но инвалидность нам оформлять не хотят: врачи говорят, что болезнь под контролем и оснований нет", – рассказывает отчаявшаяся жительница Полтавской области.
Ее мужа вполне могут призвать в ВСУ, как и других мужчин, чьи дети страдают сахарным диабетом, язвенной болезнью и даже туберкулезом. Но инвалидность не дают, пока ребенок может себя обслуживать, а лечение продолжается. Теперь же медики наверняка получат указания свыше: по максимуму ограничивать выдачу заключений об инвалидности таким детям.
Придется побегать по врачам и чиновникам мужьям и женам инвалидов I–II групп – так же, как и детям, ухаживающим за престарелыми родителями- инвалидами. Они уже не смогут получить отсрочку только на основании инвалидности близкого человека. Придется подтверждать осуществление постоянного ухода.
"Если у меня отец почти 7 лет прикован к постели после инсульта, не разговаривает, не двигается – что я должна доказывать? Что он не встает и не бегает по ночам?"
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"У моего мужа – эпилепсия в тяжелой форме, приступы почти через день. Все врачи нас знают. Кому и что я должна подтвердить? И где взять время, чтобы бегать по инстанциям и подтверждать очевидное?";
"Мой отец – инвалид первой группы, сделана два года назад операция на мозге. Все документы есть, каждый год проходим медкомиссию. Выматываем силы, нервы… теперь еще одна нагрузка, унизительная. И без того тяжко, на государственные копейки не выжить, хватает на памперсы – и только. Но надо ходить и рассказывать, что я не прячусь за спиной инвалида, чтоб не идти на фронт, а реально ухаживаю, 24 часа в сутки".
Подобными постами пестрит украинский сегмент интернета, но автора нового законопроекта вряд ли читают эти крики душ.
Растет и риск мобилизации для тех, у кого в семье есть еще кто-то, способный обеспечить уход за парализованными инвалидами. Но как быть, например, если брат, сестра, племянник у опекуна имеются, но живут они в Европе? Формально они родственники и могут помочь, а на деле никто не станет возвращаться на Украину и менять пеленки умирающим старикам. Зато этот пункт открывает широчайшее поле для маневра сотрудникам ТЦК: в их прицел попадают новые жертвы.
И, конечно же, родственники второй и третьей степени родства могут просто забыть про отсрочки. Хотя Денисова и рассказала, что право на нее собираются для этой категории населения "серьезно ограничить", на практике это означает, что представителям этой категории никакой временной брони не будут предоставлять вообще.
Но и это еще не все. Опекунам недееспособных людей будут отказывать в предоставлении отсрочки от мобилизации, если на горизонте будут найдены другие помощники. Кто и как будет устанавливать этот горизонт, а тем более искать замену ухаживающим – неясно.
Вернее, ясно одно: никто этого делать не станет, обрекая беспомощных людей на мученическую смерть, а их близких – на душевные терзания.
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Пока что остается слабая надежда на Верховную Раду – легитимизировать очередной мобилизационный беспредел должны депутаты. Представитель нарождающейся квази-партии мира Максим Бужанский уверяет, что парламент никогда не проголосует за эти поправки.
"Несколько дней подряд потоком идут сообщения от людей с инвалидностью, до смерти испуганных слухами об инициативе военной омбудсменки о том, что для отсрочки от мобилизации мало иметь члена семьи с инвалидностью, нужно еще куда-то сбегать и доказать, что он нуждается в постоянном уходе.
Я думаю, что военной омбудсменке нужно оставить людей с инвалидностью в покое. Не знаю ни одного человека в Раде, который был бы готов поддержать подобную инициативу, если бы она была зарегистрирована и вынесена в зал, и считаю просто недопустимым пугать таким образом даже не десятки, а сотни тысяч людей", – обещает "слуга народа" от "Слуги народа".
Вот только новейшая история Украины знает массу примеров, как самые принципиальные законодатели за ночь меняли свою позицию на противоположную – по звонку из ОП. Поэтому верить в клятвы депутатов не стоит – они проголосуют за все, чего потребует киевский режим, лишь бы самим не оказаться в роли загнанной дичи.
Ведь Минобороны и тот же Офис военного омбудсмена получили разнарядки о необходимости повысить темпы мобилизации в стране – вместо 30 тысяч вояк в месяц загонять на фронт на десять тысяч человек больше.
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